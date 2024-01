Ovih 7 stvari možete odmah maknuti iz kuhinjskih ormarića

Svi mi u kuhinjskim ormarićima vjerojatno imamo mnogo stvari za koje smo jednostavno navikli da tamo stoje, a istodobno se stalno žalimo na nered i nedostatak mjesta za stvari koje nam u kuhinji trebaju. Uzmete li si malo vremena, vrlo brzo ćete doći do toga da vam dobar dio stvari u ormarićima zapravo i ne treba. Ukratko, pola toga možda biste mogli i baciti. Evo što stručnjaci kažu o tome što je najčešće višak koji samo zauzima prostor i što se odmah može baciti, a da to ni ne primijetite:

Boce i kutije iz promocije

Foto: DREAMSTIME

Možda još čuvate bocu za vodu s tvrtkinog team buildinga koji se održao prije otprije 10 godina ili neku sličnu iz tematskog parka koji ste davno posjetili. Kutijice s logom u kojima ste nekad htjeli držati kekse, bombone, začine, pa ste našli druga rješenja? Pregledajte zalihu i zadržite samo boce za vodu koje vi i vaša obitelj stvarno koristite.

Imajte na umu da starije plastične boce mogu sadržavati Bisfenol A (BPA), koji je štetan kemijski spoj. Američka Administracija za hranu i lijekove (FDA) je 2010. objavila izvještaj u kojem izražava zabrinutost oko izlaganja fetusa, beba i mlade djece toj tvari jer uzrokuje negativne posljedice za razvoj.

Višak šalica

Šalice mogu preuzeti vaše kuhinjske ormariće prije nego 'se okrenete'. Zbog svog oblika zauzimaju i puno prostora te su jedna od prvih stvari koje morate racionalizirati kada pokušavate osloboditi prostor u kuhinji.Dovoljno je imati na polici po dvije šalice za svakog ukućana i eventualno još dvije za rezervu. Ako ste ih nekad skupljali, proberite one od kojih se možete rastati.

Ukoliko su vam pak sve vaše šalice toliko drage da ih ne možete baciti, razmislite o držačima za šalice koji se mogu pričvrstiti na zid pa će tako vaša kolekcija postati i ukras.

Rasparene plastične posude i poklopci

Foto: DREAMSTIME

Kakav se nered može stvoriti na polici s plastičnim posudama za zamrzavanje! Izvadite sve svoje plastične posude i poklopce i pogledajte koji imaju para, a koji nemaju. Ostavite one koje imaju i posudu i poklopac, a ostale bacite.

Okrhnute šalice i drugo posuđe

Svi imamo okrhnute tanjure ili šalice u kuhinjama i stalno ih zaboravljamo baciti. Prestanite zaboravljati na takve stvari i bacite ono čemu nema spasa, a ono što se može popraviti, popravite.

Mali uređaji koje niste koristili barem dvije godine

Električna džezva za kavu, električni mlinčić za kavu,sjeckalica za povrće... Ako vam je teško odvojiti se od kuhinjskih uređaja, jer mislite da će vam nekad možda ipak zatrebati, iskoristite pravilo dvije godine: Sve uređaje koje niste koristili barem dvije godine bacite, prodajte ili nekome poklonite.

Začini koji više nemaju okusa

Foto: Fotolia

Mnogi nisu svjesni da i začini imaju svoj rok trajanja, tj. period u kojem čuvaju svoj okus. Pregledajte sve začine koje imate i bacite one koji više ne služe svrsi. To se odnosi čak i na one začine koji su zatvoreni u vrećicama u kojima ste ih kupili, ako je istekao rok trajanja.

Meniji dostave hrane

Sjetite se da živimo u 2024. godini i da svi restorani vjerojatno imaju svoje menije na internetu. Dakle, nema više potrebe za tim da skupljate hrpe raznih menija za dostavu hrane pa ih možete baciti bez grižnje savjesti, piše Real Simple.