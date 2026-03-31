NJU I BRATA NISU NIŠTA PITALI

'Odrasla sam izolirana na brodu pa sam završila na Oxfordu’

Dok su roditelji svoju odluku opisivali kao nezaboravno i obogaćujuće iskustvo, Suzanne danas otvoreno govori o izolaciji, usamljenosti i zanemarenom obrazovanju

Memoari 'Wavewalker' Suzanne Heywood čitaju se kao pustolovina, ali iza egzotične plovidbe krije se mnogo mračnija priča. Suzanne je imala samo sedam godina kada je njezin otac odlučio da će obitelj na tri godine otploviti oko svijeta. Putovanje se, međutim, pretvorilo u gotovo desetljeće života na moru, piše Šest.hr.

Dok su roditelji svoju odluku opisivali kao nezaboravno i obogaćujuće iskustvo, Suzanne danas otvoreno govori o izolaciji, usamljenosti i zanemarenom obrazovanju. Kaže da su ona i brat bili odsječeni od prijatelja, škole i normalnog djetinjstva, a roditelji su ih nakon godina plovidbe čak ostavili na Novom Zelandu s vrlo malo novca i hrane.

To je bila priča koju sam morala ispričati, ne samo zbog pustolovine nego i zbog tame koja se skrivala iza romantizirane slike mog djetinjstva - rekla je.

Najviše ju je spašavalo samostalno učenje. Dane samoće ispunjavala je knjigama, dnevnicima i vlastitim ciljevima. Upravo joj je ta sposobnost kasnije promijenila život: bez klasičnih kvalifikacija uspjela je dobiti mjesto na Oxfordu, gdje je diplomirala s najvišim ocjenama.

Danas je Suzanne jedna od najuspješnijih poslovnih žena Europe, izvršna direktorica Exora i predsjednica uprave CNH Industriala. I sama priznaje da nikome ne bi preporučila takvo djetinjstvo, ali kaže da ju je upravo ono naučilo otpornosti.

- Kad se danas dogodi nešto teško, sjetim se sebe kao djevojčice usred oluje na brodu i shvatim da ovo nije ništa strašno - kaže.

Unatoč svemu, ističe da je danas sretna: ima troje djece, partnera koji je podržava i posao koji voli, a već radi i na novoj knjizi.

