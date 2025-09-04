Preminuo je Giorgio Armani

Legendarni talijanski modni dizajner Giorgio Armani preminuo je u 92. godini, prenose talijanski mediji. Armani je bio jedan od najutjecajnijih i najpoznatijih imena svjetske modne industrije, a iza sebe je ostavio više od šest desetljeća uspješne karijere. Njegove elegantne kreacije obilježile su crvene tepihe diljem svijeta i bile omiljene među zvijezdama i modnim znalcima.

Rođen je 11. srpnja 1934. u Piacenzi, u Italiji, u skromnoj obitelji. Djetinjstvo su mu obilježili Drugi svjetski rat i kasnije preseljenje u Milano. Na početku je studirao medicinu, no ubrzo je shvatio da to nije njegov put. Karijeru je započeo u robnoj kući, a prekretnica je došla kad je s partnerom Sergijom Galeottijem osnovao vlastitu modnu kuću, brend Giorgio Armani, koji je postao sinonim za eleganciju i luksuz.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Njegove kreacije ubrzo su postale sinonim za profinjenu jednostavnost i nenametljivu eleganciju. Armani je redefinirao način na koji muškarci i žene nose odijela, a njegov dizajn osvojio je i Hollywood. Slavni glumci i glazbenici često su nosili njegove kreacije na crvenim tepisima, a brend je rastao u globalnu imperiju koji obuhvaća modu, parfeme, dodatke i interijere.

- Tada sam oko sebe viđao muškarce koji nose krute sakoe koji su skrivali tijelo i koji su više nalikovali kavezima nego bilo čemu drugome. Ja sam tražio nešto potpuno suprotno, odjeću koja stvara lakoću kretanja i udobnost. Tako sam stvorio prve nestrukturirane jakne, riješivši se podstave i punjenja. Malo po malo, mijenjao sam raspored gumba i modificirao proporcije, proces koji je radikalno transformirao odjevni predmet u vrijeme kada su muškarci tražili nježnije načine za izražavanje muževnosti. To je bio trenutak duboke promjene i dio vala - ispričao je ranije Giorgio.

Armaniju nije sve teklo glatko u karijeri. Kroz najteže trenutke prolazio je 1985. godine kad je njegov partner Sergio preminuo. Galeotti je bolovao od AIDS-a, a njegova smrt ostavila je dubok trag na Giorgija. Nekoliko godina kasnije se njegov brend našao na meti kritika zbog nedostatka inovacija, što je Giorgio naposljetku riješio prilagodbom mlađoj publici i restrukturiranjem.

Kad je u pitanju njegov privatan život, Giorgio je oduvijek bio samozatajan. Od Sergijeve smrti nikad nije bio viđen u javnosti s drugim partnerom, a nikad nije javno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji. Međutim, u nekoliko intervjua je progovorio o svojim ljubavnim iskustvima, sa ženama i muškarcima. Giorgio je 2000. godine rekao da je 'imao žene u svom životu, a ponekad i muškarce'.

- Kada je Sergio umro, dio mene je umro s njim. Još uvijek sam zadivljen što sam u sebi pronašao otpornost da izdržim toliko ogromnu bol. Morao sam se osloniti na svoju snagu volje kako bih se nosio s boli i tjeskobom. Cijelu godinu sam proveo uz Sergija u bolničkom krevetu. I sve se dogodilo kada je naša karijera bila u usponu, kada smo postajali poznati, osnivali tvrtku, postizali svjetsku slavu. To je bio trenutak kad sam stjecao samopouzdanje, a onda me pogodio ovaj udarac - ispričao je on.

Foto: Alessandro Garofalo