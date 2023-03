Odrasli Hrvati u prosjeku imaju 12 pokvarenih zuba, a djeca 4, evo kako pravilno oprati zube

Hrvati u prosjeku peru zube svaki peti dan, što je poražavajuća statistika, govori nam stomatologinja Mihaela Dijanić iz Velike Gorice u povodu Svjetskog dana oralnog zdravlja, koji se svake godine obilježava 20. ožujka.

Najveći problem je karijes. Čak 84 posto ljudi ima barem jednu plombu, a 90 posto ima karijes. Hrvatski dvanaestogodišnjaci u prosjeku imaju četiri pokvarena zuba, a odrasli njih čak 12.

Zato je izuzetno važno razvijanje svijesti o važnosti brige o oralnom zdravlju. Oralne bolesti ne samo da uzrokuju bol i nelagodu nego i socijalnu izolaciju te gubitak samopouzdanja, a često su povezane i s drugim ozbiljnim zdravstvenim problemima, navodi HZJZ.

Kako odabrati četkicu za zube

- Najgore je odabirati proizvode za njegu zubiju koje ste vidjeli na reklami, jer reklame svašta prodaju. Odaberite one četkice s puno, odnosno što više vlakana. To znači da je najbolje da četkica ima više od 5000 vlakana. Obična četkica ima možda 500, 600, 700 vlakana i to zasigurno nije dovoljno da se zubi najbolje iščetkaju. Važno je i da je mekana i ima poliesterska vlakna, za razliku od običnih najlonskih vlakana, te da joj je drška zaobljena kako biste je lakše okretali u ruci jednom kad dođete do kutnjaka - kaže stomatologinja Ivana Borčić Sesar iz Đakova. Najbolje ju je zamijeniti svaka tri mjeseca jer se ne bi smjela rascvjetati.

Kako pravilno oprati zube

Prvo operite jednu pa drugu čeljust. Postoje tri plohe - vanjska, unutarnja i grizna površina. U pravilu vanjske plohe peremo prislanjajući četkicu na spoj zuba sa zubnim mesom, tako da je pola četkice na zubu, a pola na crvenom. Pritisak je samo lagani, a četkica se drži pod kutem od 45 stupnjeva. Laganim kružnim pokretima idemo od jedne strane čeljusti prema drugoj, okružimo stražnji zub i vratimo se unutarnjom stranom natrag. Grizne (vodoravne) plohe svejedno je kako čistimo, dakle kako god i u kojem god smjeru, bitno je samo da iščetkamo sve nakupine hrane. Koliko dugo ćete provesti vremena u pranju zubiju je zaista individualno, netko je spretniji pa će ih oprati u minuti, a nekome će trebati četiri minute.

