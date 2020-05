Omekšivač za rublje može se koristiti na još 7 načina u kući

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najbolji recepti: Šparoge su odlične protiv proljetnog umora

1. Kao osvježivač prostora

Vrlo je jednostavno. U bočicu s raspršivačem ulijte omekšivač i vodu u omjeru 1:3, promućkajte i mješavinom pošpricajte zavjese, kauč, tepih ili unutrašnjost automobila, prtljažnik itd. Mirisat će predivno i dugotrajno.

POGLEDAJTE VIDEO Kako lakše očistiti namještaj i tepihe od dlaka kućnih ljubimaca:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Za manje prašine

Nekoliko kapi omekšivača stavite na krpu za brisanje prašine te prebrišite površine i predmete u kući. To djeluje na statički elektricitet, koji inače pogoduje sakupljanju prašine - to zapravo sprječava njegovo stvaranje. Osim toga, i to će dodatno namirisati prostor.

3. Za poliranje namještaja

Napravite sredstvo za poliranje tako da pomiješate omekšivač s vodom, u omjeru 1:4 (npr. jednu čašicu omekšivača i četiri vode). Ulijte u bocu s raspršivačem, pošpricajte po glatkoj površini i prebrišite suhom krpicom. Ovaj pripravak je pogodan i za staklene površine te tuš kabine.

4. Skida stare tapete

Pomiješajte u nekoj posudi pun čep omekšivača i četiri čaše tople vode (oko 1 litre) i spužvom nanosite na tapete. Umjesto spužve možete koristiti i sprej. Važno je da je voda cijelo vrijeme topla. Mješavinu nanosite na dio tapete pa ogulite dok je još mokra, i tako redom.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

5. Omekšava kistove

Nakon upotrebe i pranja kistova za slikanje, bojanje zidova itd. operite ih i u vodi u koju ste stavili nekoliko kapi omekšivača. Dobro ih osušite i ostat će mekani do sljedećeg bojanja.

6. Za lakše čišćenje lonaca

Zaboravite ribanje žicom! Umjesto toga napunite, na primjer, lonac na kojem su slojevi zapečene hrane vodom u koju ste dodali malo omekšivača, ostavite oko sat vremena i naslage ćete lakše ukloniti.

7. Za blistavije prozore

Umjesto da sasušene naslage na prozorima premazujete vodom i pokušavate ukloniti, premažite ih s malo omekšivača, pričekajte deset minuta i obrišite vlažnom krpom. Potom prozore operite uobičajenim načinom.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne bojte se plakati, suze liječe bol i popravljaju raspoloženje

POGLEDAJTE NOVI URNEBESNI SHOW 'DESERTI OD OKA' S DEANOM KOTIGOM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: To mi treba