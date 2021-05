Ogorčenost se često doživljava kao ljutnja manjeg intenziteta, ali koja traje dulje. Općenito, to je reakcija na dugotrajnu neriješenu frustraciju ili osjećaj nepravde koji gajimo u sebi, a ne poduzimamo ništa kako bismo to riješili, objasnila je psihologinja Ayanna Abrams.

Ukoliko osjećate ogorčenost prema nekome u svojem životu, ali niste sigurni odakle te emocije proizlaze, tu je nekoliko mogućih razloga. Psihologinja i njezine kolegice su podijelile i savjete kako si možete pomoći.

Četiri razloga za pojavu osjećaja ogorčenosti vezano za prijatelje ili ljubavne partnere:

1. U jednostranom ste prijateljstvu

- Ogorčenost je jedan od najsigurnijih znakova da je vaše prijateljstvo ili ljubavna veza jednostran odnos, odnosno da se vi trudite više nego druga strana. Ako ste se navikli pretjerano trošiti vrijeme na nekoga, slušati ga i usmjeravati prema njemu svoju pažnju, a druga strana ne pokazuje interes za vaš život ili vam ne pruža jednaku vrstu podrške, normalno je da se osjećate ogorčeno - kaže licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Tiani Leeds.

- Općenito, osjećaj da vas netko iskorištava ili uvjerenost da se ponaša sebično kad su vaše vrijeme i energija u pitanju, su prijelomne točke za pojavu ogorčenosti - dodala je.

2. Ne sluša vas kad pričate o nečemu što je vama važno

To su one situacije kad nekome nešto pokušavate ispričati, nešto što je vama bitno, no druga strana vas ne sluša pozorno ili vas prekida svojim pričama, gleda u mobitel..., a smatra se vašim prijateljem. To je izuzetno loše za prijateljstvo i možda biste se trebali zapitati je li vam ta osoba zapravo pravi prijatelj ili se više može svrstati u poznanika.

3. Nakupljate nezadovoljstvo i ne rješavate sukobe

To mogu biti rasprave i nesuglasice koje nisu okončane kako treba pa se nezadovoljstvo nečijim ponašanjem samo nagomilava.

Na primjer: Zamolite partnera da malo počisti po kući, a on kaže da je sad previše zauzet za to, ali će to napraviti kasnije. No, to kasnije nikad ne dođe. I takav obrazac ponašanja se iznova ponavlja i u konačnici partner vas počinje optuživati da ste naporni i dosadni.

- Nakon godina i godina neuravnotežene raspodjele posla, vjerojatno ćete se osjećati vrlo frustrirano. Imat ćete osjećaj da vas partner ne cijeni i čak dojam kako se to nikad neće popraviti - kaže psihologinja Lina Perl.

4. Prijatelj ili partner vas je više puta povrijedio

- Štapovi i kamenje može vam polomiti kosti, a riječi vas nikad neće ozlijediti. To je dobronamjerna fraza koja nema veze sa stvarnošću. Riječi vas itekako mogu povrijediti. Ako vas netko opetovano vrijeđa, posebno netko do koga vam je stalo, to je itekako plodno tlo za pojavu ogorčenosti - objašnjava Abrams.

Kako se nositi s ogorčenjem?

Iako se vaša ogorčenost možda temelji na valjanim razlozima, nemojte dopustiti da vas izjeda i traje zauvijek. Zbog svojeg psihičkog zdravlja morate poduzeti nešto po tom pitanju i vratiti dobre emocije u sebe.

- Iskreno sa suosjećanjem priznajte ono što osjećate, i sebi i toj osobi. Emocije ne možete kontrolirati, a ignoriranje vodi samo do još veće ogorčenosti. Ne pokušavajte se prisiliti da neke stvari brzo prebolite ili otpustite, dopustite svojim emocijama da se fluidno podižu i spuštaju - savjetuje psihologinja Ayanna Abrams.

- Također, razmislite o onome što se dogodilo. Odakle dolaze ti osjećaji? Tko vam je nanio nepravdu i kako ste na to reagirali? Vjerojatno ćete primijetiti obrazac u tome kako drugi tretiraju vas i kako vi tretirate druge. Naučite podijeliti vlastita očekivanja i potrebe s drugim ljudima da se takve neugodnosti ne bi stalno ponavljale. To će vam pomoći u razvoju zdravijih načina za suočavanje s takvim problemima ukoliko se nastave - dodala je, a prenosi mindbodygreen.com.