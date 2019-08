Odlični trikovi s aluminijskom folijom za glačanje, čišćenje...

Aluminijske folije koriste se za zamatanje hrane, održavanje njihove topline, zadržavanje topline zidova i općenito su odlično rješenje u milijun kućanskih situacija.

No one su s jedne strane sjajne, dok je druga strana mat. Utječe li to na njihov učinak prilikom korištenja?

Ova razlika nastaje zbog procesa proizvodnje. To znači da u finalnom procesu, dva sloja folije prolaze kroz valjak u isto vrijeme. Strana koja dolazi u dodir s visoko poliranim čeličnim valjkom postaje sjajna. Druga strana, koja ne bude u kontaktu s tim valjkom, izlazi mat, piše MSN.

Što se tiče prehrane i kućanstva, nema veze na koju stranu ćete je okrenuti. Iako neki proizvođači neljepljivih aluminijskih folija ističu da hrana polegnuta na mat stranu i omotana njome na taj način pruža maksimalnu učinkovitost.

U većini slučajeva, bez obzira na koju stranu je stavili, aluminijska folija će osigurati jednako dobar posao i kod zamrzavanja i kod spremanja hrane.

10 trikova s aluminijskom folijom koji će vam uvijek biti od koristi:

Listove folije smotajte u kugle i ubacite dvije do tri u bubanj prije pranja. One će izazvati više okretanja odjeće, zbog čega će postati mekša. Isti trik možete koristiti i u sušilici rublja, a folija je odličan saveznik rublja jer ga oslobađa statičkog elektriciteta. Izgužvajte kuglicu aluminijske folije i ona može poslužiti za ribanje lonaca i posuđa umjesto žice. Alu-folija čisti srebrninu prema sljedećem receptu: U zdjelu stavite foliju na dno, naspite vodu i dodajte malu žlicu soli te stavite srebrne predmete unutra. Ostavite da se namače desetak minuta i obrišite suhom krpom. Za efikasnije glačanje postavite foliju između navlake i daske za glačanje - folija će reflektirati toplinu i glačanje će biti kraće, a uštedjet ćete energiju. Za oštrenje škara list folije treba nekoliko puta preklopiti da bi bio ravan te naprosto rezati foliju škarama. Da biste spriječili velik gubitak topline pri pečenju na roštilju, prekrijte rešetku komadom folije te je držite 10 min. Odstranite foliju netom prije početka pečenja. Nakon pečenja istim komadićem lako ćete očistiti rešetku od pepela i masnih naslaga. Pri bojenju vrata i prozora aluminijska će folija učinkovito zaštititi kvake. Tijekom brzinskog šamponiranja sagova ne morate micati velike komade namještaja. Dovoljno je njihove donje dijelove zaštititi komadićima aluminijske folije. Kućni ljubimci ne podnose osjećaj koji im pruža i zvuk koji proizvodi zgužvana folija. Želite li ih odviknuti od skakanja na garnituru za sjedenje, prekrijte je folijom kad god je prazna i za nekoliko dana ljubimci će je sigurno početi izbjegavati. Za topliji dom u zimskim mjesecima stavite komad aluminijske folije iza hladnog radijatora. Čim ga upalite, folija će toplinu usmjeravati u prostoriju te će sprečavati da je upija zid.

