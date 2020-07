Okus Havaja u Zagrebu: Zdjelu pokea slažete si sami, a možete posebno birati brojne dodatke

Neki se raspituju kakvo je to uopće jelo, no kad kušaju, ubrzo se vraćaju po još, kaže Sanja Gregorius, vlasnica restorana 'Poke, poke' u centru Zagrebu

<p>Mjesecima smo slagali naše marinade i okuse. Ljudi su zadovoljni, dolaze nam i mladi i stari. Onda smo valjda uspjeli, kaže nam <strong>Sanja Gregorius</strong>.</p><p>Ona je vlasnica “Poke, poke” restorana koji se početkom godine otvorio u iličkom Neboderu. Poke je havajsko jelo. Kad su se u davnim vremenima lokalci vraćali iz ribolova, sasjekli bi ribu na komadiće i miješali je s raznim povrćem, voćem, marinadama i rižom. </p><p>Svjetsku je slavu ovo jelo steklo sedamdesetih godina. Poslužuje se u zdjeli, a zapravo si sami možete birati kako će ispasti. U ponudi imaju šest izvornih verzija, odnosno tunu, losos, hobotnicu, piletinu, roast beef i tofu. Osim riže, možete izabrati i tjesteninu. Zatim na red dolaze marinade, kojih je u ponudi pet, pa razno povrće i za kraj umaci, kojih je na izbor deset, a čak je šest različitih verzija majoneze. Začiniti svoju zdjelu (bowl, u kojemu se servira) možete dodacima poput ukiseljenog đumbira, prženog luka, ljutih papričica... Mi smo kušali losos i piletinu, jako ukusno i “razigrano” brojnim okusima zbog raznih dodataka, ali dobro izbalansirano.</p><p>Porcije su velike, a birate između dvije veličine bowla, regular po cijeni od 54 kune i large po 68 kuna.</p><p>Za pultom će vas često u “radnom” odijelu dočekati vlasnica Sanja, koje je sve inicirala.</p><p>- Roditelji su imali restoran u Beču 30 godina pa sam znala u što se upuštam. Bilo je mnogo skeptika, mislili su da nećemo uspjeti, ali vjerovala sam da se ovo može dobro posložiti - prisjeća se Sanja.</p><p>Na ideju za otvaranjem restorana s pokeom došla je na jednom od brojnih putovanja. Često je vidjela velike redove, naravno, i sama je kušala to ukusno i zdravo jelo pa odlučila dašak Havaja dovesti u Zagreb.</p><p>- Proučavali smo knjige i recepte na internetu, a puno sam naučila o pokeu i na putovanjima. Mjesecima smo tražili najbolje kombinacije, a osigurali smo i da nam namirnice uvijek budu svježe. Važno je da kvaliteta bude jednaka, da gost zna što kod nas može očekivati - objašnjava Sanja.</p><p>Gostima se, kaže, često vraćaju. Neki se raspituju kakvo je to jelo, no kad probaju, redovito se vraćaju. Krenuli su ozbiljno, već na početku su na tjedan trošili oko 300 kilograma riže, 60 kilograma lososa, 50 kilograma tune...</p><p>“Poke, poke” koncipiran je kao street food, interijer također zaslužuje pohvale, no prostor je malen, ima tek desetak mjesta, pa je u zadnje vrijeme velika sreća pronaći stol.</p>