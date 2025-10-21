Obavijesti

Okusi jeseni u Zagrebu: Vrganji, buča i roast beef sa smokvama noviteti su restorana Molino

Piše Anamarija Dukši,
Novost je i da će se od 3. studenoga do 1. prosinca, svakog ponedjeljka od 19 sati, održavati Molino Pizza Masters gdje će se u izradi pizze natjecati poznati domaći kreatori gastro sadržaja

Jedno od omiljenih zagrebačkih mjesta za istinske ljubitelje napoletane, Molino Pizza & Bar, donosi tri nova sezonska okusa koji utjelovljuju duh jeseni: Pizzu Vrganji, Pizzu Buču i Pizzu Roast Beef sa smokvama. Ovi spojevi autentične talijanske tradicije, suvremenih tehnika i sezonskih namirnica idealan su jesenski dodatak bogatom izboru klasičnih i autorskih Molino pizza koje pozivaju na uživanje svim osjetilima.

Pizza Vrganji kombinira Mozzarellu Fior di latte, kremu od crnog tartufa, vrganje, kozji sir i bresaolu te čini savršen spoj šumskih aroma i profinjenosti. Pizza Buča donosi tople jesenske tonove u kremi od buče, s dodatkom dimljenog sira, Mozzarelle Fior di latte, pancete, pečene buče, sjemenki nara i mladog špinata. Pizza Roast Beef spaja kremu od hrena, sočni roast beef, Mozzarellu Fior di latte, pekmez od smokve, svježe smokve i rikolu u savršenu harmoniju slanih i slatkih nota.

Uz nove pizze, Molino predstavlja i kolekciju autorskih mono-porcioniranih kolača Jurice Marića i njegova Dolce Torte tima. Mladi slastičar stvara mala remek-djela s velikom dušom, pri čemu, kako ističe, najvažniju ulogu imaju kvaliteta namirnica, maštovitost te tehnike i znanja koja je stjecao u Hrvatskoj i inozemstvu. Voli eksperimentirati s poznatim teksturama i novim okusima, a u ponudi Molina ističe se vječni hit - pistacija s malinom - kao i nova monoporcija Teranino, koju čine tamna čokolada, višnja i gel od Aura teranina.

Jesenske delicije u Molinu savršeno nadopunjuje pomno promišljena vinska karta predvođena probranim domaćim te renomiranim talijanskim i francuskim etiketama. Za savršeno zaokružen užitak tu su i neodoljivi klasični te autorski kokteli.

Decentan i kreativno uređen prostor Molina pruža intiman, pristupačan luksuz i idealan ambijent za poslovni ručak, romantičnu večeru ili opušteno druženje s prijateljima.

Smješten nadomak samog srca Zagreba, uz prednost prostrane garaže Kaptol Centra, Molino je već stekao status skrivenog zagrebačkog dragulja kojem se uvijek rado vraćaju svi znalci željni kvalitetnih zalogaja i gutljaja te „dolce vita” atmosfere koja nam je toliko potrebna.

Jesenske novosti prati i uzbudljiva najava: od 3. studenoga do 1. prosinca, svakog ponedjeljka od 19 sati, održavat će se Molino Pizza Masters. Tijekom pet ponedjeljaka poznati domaći kreatori gastro sadržaja - Domagoj Jakopović Ribafish, Vedran Bošković (seasoned.with.love), Antonia Jagodić, Igor Jadan (igorgladan) i Darko Kontin - pripremat će autorske pizze.

Gosti koji svoje mjesto rezerviraju putem društvenih mreža Molina moći će ih kušati, družiti se s omiljenim kreatorima i glasati za svoje favorite, te tako odabrati novu zvijezdu pizzaiola čija će autorska pizza do kraja godine biti dostupna na meniju Molina. Sve informacije o rasporedu gostovanja i načinu rezervacija za ova jedinstvena druženja bit će dostupne na Instagram profilu Molina od petka, 24. listopada.

U iščekivanju serije Molino Pizza Masters, ne propustite doživjeti tri kraljice jeseni - vrganje, buču i roast beef sa smokvama - u savršenoj Molino napoletani koja već sada poziva na novu sezonu uživanja svim čulima.

