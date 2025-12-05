Obavijesti

TURISTIČKA ČAROLIJA

Odmor u kontinentalnoj Hrvatskoj: Ova platforma vodi vas na autentična putovanja

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PR

Kontinentalna Hrvatska dobiva novo, modernije i autentičnije lice zahvaljujući Destination Green Croatia, boutique platformi koja povezuje pažljivo odabrane smještaje s lokalnim pričama

Iza projekta stoji turistička stručnjakinja Antonija Eman, koja je gotovo tri desetljeća profesionalnog iskustva u hotelijerstvu, prodaji i radu s privatnim iznajmljivačima pretočila u platformu čiji je cilj snažnije pozicionirati kontinentalne regije na turističkoj karti.

Destination green Croatia
Foto: Vedran Tolic

Antonija je u regijama kao što su Bilogora, Gorski kotar, Kalnik, Lika, Moslavina, Podravina, Slavonija, Međimurje, Banovina, Prigorje, Srijem, Varaždinska i Zagrebačka regija te Zagorje prepoznala golem potencijal za razvoj održivog, autentičnog i cjelogodišnjeg turizma. Svaka kuća i smještaj koji se nalaze na platformi osobno je odabrana nakon upoznavanja vlasnika i provjere kvalitete, što Destination Green Croatia razlikuje od drugih sustava za najam.

Kako sama ističe, suvremeni putnici sve više traže autentičnost, individualnost i sigurnost, a ključ uspjeha leži u iskustvu koje se gostu nudi od prvog kontakta do odlaska iz smještaja. Upravo zato, platforma ne počiva samo na katalogu kuća za odmor, već i na osobnoj podršci, profesionalnom odnosu prema iznajmljivačima i jasnoj namjeri da kontinentalni turizam dobije prepoznatljiv identitet.

Smještajna ponuda obuhvaća širok raspon mogućnosti — od obiteljskih i "kids friendly" apartmana, kuća uz rijeke i jezera, planinskih vikendica i objekata idealnih za ribolov i aktivnosti u prirodi, do ekskluzivnih vila za vjenčanja, team buildinge i privatna okupljanja. Svaki smještaj provjeren je i uređen prema visokim standardima udobnosti, kvalitete i autentičnog doživljaja regije u kojoj se nalazi.

Foto: PR

Destination Green Croatia razlikuje se i po fleksibilnosti u načinu plaćanja. Gostima su dostupne različite opcije — od bankovnog transfera do kartičnog plaćanja, uključujući i obročno plaćanje karticama Zagrebačke banke. Sve je digitalizirano, jednostavno i transparentno, što dodatno olakšava proces rezervacije i boravka, osobito onima koji žele planirati odmor bez stresa.

Antonija naglašava da je ideja platforme puno šira od samog oglašavanja smještaja: cilj je poziv na otkrivanje kontinenta — njegovih šuma, vinograda, dvoraca, tradicije, kulinarike i načina života koji je istovremeno sporiji, opušteniji i iskonski autentičan.

Foto: Ivan Maric

Destination Green Croatia tako postaje most između domaćih iznajmljivača i gostiju koji žele doživjeti Hrvatsku izvan uobičajenih turističkih ruta — zemlju tišine, prirode, lokalnih priča i toplog domaćinstva. Platforma time otvara važno novo poglavlje za regije koje su godinama bile u sjeni obalnog turizma, ali koje danas konačno dobivaju zasluženu pažnju. Platformu možete posjetiti OVDJE.

OSTALO

