Održavajte higijenu zraka: Svoj dom čistite svaka dva dana

Onečišćenje u zatvorenom prostoru nekad je i gore od otvorenog prostora.

- Otvaranjem vrata i prozora u zatvoreni se prostor prenose svi vanjski onečišćivači, čemu se pridružuju specifičnim unutarnjim onečišćivačima nastalima zbog kuhanja na visokim temperaturama, primjerice u teflonskom posuđu, ili isparavanja formaldehida iz raznih materijala, ljepila, boja - objašnjava nam Splićanka Inga Kovačić Sindik, stručnjakinja za tehnologiju vode i zraka te najbolja europska i svjetska inovatorica na području pročišćivanja zraka. Njen uređaj iTherapy, koji čisti zrak od virusa, u nedjelju je proglašen za najbolju svjetsku inovaciju na sajmu inovacija ISIF’19 u Istanbulu.

- Prašina, u lebdećoj formi, direktno ulazi u pluća te prodire kroz sluznice, a najblaža posljedica su stalne prehlade i dišne alergije. Ako se zrak redovito ne obnavlja, u prostoru imamo povećanu količinu ugljičnog dioksida, odnosno sniženu razinu kisika, pa eto glavobolja, alergija, smetnji s disanjem, astme i sl. I radon je u svijetu doista ogroman problem, te postoje i nacionalne agencije koje posebno o tome brinu, izvještavaju nacije o stanju sa preporukama o postupanju - kaže Inga.

Svaka prostorija je na svoj način onečišćena u trenutku intenzivnog korištenja. Ako dođemo doma, otvorimo vrata, a vjetar prostruji kroz stan jer je paralelno otvoren prozor te unese sve sa zajedničkog hodnika ili pijesak iz vani, tada je cijeli stan - onečišćen.

- Najčešća preporuka za prirodno pročišćavanje je ipak provjetravanje, no zbog lutajućeg onečišćenja to je problem čak i na selima gdje nema direktnih zagađivača. Biljke pomažu pročistiti prostor prirodnim procesom fotosinteze, što znači da su kapacitiranije one biljke koje imaju više pora i čije lišće ima više ‘nabora’ - kaže Inga.

U Japanu u stanovima imaju po dva pročistača zraka, no kod nas to još nije potrebno. Ipak, najbolji postupak je tzv. razrjeđivanja onečišćivača, što bi značilo u prostoriji koju se najviše koristi (poput dnevnog boravka) redovito pročišćavati zrak mehaničkim putem uređajima za filtriranje zraka, a u ostalim prostorijama održavati ‘zračnu higijenu’, primjerice, ne ulaziti u odjeći izvana, skidati cipele, brisati prašinu i pod, otvarati i zatvarati prozore ujutro i navečer, paziti da djeca ne trče po cijeloj kući, usisavati, posebno tapisone.

Znači primijeniti sve one poznate starinske metode o kojima su se nekoć brinule naše bake. Ako živite pored ceste ili blizu industrijske zone, to treba raditi svaka dva dana, prije nego se prašina slegne na pod i zapravo je uočimo.

Povećava se broj bakterija i virusa

Određene tvari koje su sastavni dio zraka dokazano je da imaju negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini.

- Loš zrak iz vanjskog okoliša se u potpunosti prenosi u zatvorene prostore, gdje se u svakom trenutku prisustvo bakterija i virusa povećava, što dovodi do značajnog porasta raznih vrsta viroza i upalnih procesa. Također, zbog ekstremno povišenih količina prašinastih tvari oko nas, odnosno smoga, donesenih zračnim strujanjima, zbog blizine lokalnih cesta, povećanog broja vozila, blizine parkinga i slično, svjedoci smo ogromnog porasta alergijskih oboljenja na prašinu i grinje - kaže Inga.

Promjena klime uzrokuje onečišćenje

Klimatske promjene i zagađenja zraka su povezani kao kokoš i jaje: iz jednog stanja izlazi kokoš a iz drugog jaje i to u beskrajnom ciklusu ponavljanja. Dok se jedno stanje nečim ne promijeni, ovaj ciklus izmjene stalno će biti isti. Pored svega upravo svjedočimo i ekstremnim promjenama klimatskih uvjeta, a one također značajno pridonose onečišćenju zraka.

- Sve učestalije pojave elementarnih nepogoda, na području Hrvatske, najčešće u obliku suša i poplava. Nekoć tek vjetrovi, sada prerastaju u orkanske jačine koji svugdje po svijetu raznose čestice prašine od požara i vulkana, pustinjski pijesak, radioaktivnost te općenito raznovrsna onečišćenja i polutante zraka koji dolaze s drugog kraja zemaljske kugle - kaže Inga. Dodaje da niti jedno područje svijeta nije izolirano, niti se može izolirati.

