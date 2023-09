Ogulinke su osvojile žiri s finom štrudlom od jabuke i grožđa

Štrudlafest je ove godine iznova oduševio, kao i pobjednice ovog najslađeg natjecanja, žene iz Udruge žena Ogulin. Žiri su osvojile štrudlom od jabuka i grožđa, inače poznatijom kao Guinnessovom štrudlom koju su spravljali svi natjecatelji te nas tako podsjetili da se i Štrudlafest nalazi u knjizi rekorda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Drugo mjesto osvojile su StarKA-e, dok je treće mjesto bilo rezervirano za Vrata Zagorja.

Štrudlafest u Jaškovu je ove godine ponudio i zipline za najmlađe, brojne gastro radionice, plovidbu Žitnom lađom, kreativne radionice, ali i Štrudlu by bike, by horse i by kajak te step by step.

Predstavili su više od stotinu okusa, a ove je godine premijerno predstavljena i Teslina štrudla. U sklopu najslađeg festivala u Hrvatskoj u tijeku je i Tjedan štrudle koji se održava na čak četrdeset i dvije lokacije diljem Karlovačke županije.

Najmlađi su se posebno razveselili starim seoskim igrama Kamenčkanje i Kozečkanje. Dakako Štrudlafest uvijek pazi i na dobru glazbu pa su tako ovogodišnje izdanje začinili Luka Nižetić i Filip Rudan.