Oduvijek su me privlačile bubamare. Ne znam što je to, ali osjećam neku povezanost s njima. Jutros sam na krevetu pronašla bubamare, mamu i bebu, i osjetila kako je danas moj dan, da će se dogoditi nešto lijepo! Imate li i vi simbole sreće, napisala je neimenovana žena na Facebooku uz objavu fotki 'bubamara'.

Njezina objava brzo je postala viralna jer su ljudi odmah shvatili da se ne radi o bubamarama već kukcima koji će joj vrlo brzo zagorčati život, prenosi The Sun.

Ovo su neki od njihovih komentara:

U međuvremenu, drugi su joj savjetovali kako ih se riješiti:

Najučinkovitije je angažirati stručnjaka koji se bavi dezinsekcijom

Ove sitne životinje ne zanima je li posteljina prljava ili čista, one vole topla mjesta na kojima žive ljudi, a krevet je savršen. Stjenice u krevetu ne želite imati jer noću plaze po vama i isisavaju vam krv. Moguće je da vas probudi svrab, a na tom mjestu će se vidjeti i tragovi uboda.

One do vašeg doma mogu doći na vama ili nekome tko vam dolazi u goste, a tko je ranije možda bio u hotelu gdje ih ima ili ih je donio od svoje kuće, možda ih je 'pokupio' u vlaku, autobusu...

Da biste ih se pokušali riješiti ili prevenirali njihovu pojavu i razmnožavanje, posteljinu perite na 90 stupnjeva i sušite na vrlo visokoj temperaturi barem pola sata, to će uništiti i stjenice, ali i njihova jajašca. Madrace povremeno očistite parnim čistačem.

Ipak, najučinkovitije je i najsigurnije angažirati stručnjaka koji se bavi dezinsekcijom kako se stjenice ne bi toliko razmnožile da od njih više ne biste mogli normalno živjeti.

- Samo ovlašteni izvođači DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) mjera mogu izvršiti suzbijanje stjenica - napominju u Zavodu za javno zdravstvo i savjetuju koja je najbolja prevencija.

- Prevencijske mjere i zaštita od stjenica koje kao pojedinci možemo učiniti su održavanje prostora i površina čistima. Kako stjenice migriraju najvećim djelom u prtljazi gostiju, obvezno je detaljno pregledavati prostore nakon što isti napuste objekt i to na način da se pregledaju sve pukotine u prostoru. Posebnu pozornost treba obratiti na prtljažne prostore (tzv. sanduke kreveta), treba pregledati posteljinu, madrace, podnice, uzglavlja kreveta, slike, stoliće, utičnice, audiovizualnu opremu, ogledala, roletne, rasvjetna tijela, laminatne i parketne podove itd. Metalne konstrukcije kreveta mogu ograničiti kretanje stjenica jer se teško penju po glatkim i tvrdim podlogama - pojasnili su.

Kažu da stjenice žive šest do 12 mjeseci, a odrasle jedinke mogu preživjeti bez hrane do pet mjeseci. Ženka tijekom života položi ponekad do čak 500 jaja pa sad razmislite koliko brzo vam mogu okupirati cijeli dom.

- Kućna stjenica je 5,5-7 mm dužine i 2,5-3 mm širine. Tri do šest dana nakon oplodnje ženka polaže 6-10 jaja u razdoblju od oko 6 dana. Tijekom života može producirati do 200 jaja, nekada i više (do 500). Ima 5 razvojnih stadija i u idealnim uvjetima (ljetni mjeseci) od jajašca do odrasle jedinke prođe oko 6 tjedana. Stjenice su termolabilne pa tako niska temperatura od -17 ºC kroz 2 sata ubija odrasle, a temperatura od -18 ºC kroz 1 sat ubija jaja. Visoka temperatura od 41 ºC kroz 1 sat ubija odrasle, a na temperaturi od 45 ºC kroz 1 sat ugibaju jaja stjenica - napomenuli su.

'Kod nekih osoba ubodi stjenica uzrokuju ozbiljni psihološki stres'

- Koliko je poznato, stjenice NE prenose uzročnike zaraznih bolesti. Unatoč činjenici da nemaju ulogu kao vektori (prijenosnici) uzročnika zaraznih bolesti, stjenice imaju javnozdravstveno značenje zbog lokalnih kožnih reakcija na ubode i zbog mogućega izazivanja anemije u ljudi koji žive u trajno infestiranim prostorima. Kod nekih osoba ubodi stjenica uzrokuju ozbiljni psihološki stres. Kožne reakcije su posljedice tvari koje stjenice ubrizgavanju prilikom uzimanja obroka krvi. Najčešće lokalne reakcije javljaju se u obliku promjena nalik na one kod uboda komaraca. Kod preosjetljivih pojedinaca mogu se javiti i sistemske alergijske reakcije, sve do najtežeg oblika, tj. anafilaktičkog šoka - kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

- Reakcije na ubode mogu biti odgođene do devet dana prije nego se lezije pojave, što može izazvati zabunu u pogledu porijekla ugriza. Alergijske reakcije se obično javljaju unutar 1 do 24 sata, a uključuju uzdignute crvenkaste promjene kože različitih veličina i oblika, uz svrbež i upalu - dodali su.