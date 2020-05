Odlični trikovi američkog chefa - kako peći i zamrzavati meso

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Tijesto za pizzu bez kvasca: Ispast će fantastično svaki put!

J. Kenji López-Alt, poznati američki chef i autor knjige 'The Food Lab', ispričao je kako on priprema velike komade govedine i kako ih zamrzava. Također, otkrio je trikove kako brzo zamrzavati i odmrzavati hranu. Kaže kako se brzim zaleđivanjem namirnica čuva njihov okus i tekstura.

Evo kako on priprema veliki komad govedine:

- Volim staviti svoju goveđu pečenku u hladnu pećnicu pa je namjestiti na 110 stupnjeva Celzijusovih i polako peći dok iznutra ne postigne 50-ak stupnjeva na digitalnom termometru, čime se dobiva ružičasta boja koja se proteže od ruba do ruba pečenke - ispričao je.

- Potom je prepržim sa svih strana, što je brže i minimalizira se količinu suhog, prekuhanog mesa na vanjskim dijelovima velikog komada. Pripremljena na ovakav način i jako tanko narezana, čak iako je relativno čvrsta, govedina će ostati meka i sočna - dodao je.

Ma koliko tako svježe pečena, topla i tanko narezana može biti ukusna, Kenji predlaže jedenje hladno narezane govedine idućeg dana. Na primjer, odlična je kao dodatak sendvičima - u hrskavom tostiranom kruhu prelivena posebnim umakom koji se dobiva miješanjem jednakih dijelova majoneze sa kiselim vrhnjem ili jogurtom pa se u to doda naribani hren, dosta crnog papra i malo Worcestershire umaka.

Napominje da je veliki komad pripremljene govedine (i drugog mesa) bolje rezati malo po malo, po potrebi. Recimo, ako danas ne pojedete sve, stavite cijeli komad u hladnjak pa je narežite sljedeći dan, to je bolje nego sve odmah narezati pa čuvati.

Njegovi savjeti kako pravilno zamrzavati meso

Ukoliko imate više mesa, njegov prijedlog ga je narezati na tanke šnite pa zamrznuti. Kaže da je važno to napraviti kako treba te koristiti vrećice koje su baš za zamrzavanje, ne neke druge vrećice ili plastične folije jer one propuštaju zrak, a to se ne smije događati.

Također, važno je istisnuti sav zrak iz vrećica kada se u njih slože šnite mesa i tek tada ih dobro zatvoriti. Bilo bi dobro tako zapakirano meso zamrznuti što brže jer što taj proces sporije traje, u mesu se stvaraju veći kristali leda koji kasnije upropaštavaju okus i teksturu.

Sad, kada se meso, povrće i druge namirnice zaleđuju tvornički, to se radi brzo jer postoje uvjeti za to. Međutim, zamrzivači kakve imamo u domovima nisu toliko brzi pa se dobro poslužiti nekim trikovima. Kao prvo, meso zapakirajte tako da paket bude što tanji i ravan, pljosnat.

- Što je veći omjer površina naspram volumena, to će se efikasnije smrznuti i manje će štete pretrpjeti. Drugi trik je upotreba aluminijske folije kod zamrzavanja jer je fantastičan vodič topline. Složite zapakirane šnite mesa, koje ste već složili u vrećice, na aluminijsku foliju i tako zamrznite. Na ovaj način se toplina iz mesa brže odvodi i tako se ono brzo zaledi, brže nego na klasičan način slaganja u zamrzivač. Na ovaj način sam čuvao svašta u zamrzivaču, juhe, mljeveno meso, odreske, kuhanu rižu - savjetuje ovaj chef.

Dodao je da, nakon što se tako pljosnati komadi zalede, on ih posloži vertikalno u hladnjak kao knjige, tako mu je lakše snalaziti se u zamrzivaču.

- Kada odlučite odmrznuti neku tako zaleđenu namirnicu, ostavite je na aluminijskoj foliji na radnoj površini jer će se tako brže odlediti - dodao je, a prenosi New York Times.

