Drive-in restorani: Nekadašnja revolucija ponovno doživljava procvat zbog korona pandemije

Početci drive-in restorana vežu se uz američki lanac 'Pig Stand' - koji je 1921. godine u Teksasu prvi počeo posluživati goste van restorana, u automobilima

<p>Nedavni su događaji pokazali da bi drive-in usluga mogla biti jedan od važnijih izuma u industriji hrane. Premda već dugo postoje<em>, </em>drive-in restorani zabilježili su diljem svijeta neviđen rast za vrijeme trajanja pandemije Covida prethodnih mjeseci, kad su po cijelom svijetu ostali jedna od rijetkih funkcionalnih uslužnih djelatnosti.</p><p>I premda smo se manje više vratili u 'normalu' (ili ušli u 'novo normalno') restorani u nekim dijelovima svijeta (npr. u SAD-u) još ne smiju hranu posluživati u zatvorenim prostorima pa i oni koji prije nisu imali drive-in sad pokušavaju dobiti potrebne dozvole i ispuniti uvjete za tu uslugu.</p><p>Iako nam se možda čini da postoje od kad postoje i 'klasični' restorani,<a href="https://www.foxnews.com/food-drink/history-of-the-drive-thru-innovation-america?cmpid=prn_newsstand" target="_blank"> Fox News</a> piše da se početci drive-in restorana vežu uz američki lanac 'Pig Stand' - koji je 1921. godine u Teksasu prvi počeo posluživati goste izvan restorana, odnosno nositi im hranu do automobila. A još je deset godina prošlo dok je isti lanac u svojim restoranima u Los Angelesu počeo nuditi i pakiranje jela za van, princip koji je u narednim godinama kopiralo sve više velikih restoranskih franšiza.</p><p>I premda je bio prvi, zbog nekih tehničkih nedostataka Pig Stand nije ušao u povijest kao takav, a službeno je prvi drive in restoran na svijetu Red's Giant Hamburg iz u Missourija otvoren 1947. godine.</p><p>Godinu dana kasnije In-N Out Burger otvorio je drive-in u kojem se za narudžbe koristio veliki dvosmjerni zvučnik, a par godina kasnije restoran 'Jack in the Box' prvi je počeo posluživati isključivo goste u automobilima. </p><p>Od tad drive-in restorani imaju velik utjecaj na industriju brze hrane - i ne samo zbog specifičnog parkiranja uz 'prozorčić'. Drive in restorani počeli su više pažnje pridavati i hrani koju poslužuju i njenoj praktičnosti, zbog čega oduvijek biraju najjednostavnije menije poput hamburgera, piletine bez kostiju i pomfrita.</p><p>A utjecao je drive-in i na dizajn automobila koji su prije u opremi rijetko imali i držače za čaše: dodatak koji je u 1980-ima postao obavezan.</p>