- Što prije to svi shvatimo i prihvatimo, prije ćemo se izboriti za kvalitetna rješenja - kaže.

Ozon i crni ugljen

Europska agencija za okoliš (EEA) ističe nekoliko onečišćivača zraka koji su komponente lebdećih čestica te istovremeno pojačavaju klimatske promjene, a to su ozon i crni ugljen, organski ugljik, amonijak, sulfati i nitrati, zbog čega se pitanja onečišćenja zraka i klimatskih promjena moraju rješavati istovremeno i zajedno. Svjetska zdravstvena organizacija od 1950. izvještava o kvaliteti zraka, a zadnjih godina posebno upozorava na povezanost onečišćenja zraka s preuranjenom smrti od srčanih i moždanih udara, plućnih bolesti i raka. Kratkoročna i dugoročna izloženost onečišćenju zraka kod djece i odraslih može dovesti do smanjenja funkcije pluća, respiratornih infekcija i astme te drugih zdravstvenih poteškoća, pri čemu su najopasnije lebdeće čestice, dušikov dioksid i prizemni ozon.

Zamirišeš, a onečistiš

Molekule koje se sprejanjem otpuste u prostor zagade taj zrak. Izloženi smo u tom trenutku 1000 puta većoj količini organskih isparenja nego što je dobro za naše zdravlje.

- Nisam pobornik osvježivača zraka i sličnih proizvoda makar ih i sama ponekad koristim jer volim da mi prostor miriše. Međutim, naša ispitivanja su pokazala da naš senzor odmah pokrene sustav pročišćavanja. Zato, domaćice oprez pri štrcanju! - kaže Inga.

Zagađenje je opasno za život!

* Zagađenje zraka u zatvorenom prostoru godišnje odnosi dva milijuna života, što iznosi oko 3 posto svih umrlih i uzrokuje 2,7 posto svih registriranih bolesti - alergija, respiratornih infekcija...

* Izloženost zagađenom zraku u zatvorenom prostoru drugi je najveći čimbenik rizika po zdravlje, iza kombinacije nečiste vode i loših sanitarnih uvjeta.

* Diljem svijeta zagađen zrak u zatvorenom prostoru uzrokuje 21% svih smrtnih slučajeva od infekcija donjih dišnih putova, 35 % smrti od kronične opstruktivne bolesti pluća i tri posto smrti od raka pluća.

* Povećani broj zdravstvenih problema prouzrokovanih izloženosti lošoj kvaliteti zraka u zatvorenim prostorima (razne vrste alergijsko-astmatičnih oboljenja, pad imunološkog sustava, oboljenje respiratornog trakta, kardiovaskularne bolesti, itd.). Dugotrajna izloženost takvim uvjetima dovodi do pada produktivnosti, opadanja koncentracije, a time i samog poslovnog učinka.

* Dugotrajna izloženost dovodi do akumulacije teških metala,virusa, bakterija u organizmu što uzrokuje mogući nastanak raznih vrsta oboljenja kao što su oštećenja imunološkog, neurološkog i reproduktivnog sustava, nastanak niza bolesti respiratornog sustava, sve do malignih promjena i smetnji reprodukcije.

* Procjenjuje se da je između 3 i 14 posto svih karcinoma pluća uzrokovano radonom (ovisno o prosječnim vrijednostima radona u pojedinoj državi).

Radon uzrokuje karcinom pluća

Radon je, poslije pušenja, najvažniji uzročnik karcinoma pluća. Procjenjuje se da je između 3% i 14% svih karcinoma pluća uzrokovano radonom (ovisno o prosječnim vrijednostima radona u pojedinoj državi). Koncentracija radona u zraku koji udišemo na otvorenom je malena (između 5 i 15 Bq m-3) i općenito ne predstavlja zdravstveni problem, ali može biti visoka unutar zatvorenog prostora u kojem živimo i/ili radimo (od deset do više tisuća Bq m-3, a u ekstremnim vrijednostima i do milijun Bq m-3).

Disanjem, radioaktivni elementi ulaze u dišni sustav gdje radioaktivnim raspadom mogu oštetiti DNA i potencijalno uzrokovati karcinom pluća. Što je koncentracija radona u kući manja, manji je i rizik od nastanka karcinoma pluća uzrokovanog radonom, no valja naglasiti da ne postoji najmanja vrijednost pri kojoj izlaganje radonu ne bi bilo povezano s rizikom.

