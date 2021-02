1. Svi orgazmi su isti

- Fizički su svi orgazmi isti. Kad smo uzbuđeni, krv juri u genitalije, čineći ih super osjetljivima. Orgazam je jednostavno otpuštanje krvi natrag u krvotok, kroz niz jakih kontrakcija. Te kontrakcije, također, pokreću oslobađanje hormona zbog kojih se osjećamo euforično - kaže stručnjakinja za seks Tracey Cox.

- Ono zbog čega svaki orgazam osjećate drugačije je zbog toga kako ih doživljavate. Orgazmi od vibratora osjete se drugačije od orgazama kod oralnog seksa. Također, ovisi i o tome jeste li pijani ili trijezni, volite li svojeg partnera ili ne, jeste li jako uzbuđeni ili nešto malo... Svi ovi čimbenici utječu na to kako ocjenjujete orgazam - pojasnila je.

2. 'Svi orgazmi kod žena dolaze iz klitorisa'

Dio klitorisa koji se može vidjeti je prosječne veličine do centimetra dok se u unutrašnjosti proteže do deset centimetara. U klitorisu se nalazi oko 8000 živčanih završetaka, duplo više nego u muškom spolovilu.

- Svi orgazmi kod žena dolaze iz klitorisa - kaže Tracey Cox.

Klitorisu je jedina uloga u tijelu da ženi pruža zadovoljstvo. Njegova veličina varira od žene do žene i nema utjecaj na intenzitet zadovoljstva. Prosječna širina iznosi 0,8 centimetara, a duljina 1,6 cm.

Žene kojima se klitoris nalazi bliže rodnici lakše dolaze do orgazma, pokazala je studija dr. Kim Wallen i Elisabeth Lloyd koje su napisale knjigu 'Žensko seksualno uzbuđenje: Anatomija genitalija i orgazam za vrijeme seksualnog odnosa.

- Procjenjuje se da svega 20 posto žena može doživjeti orgazam samo od penetracije - dodaje Cox.

3. Ponekad do njih dolazi 'slučajno'

- Neki ljudi doživljavaju orgazam slučajno u neseksualnim situacijama i kada to zapravo ne žele, na primjer, tijekom dojenja ili vježbanja. Da, orgazmi izazvani vježbanjem se događaju. To se naziva 'neusklađenost uzbuđenja', kad vaš um i tijelo nisu sinkronizirani - pojasnila je.

- Također, ponekad je vrhunac neugodno iskustvo. Ako partner na vas radi pritisak da doživite orgazam, malo je vjerojatno da će to biti ugodno iskustvo. Osim toga, kod muškaraca prerana ejakulacija zna rezultirati osjećajem srama - dodala je.

4. Gotovo 60 posto žena ejakulira

Studija iz 2013. godine otkrila je da čak 54 posto pripadnica ljepšeg spola doživljava žensku ejakulaciju, a do 66 posto njih izlučuje mokraću prilikom dosezanja vrhunca.

- Ženska ejakulacija uključuje izbacivanje tekućine iz Skeneovih žlijezda, to su male žlijezde sa strane uretre- kaže Cox.

5. 'Analni orgazmi nisu mit'

- Muškarci mogu doživjeti orgazme prostate ili 'P točke'. Oni često znaju biti intenzivniji od vrhunaca tijekom klasičnog seksa. Analni orgazmi nisu nikakav mit - napominje Cox.

6. I genetika ima utjecaj

- Prema istraživanju iz 2005. godine, provedenom na blizancima, vaša DNK bi mogla biti odgovorna za do 60 posto vaše sposobnosti za postizanje orgazma. Istraživanje je otkrilo značajan genetski utjecaj što znači da, ako vaša majka nema problema s vrhuncima, vjerojatno nemate ni vi - pojašnjava ova stručnjakinja.

7. Vrhunac pomaže kod bolova

Na primjer, kod bolova tijekom mjesečnice bolje je voditi ljubav i doživjeti orgazam nego posezati za tabletama protiv bolova. Istraživanja pokazuju da orgazam povećava prag boli kod žena za 75 posto - 10 do 20 minuta nakon orgazma.

- Sve je to povezano s opojnim koktelom hormona koji se oslobađaju tijekom vrhunca. Mozak žena nakon orgazma i dalje oslobađa oksitocin, a mozak muškaraca ne. Zbog toga se učinak prigušivanja boli događa samo kod žena, i zato smo motiviranije za maženje nakon seksa - kaže Tracey Cox.

8. Mozak potiče orgazam iz drugih dijelova tijela

- Ljudi koji su pretrpjeli paralizu donjih dijelova tijela i ne mogu osjetiti genitalnu stimulaciju, ponekad pronađu načine da dožive orgazam stimulacijom drugih dijelova tijela, poput kože na rukama ili bradavica - kaže Cox.

9. I stimulacija bradavica vodi orgazmu

- Vrhunac je moguće postići i isključivo stimulacijom bradavica, jer to aktivira iste živčane putove kao i stimulacija genitalija - objasnila je Cox.

Postoje istraživanja po kojima stimuliranje bradavica i klitorisa aktivira istu zonu u mozgu odgovornu za užitak. Istraživači sa Sveučilišta Rutgers iz New Jerseya shvatili su to nakon što su proučili 11 žena u dobi od 23 do 56 godina dok su stimulirale određene dijelove tijela - pratili su na skeneru što se događa u njihovom mozgu.

