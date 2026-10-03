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RETRO JELO

Omiljeni složenac Jackie Kennedy opet je hit, a potrebna su vam samo četiri sastojka

Piše 24sata,
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Omiljeni složenac Jackie Kennedy opet je hit, a potrebna su vam samo četiri sastojka
Foto: screenshot/instagram
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Povratak retro stilova nije ograničen samo na modne dodatke i odjeću. Čak i davno zaboravljena jela mogu ponovno postati popularna. Ako volite rezance i mliječne proizvode, imate sreće

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Nedavno su influenceri ponovno oživjeli recept izvorno objavljen još 60-ih godina prošlog stoljeća. Riječ je o receptu koji se veže uz kultnu prvu damu. Jackie Kennedy bila je poznata po jednostavnom složencu. To je jelo sa samo četiri sastojka toliko voljela da ga je poslužila kada su njezina sestra i šogor, princ Radziwill, došli na večeru u Bijelu kuću. 

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Helena Vugec Fabek priprema praline od buče | Video: Robert Anić/PIXSELL

Ovo je jelo nadaleko poznato kao jedno od njezinih omiljenih, a danas nosi naziv "složenac Marie Blanche". Čak i bez kuhinjskog osoblja Bijele kuće, možete ga pripremiti za svega nekoliko minuta.

Kako ga pripremiti?

Tehnički gledano, za ovo jelo treba nešto više od četiri sastojka ako računamo sol, papar i maslac (ili maslinovo ulje). Osim toga, trebat će vam rezanci s jajima, svježi sir, kiselo vrhnje i svježi vlasac.

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Zagrijte pećnicu na 180 °C i namastite posudu za pečenje. Skuhajte oko 450 g rezanaca prema uputama na pakiranju, a zatim ih u velikoj zdjeli pomiješajte s jednom šalicom kiselog vrhnja i jednom šalicom svježeg sira. Dodajte obilnu šaku nasjeckanog vlasca pa sve promiješajte. Začinite solju, paprom i s još malo vlasca, prema ukusu.

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Prebacite smjesu u posudu za pečenje, a po površini rasporedite komadiće maslaca. Ako nemate maslac, jelo možete lagano pokapati maslinovim uljem. Pecite dok ne počne ključati, a rubovi rezanaca na površini ne poprime zlatnosmeđu boju. 

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