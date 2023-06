'Odrano dostojanstvo': Nika Vrbica odaje počast životinjama koje su ubijene radi luksuza

Modna dizajnerica i umjetnica Nika Vrbica predstavila je kolekciju reciklažnih modnih predmeta koji su napravljeni od ostataka tekstila, a u centru pažnje i same izložbe našao se jedan stari tepih.

Foto: Marta Dijak

Glava impresivne životinje lava, zajedno s ostatkom tkanine kojom je 'pojačan', leži na podu KIC-a te nas podsjeća na nekada vrlo popularan trend lova i ubijanja životinja samo radi ukrašavanje domova. Ime izložbe 'Odrano dostojanstvo' također bolno podsjeća na nesretni kraj života tih bića.

Foto: Marta Dijak

- Baza je taj tepih koji sam spasila od bacanja, upoznata sam s tim tepihom od malena. U jednom trenutku htjeli su ga se riješiti, no stavila sam veto na to - vratila mu dostojanstvo. To je moja počast svim tim životinjama koje su ubijali za ljepotu. Time ujedno produbljujem temu kojom se inače bavim, a to je održivost u modi - istaknula je Vrbica. Simbolika su i zlatni zubi koji se vide iz te velike glave, kao ironija društvene sklonosti pretjerivanju u luksuzu.

Foto: Marta Dijak

Koristila je za izradu ostalih tepiha koji su izloženi na zidu te oblikom djeluju poput životinja, ostatke vlastitih kolekcija te one koje nitko ne želi. Time je osmislila medij za slikanje - studentica slikarstva na Likovnoj akademiji često spaja te dvije ljubavi - modu i slikarstvo. Pritom svoja promišljanja o patnji životinja uobličuje u predmete koji su napravljeni po eko smjernicama.

Pritom nas podsjeća na odgovornost o tome kako i što koristimo, jer ubijanje lava da bi postao ukras po kojemu hodamo, a onda završio i u smeću, primjer je krajnje dramatičnih i sramotnih praksi svijeta mode.

Foto: Marta Dijak

Time je dobila oblike koji likovno i nadmoćno odaju počast ljepoti životinja te nas podsjećaju na potrebu za humanosti. Također, navodi kako je i taksidermija, vještina prepariranja i očuvanja životinja u svrhu očuvanja, također nešto izuzetno i gotovo artističko, no uglavnom se zapravo ističe tek ta pobjeda nad nekom životinjom i ubijanje za potrebe ukrašavanja.

Foto: Marta Dijak

Nikinu izložbu otvorio je Emil Matešić, voditelj Galerije na katu, u sklopu Kulturno informativnog centra.

Foto: Marta Dijak

- Moram reći da je konačno ta tema reciklaže došla u mainstream, u fokus umjetnosti. Nika tu dolazi kao vjesnica te nove scene, smatram da je došlo to vrijeme, da konačno moramo poći od te unutarnje etike i dileme koju nosimo sami. Naime, da razmišljamo od kuda je sav taj tekstil, od kuda ga dizajneri nabavljaju. Nika polazi od te jednostavne postavke - vratimo dostojanstvo životinjama kojima su oduzeti ponos i život kako bi bili samo ukras - zaključio je Matešić.