Okrutnosti kojima su se osvetili bivšima: 'Zaveo sam joj sestru'

Nema bijesa do bijesa prevarene ili ostavljene žene ili muškarca, a neki prekid ne znaju dostojanstveno prihvatiti. Donosimo ispovijesti anonimnih ljudi koji su otkrili što su sve učinili bivšim partnerima da bi se osvetili

<p>Sve je dopušteno u ljubavi i ratu ili pak mržnja je samo drugo lice ljubavi poslovice su koje neki shvate predoslovno. Najčešći motivi za nanošenje boli partneru su prevara, poniženje i razočaranje, a otkrijte što su sve neki bili spremni napraviti:</p><h2>Natjerala sam ga da se razvede, a potom ga ostavila</h2><p>Bivši dečko me je prevario i potom ostavio zbog nje. Godinama nakon toga oni su se oženili i imali dvoje djece, a mi smo se nekako slučajno spojili i imali aferu. Uspjela sam ga nagovoriti da ostavi ženu uvjeravajući ga kako sam ja ljubav njegovog života. Čim je razvod bio službeno okončan, ostavila sam ga. Grozno, znam. Sad kad sam starija, osjećam sram zbog učinjenog i žao mi je zbog te djece.</p><h2>Vratit ću ti odjeću, nema problema</h2><p>Bivši dečko s kojim sam imala vezu na dalljinu me prevario, što sam pukom slučajnosti saznala. Zamolio me da mu pošaljem neke najdraže majice koje su mu ostale kod mene. Dvoumila sam se poslati ih ili ne, a naposljetku jesam. Bile su izrezane i uništene, a na leđima sam napisala "ja sam varalica".</p><h2>Ukrao sam joj psa i porezao gume na autu</h2><p>Ne smatram se okrutnim čovjekom, no nakon što me bivša prevarila tako da se napila i po*ebala s mojim bivšim prijateljem, ukrao sam joj psa i izbušio gume. Pas joj je vraćen, kao poklon za rođendan. Pa slobodno varaj i svoje buduće.</p><h2>Nisam ni znala da sa mu ljubavnica</h2><p>Bili sam u vezi s kolegom s posla tri mjeseca, zaljubljena i sretna. Jedan dan sam pronašla kuveru zataknutu za brisač u kojoj je bila pozivnica za njegovo vjenčanje. Bila sam mu ljubavnica, a da to nisam ni znala! Odlučila sam uzeti stvari u svoje ruke, preko njenog imena na pozivnici pronašla njen telefonski broj.</p><p>Nazvala sam je i objasnila o čemu se radi, dogovorile smo se da ćemo se naći isti dan. To smo i napravile, objasnila sam joj sve i onda ga je ona odlučila pozvati da dođe, bez da zna da sam ja tamo. Njegovo lice je bilo neprocjenjivo, a na svu sreću riješile smo ga se i svima objavile kakav je zapravo.</p><h2>A ti bi opet?</h2><p>Bili smo sretni i zaljubljeni, barem ja, sve dok me ona nije prevarila. Nakon nekoliko mjeseci me zvala plačući da sam ja najbolje što joj se dogodilo i da se pomirimo. Vozila se autom tri sata do mene, seksali smo se cijelu noć i uopće nisam pazio na to kako se ponašam prema njoj. Pred jutro me pitala mislim li da će sada naša veza uspjeti?</p><p>Naravno da neće, odgovorio sam joj, prevarila si me i ostavila zbog drugog tipa i sad kad te on ne želi vratila bi se meni? Izbacio sam je van iz kuće, bez odjeće.</p><h2>Sestra je bolja nego ti</h2><p>Ona me prevarila i ostavila na dosta brutalan način, ali tako da me osramotila pred velikim brojem ljudi. Njezina mlađa sestra je uvijek izgledala kao da joj se sviđam, a kako je bila u fazi buntovništva i stalnih svađa s mojom bivšom, to sam jako dobro iskoristio. Maloj nije bilo žao, kao ni meni, a mislim da bivšoj baš nije sjelo nakon što sam joj rekao da je grozna u krevetu u usporedbi sa sestrom.</p>