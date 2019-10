'Oko čega god se trudim, krene neko vrijeme, ali uvijek stane'

Dragi Mevludine,

molim vas za pomoć jer osjećam da se mnogo mijenjam u zadnje vrijeme, odnosno zadnjih godina. Sve što započnem, oko čega se trudim, krene neko vrijeme pa stane. Zatvorio sam se u sebe, nemam podršku ljudi koji mi nešto znače u životu. Više ni sam ne znam jesam li na pravom putu, kojim putem krenuti dalje i hoću li išta uspjeti i napraviti u životu. Imam osjećaj da je sve protiv mene. Hoću li pronaći ljubav, posao koji bih volio, osnovati obitelj, hoće li me zdravlje služiti?

šifra: krene pa stane

Odgovor:

Vi ste vrlo mlad gospodin, pozitivan, karakteran, duševno dobar, maštovit. No tako vam je sa svime u životu, nekad krene pa mislite da ste nešto veliko napravili, a onda stane i mislite da nemate kuda. No vidim da ste u fazi kad će vam aspekti biti povoljniji nego sada. Vidim da ste se razočarali u ljubav, kao i u mnoge ljude, ali nemojte to previše uzimati ka srcu. To je sastavni dio života, borba se nastavlja dok čovjek gleda i diše. Vidim da ste vrlo pošteni, a do polovice iduće godine mogli biste pronaći i dobar posao, ali i novu i novu i čvršću ljubav te biti zadovoljniji. Poslije vas očekuje brak, djeca i sve ostalo. No sad vam treba malo više šetnje, ali i zabave. Vježbajte nešto dva do tri puta na tjedan, može i lagani fitnes kako biste potrošili taj višak energije i vremena. Vidim da ćete ubrzo dobiti volju i motivaciju, a za četiri godine ćete savladati većinu prepreka.

