Najveće greške u ljubavi: Lavu su zahtjevi, Djevicama egoizam

Kako unište vezu: Većina ljudi je barem jednom bila dio veze koja je prestala funkcionirati, a za svaki je prekid potrebno dvoje. Otkrijte s čime najviše griješi koji znak u ljubavi

<p>Svatko ima neke negativne osobine, no stvar je kontrole i situacije ili pak odabira partnera u kojoj će ih mjeri iznijeti na vidjelo. Otkrijte kako koji znak sabotira svoju ljubavnu vezu ili brak u nekim svojim lošim fazama, nesigurnostima ili naprosto u nezadovoljstvu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najluđi razlozi za prekid</strong></p><h2>Ovan </h2><p>Pripadnici ovog znaka mogu sabotirati svoju vezu ili brak s očekivanjem da bi partner trebao živjeti po njihovim pravilima, dok oni pak ne planiraju živjeti po ikakvim planovima. Tada gube strpljenje za nesavršenosti drugih, predbacuju im ih, a sami će početi vrištati ili se duriti ako čuju kritiku. Postavljaju se superiorno i kao svojevrsni sudac partneru, a negativne i cinične komentare nabacuju u najgore moguće vrijeme, kao niske udarce. S druge strane, iznimno su osjetljivi i neka nepromišljena izjava partnera koju su krivo protumačili iz vlastitih filmova može im upropastiti dan. Još k tome, imaju naglu ćud te zaista vjeruju da mogu vrištati uvrede i psovke ako su bijesni. Odnos privode kraju i svojim flertanjem te upuštanjem u razne kombinacije s drugima.</p><h2>Bik</h2><p>Pripadnici ovog znaka mogu upropastiti ljubavni odnos tako da naprosto dignu ruke od njega, prave se da ih se ništa ne tiče te oni ništa ne moraju poduzimati, dajući tako partneru do znanja kako imaju svoj ponos te je red na njemu da se trudi. Budući da nemaju neke velike zahtjeve, smatraju da ih druga strana može lako zadovoljiti, no upravo ta njihova pasivnost također može približiti odnos svome kraju. Također, nekad će toliko pametovati partneru da će ga tretirati kao dijete, što djeluje vrlo loše na samopouzdanje partnera, pa samim time i na sreću. Ako se zainate, od svog mišljenja neće odstupiti niti milimetar, pa čak i ako znaju da će zbog toga poslije patiti.</p><h2>Blizanci</h2><p>Ako im dođe tako, pripadnici ovog znaka mogu se u odnosima gotovo psihopatski - glumit će objektivnost bez ikakvih natruha osjećaja. S time jasno i glasno žele dati do znanja partneru da ga ignoriraju. Osim toga, mogu izgledati kao da su na pohodu u kojem samo traže što će partner pogriješiti kako bi mu to nabili na nos te pokazali kako su oni bolji, pametniji... Potreba za slobodom Blizanaca također može otjerati partnera, u stanju su toliko odlagati obaveze (npr. brak) što dulje mogu, a i kasnije se trude držati distancu. Također, skloni su prevarama ako nisu zadovoljni u odnosu, ne samo da si "napumpaju ego", već pronađu i rezervu.</p><h2>Rak</h2><p>Pretjerana dramatičnost, obraćanje previše pažnje i trošenje živaca na sitnice učinkovit su način na koji pripadnici ovog znaka uništavaju svoje ljubavne odnose. Ako su povrijeđeni, mogu birati riječi koje partnera bodu ravno u srce, mogu ga kažnjavati raznim metodama i čak ne shvatiti kako u tome nisu baš nimalo u redu (primjerice ne mogu se zamisliti u poziciji druge strane). Za neke veće stvari u stanju su se duriti mjesecima, pa i godinama, stalno ih nabijajući na nos. Ako uđu u destruktivnu fazu, posve će isključiti partnera te će o njemu govoriti ružno čak i drugim ljudima.</p><h2>Lav</h2><p>Pripadnici ovog znaka mogu odnos napraviti toliko važnim i staviti ga pod povećalo analizirajući svaki detalj da to može naprosto postati previše drugoj strani. Vole biti zaljubljeni i u ljubavi s nekim, no njihov strah da će to prestati, sumnje u partnera i iščitavanje nepostojećih signala vodi ih u začarani krug u kojem više nitko ili ništa ne može zadovoljiti njihova očekivanja, jer ne traže nešto konkretno - već osjećaj sveopće sigurnosti i obećanja koji im baš nitko ne može pružiti. Ako kroz dulje razdoblje ne dobivaju dovoljno pažnje, naprosto se odljubljuju te čak počinju i mrziti partnera koji ih je povrijedio.