Osjećaj kao da ste u šumi

Zrak obogaćen antioksidansima u obliku kisika i negativnih iona, koji daju biljke, ali i Ingin uređaj iTherapy, daju osjećaj ne samo da je zrak čist nego i zdrav za svoga korisnika, a daje osjećaj bivanja u šumi, među zelenilom.

U pročišćavanju je više od 20 godina

Motivacija za iTherapy uređaj nastala je prirodno uslijed povećanja problema onečišćenja zraka na globalnoj razini čemu svjedočimo svaki dan i to najčešće u obliku posljedica klimatskih promjena.

Ideja se stvorila još 2016. i moglo bi se reći u trenutku ali je bilo potrebno dvije godine da bi ona urodila stvarnim proizvodom koji smo plasirali 2018. kao model prve generacije koji je onda nazvan iTherapy M1. Ideja je zapravo u promjeni paradigme kako koristiti već postojeće tehnologije te ih povezati s novim i koristiti ih sve zajedno na funkcionalniji način.

Naime, poznavajući i prateći tehnološka zbivanja, uočila sam i svjedočila kako se najčešće pojavom neke nove tehnologije, najčešće odbacuju one stare, zanemarujući pri tome dobra i funkcionalna rješenja koja su već prisutna na tržištu. Ono što je ključno u tehnologiji iTherapy je upravo povezivanje 11 različitih metodologija koje sinergijski djeluju u pročišćavanju i modifikaciji zraka unutarnjih prostora, kaže Inga, koja se ovime bavi već više od 20 godina, a posvećena je specijalizaciji iz područja tehnologija vode i zraka. U posljednjih nekoliko godina intenzivirala je svoj fokus u smjeru iznalaženja naprednijih tehnologija za pročišćavanje i obradu zraka.

Kako radi uređaj iTherapy?

Osnovna mehanika uređaja je zasnovana na detekciji najčešćih onečistača u prostoru, od prašine, organskih isparenja do raznovrsnih alergena, nakon čega se pokreće automatski rad pročišćavanja i dekompozicije uz mogućnost sterilizacije prostora. Istovremeno se u prostor ubacuju antioksidansi, kisik i negativni ioni. Uređaj posjeduje komunikaciju bojama te se u ovom prvom modelu, to odvija putem led lampica koje obavještavaju o stanju kvalitete zraka promjenom boje, od crvene do zelene koja označava stanje čistog zraka.

- Model Hybrid pripada drugoj generaciji i značajno je napredniji model te je on taj koji je osvojio svijet kako svojim tehnologijama tako i zgodnim izgledom U prilog tome, znamo reći da je 'lijep kao slika' budući na prednjem panelu ima ugrađen veći displej panel na kojem se odvija komunikacija promjenom slika u bojama (crvenim, žutim i zelenim), a u ovisnosti o kvaliteti zraka - kaže ova Splićanka.

Hybrid je zapravo ekološki sustav i za njega se ne može reći da je samo uređaj. To je sustav koji pored pročišćavanja i modifikacije (kao i model 1) obavlja u realnom vremenu detekciju, automatsko mjerenje i programsku regulaciju te šalje rezultate na udaljeno mjesto u korisnikovu bazu podataka. Na taj način, svaki korisnik ima mogućnost potpune kontrole nad svojim prostorom tj. njegovim zrakom, što je zgodno u situacijama kada se ostavi npr. otvoren prozor, kada se puši u stanu, kada dođe do čudnog povećanja vlažnosti ili povećanja temperature, itd.

Nagrade za pamćenje

Struka je prepoznala kvalitetu iTherapy-a te su mu tijekom 2018. i 2019. dodijeljene razne nagrade, medalje i povelje sa različitih dijelova svijeta.Većinom su to zlatne medalje za najbolju inovaciju. Od svih njih ipak bih istakla tri koje mi posebno znače a to su povelja za doprinos u pročišćavanju zraka od strane Kraljevskog sveučilišta Jeddah, meni osobna nagrada za najbolju-eg inovatora(cu) Europe te ova od prije par dana za najbolju svjetsku inovaciju WIPO-a, kaže Inga.

Ove nagrade, dodaje, doista su fantastične jer predstavljaju priznanje kako struci tako i golemom uloženom trudu te predstavljaju podršku brendiranju nove tehnologije i uređaja koji iz nje proizlaze. Isto tako pridonose povećanju svijesti i pažnje javnosti prema problemu onečišćenja zraka što Ingi i osobno predstavlja veliki značaj.

