Kate Middleton priznala da je u početku bila naivna kao roditelj

Kate Middleton se otvorila nakon svojih prvih nekoliko godina roditeljstva i otkrila u čemu je pogriješila te naglasila koliko je važno da se i učitelji posvete mentalnom zdravlju djece

<p>Tijekom privatne rasprave na okruglom stolu na konferenciji o mentalnom zdravlju u obrazovanju, Kate se sastala s 11 stručnjaka kako bi razgovarala o potencijalnom utjecaju dosljednog treninga mentalnog zdravlja za učitelje, kao i izazovima s kojima se njegova provedba susreće.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mali princ George pokazao kako radi puding</p><p>- Kad sam tek počela biti majka, a naučila sam puno toga u kratkom vremenskom razdoblju radeći s organizacijama, bila sam vrlo naivna kao roditelj oko toga koliko su najranije godine života važne za dječju budućnost. Svi koji paze na djecu u ovo kritično vrijeme, učitelji, roditelji i svi koji se brinu o njima, trebaju znati koliko je važno da ih u tom razdoblju stavimo na ispravan put - izjavila je Kate, majka troje djece: princa Georgea (5), princeze Charlotte (3) i princa Louisa koji ima 10 mjeseci.</p><p>- Nisam znala kako pristupiti nekim problemima koje možda uzimamo zdravo za gotovo - tvrdi. Kate (37) je bila znatiželjna je li praćenje mentalnog zdravlja i dobrobiti djece dio trenutne obuke učitelja.</p><p>- Znam iz roditeljske perspektive da se o važnosti razvoja u djetinjstvu sigurno ne raspravlja, i znam da je to drugačiji izazov. Ali važnost izgradnje odnosa, empatije i otpornosti također se mogu podučavati i pratiti kod kuće - rekla je.</p><p>Nekoliko trenutaka prije nego što je trebala otići, princeza Kate rekla je svom osoblju da je pripremila 'improvizirani govor'. Kate je bilježila tijekom rasprava i okruglih stolova i rekla im: 'Nisam planirala održati govor, ali htjela sam reći nekoliko riječi'. Iznijela je kako je zbog njezinog rastućeg iskustva u tom području shvatila važnost rješavanja problema u ranim dječjim godinama.</p><p>- Tijekom posljednjih 8 godina rada s dobrotvornim organizacijama, upoznala sam neke od naših vodećih stručnjaka za mentalno zdravlje, ovisnost, raspad obitelji i obrazovanje. Učili su me iznova i iznova da se osnovni uzrok tolikih današnjih društvenih problema može pratiti od najranijih godina čovjekova života, a često i tijekom generacija - rekla je.</p><p>Nastavila je u istom tonu i izjavila: 'Ono o čemu smo danas svi ovdje razgovarali uistinu otkriva vitalnu ulogu koju učitelji igraju u podršci mentalnom zdravlju naše najmlađe djece'.</p><p>Kate je naglasila da su znanstvena istraživanja dokazala da su prvih nekoliko godina djetetovog života izuzetno važne u njegovom razvoju i zahvalila svima na njihovom radu i zauzimanju za to pitanje.</p><p> - Međutim, nitko od nas ne može sam napraviti razliku. Tako se odlično osjećam zbog zajedničkog rada i današnjeg boravka ovdje, što mi je potvrdilo koliko se već toga radi, pa hvala svima vama koji daju važnost mentalnom zdravlju i važnosti razvoja djeteta u cjelini. Radujem se što ću čuti kako će vaše rasprave dovesti do proaktivnih koraka i do sve jače posvećenosti mentalno zdravim školama, učiteljima i djeci - piše <a href="https://www.realsimple.com/syndication/kate-middleton-very-naive-parent-early-development" target="_blank">Real Simple</a>.</p>