</p><h2>Djevica</h2><p>Sa pripadnicima ovog znaka partner treba znati - njegov je posao brinuti i usrećiti Djevicu. Zbog toga se može činiti da odnos s njima nije veza, već pravi posao, a na tisuću detalja treba misliti. Najveću štetu i sabotažu veze rade pasivnom agresijom, očekivanjem da im partner čita misli te egoizmom, dok od partnera očekuju da sve podredi njima. Prije raspada će dugo vrijeme zvocati i onda samo zašutjeti, s nadurenim licem i nosom podignutim u nebo.</p><h2>Vaga</h2><p>Probudi li se u pripadniku ovog znaka ono najgore, bit će iznimno manipulativni, osvetoljubivi i tašti. Prosipat će ljubomorne i napadačke izjave, kažnjavati partnera odlaskom u drugi krevet ili izbjegavanjem fizičke intimnosti, a vrlo lako odlaze predaleko i nabacuju se riječima poput odlazak, prekid i razvod. Takav scenarij su sposobni ponavljati nekoliko puta, ne shvaćajući kako s time stvaraju nesigurnost u partneru i tjerajući ga od sebe. Ako i shvaćaju, to ih nije briga u datom trenutku.</p><h2>Škorpion</h2><p>Jedan od načina na koji pripadnici ovog znaka mogu uništiti vezu ili brak je građenje nepovjerenja prema partneru, pretpostavljajući da će biti izdani, a to će pronalaziti u sitnim propustima partnera. Što je gore, ako se osjećaju nesigurno čak i ako ne pronađu dokaze, cijelu će stvar iskonstruirati u svojoj glavi. Potom slijede mučni razgovori i predbacivanja, optužbe Škorpiona da ga ne volite dovoljno i naposljetku njegova objava da odlazi, kojom prepušta partneru to hoće li ga moliti da ostane ili ne.</p><h2>Strijelac</h2><p>Najgora stvar kojom pripadnici ovog znaka mogu upropaštavati ljubavne odnose je očekivanje da partner želi i misli baš sve isto kao i oni, a zapravo uopće ne mogu razumjeti da netko ima druge ideje ili ciljeve. Tjerat će vodu na svoj mlin tako argumentirano da će neslaganje s njihovim željama dovesti u pitanje ima li u tom odnosu ljubavi te ima li on smisla. Najveći im udarac zadaju kompromisi, kojima nisu skloni, a što ih više sklope, to je sigurnije da se u podsvijesti opraštaju od odnosa.</p><h2>Jarac</h2><p>Pripadnici ovog znaka mogu biti pretjerano ozbiljni, kruti i ogromnih očekivanja - čime lako mogu sabotirati odnos. Partner može imati osjećaja da ga Jarac promatra kao slabog, kao čovjeka koji uvijek griješi. Očekuju da svi ispune njihova nebulozna mjerila i ideje o tome kako treba živjeti, pa i voljeti. Njihova sposobnost da sebe zakinu za neke stvari kako bi dokazali neku tvrdnju ide do granica izdržljivosti, a pred partnera stalno postavljaju nove izazove na kojima se oni trebaju dokazivati. Oni spontaniji i manje spremni na ulaganje truda u tom će trenutku odustati.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Sabotaža odnosa u režiji pripadnika ovog znaka je ignoriranje - skloni su ponašati se kao da imaju pravo živjeti svoj život te ne polagati partneru račune. Kod njih druga strana često treba nagađati što osjećaju ili o čemu razmišljaju, što može izludjeti čovjeka te ga napuniti nesigurnošću do te mjere da se pitaju voli li ih uopće Vodenjak ili mu je sasvim svejedno koga ima, ili ima li uopće nekog kraj sebe. Odnos lako unište svojom distanciranošću, zbunjujućim ponašanjem i hladnoćom.</p><h2>Ribe</h2><p>Ponekad veza s pripadnicima ovog znaka može sličiti na vezu s hologramom - partner misli da su u vezi s Ribom, no nisu. Jedan dan su divni i krasni, a drugi im dan nema ni traga ni glasa. Njihova je najgora mana koja može presuditi braku ili vezi povlačenje u vlastiti svijet kao i nepouzdanost koju time isijavaju. Također, jako drže do svoje privatnosti i s glupim zahtjevima mogu otjerati partnera. </p>