10. Orgazam bez fizičke stimulacije

- Studija iz 2016. sugerirala je da bi neki ljudi mogli doživjeti orgazam samo pomoću fantazije. To se razlikuje od orgazma bez ruku koji obično uključuje trljanje o nešto - kaže ova stručnjakinja.

11. Višestruki orgazmi ili...

- Istraživanje provedeno na 800 žena otkrilo je da čak 43 posto njih doživljava višestruke orgazme, što podupire tvrdnju kako nema sumnje da je većina žena sposobna doživjeti više od jednog orgazma tijekom seksa - kaže Cox.

- No, američka seksualna pedagoginja i feministica Betty Dodson, koja je umrla prošle godine, rekla je da bi mnoge žene koje tvrde da imaju višestruke vrhunce, zapravo mogle doživljavati prirodne autonomne reflekse koji mogu slijediti nakon orgazma. Drugim riječima, one doživljavaju niz orgazmičkih potresnih udara - dodala je.

12. I momci glume orgazam

Čak 37 posto muškaraca je tijekom jednog istraživanja priznalo kako su u životu nekad znali odglumiti orgazam. Najčešći razlozi bili su - 'bio sam previše pijan', 'osjetio sam želju da seks završi što prije', ' nisam želio povrijediti partnericu'.

13. Ne dožive samo oni vrhunac prerano

- Otprilike 20 do 30 posto muškaraca doživi vrhunac prije nego što to žele, no istraživanje provedeno među ženama u Portugalu pokazalo je da 14 posto njih povremeno doživi orgazam prije nego su to željele i namjeravale - kaže Cox.

14. Muškarcima treba 7 minuta

- Koliko je vremena potrebno za postizanje orgazma ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući to kada smo zadnji put imali spolni odnos, s kim, razinu stresa, koliko smo popiti i opće zdravlje. No, jedno istraživanje sugerira da prosječnom muškarcu treba sedam minuta da dostigne orgazam, to je vrijeme od prodiranja do ejakulacije - pojasnila je Cox.

Ženama je potrebno više vremena, prosječno između 10 i 20 minuta.

15. Orgazam i ejakulacija nisu isto

- Muškarci mogu doživjeti orgazam bez ejakulacije, a mogu ejakulirati i bez orgazma. Orgazmi se događaju u mozgu, a ejakulacija je fizički čin izbacivanja sjemena. Obično se javljaju zajedno, ali može i jedno bez drugog - napominje stručnjakinja.

16. Ženski orgazam traje do 2 minute

- U početku se mislilo da traje prosječno oko 15 do 20 sekundi. No novije istraživanje sugerira da 40 posto žena procjenjuje da će njihovi orgazmi trajati oko 30 sekundi do minute, ali i dulje od toga. Četrdeset osam posto žena doživjelo je još dulji orgazam - kaže Cox.

17. Momci znaju 'potonuti' nakon vrhunca

To se zove 'la petite mort' ili 'mala smrt'. Muškarci više nego žene doživljavaju blues nakon orgazma. Nitko ne zna zašto orgazam može potaknuti osjećaj tuge i tjeskobe, ali to može biti zato što razina hormona koji povećavaju zadovoljstvo - dopamin, oksitocin i serotonin, drastično padaju nakon što sve završi.

18. Dolazi i do glavobolje, zašto?

Prema istraživanju Međunarodnog društva za glavobolju, šezdeset posto oboljelih od migrene doživljava umjereno ili potpuno olakšanje nakon orgazma. Ali, nije rijetkost da orgazam glavobolju izazove.

- Neki ljudi osjećaju blagu glavobolju tijekom uzbuđenja ili orgazma. Ne treba se brinuti zbog ovoga, ali ako osjetite jako bolnu glavobolju koja djeluje eksplozivno kad dođete do orgazma, odmah se obratite liječniku. Neki ljudi doživljavaju napadaje kihanja kad dožive orgazam - kaže Cox.

19. Muškarci se znaju prevariti

Istraživanje na 1600 vjenčanih parova pokazalo je da 43 posto muškaraca misli da njihove supruge doživljavaju orgazam puno češće nego što doista jesu.

20. Dio mozga se isključi

- Postoji područje iza vašeg lijevog oka, nazvano lateralni orbitofrontalni korteks, koje se isključuje kad dosegnete vrhunac. To područje je odgovorno za kontrolu razuma i ponašanja, što objašnjava zašto sve ostalo prestaje biti važno tijekom tih dragocjenih trenutaka užitka - pojasnila je Tracey Cox.

O tome je napravljeno istraživanje. Istraživači su tražili od žena da se samozadovoljavaju unutar aparata za magnetsku rezonancu kako bi vidjele kako se mozak ponaša tijekom orgazma. Pronašli su 30 područja mozga osvijetljena tijekom orgazma, ali neka su se isključila kako bi nam omogućila da se usredotočimo na zadovoljstvo.

Isključuju se područja povezana sa strahom i tjeskobom, pamćenjem i prostornom sviješću, zaključili su istraživači.

21. Orgazmi s godinama mogu biti bolji

- Što više poznajete svoje tijelo te što to kod vas pokreće uzbuđenje i orgazam, to će vaši orgazmi biti bolji. To se posebno odnosi na žene. Postoji razlog zašto se moja nova knjiga zove 'Sjajni seks započinje s 50 godina'. zaključila je Cox, a prenosi Daily Mail.