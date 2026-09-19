Nekada smatrana skromnom sirotinjskom hranom, sardine su doživjele renesansu. Iako je njezin nagli porast popularnosti dijelom potaknut trendovima na društvenim mrežama, one su pametan izbor
Srdela je postala prava gastro zvijezda: Ovo su najbolji recepti
Iznimno su bogate omega-3 masnik kiselinama, visokokvalitetnim proteinima, vitaminom D te vitaminom B12. Kada se jedu s kostima, konzervirane srdele postaju jedan od najboljih prirodnih izvora kalcija, nadmašujući čak i mnoge mliječne proizvode.
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1. Pasta Con le Sarde (sicilijanska tjestenina sa sardinama)
Na maslinovom ulju popržite luk i inćune dok se ne otope u ulju. Dodajte nasjeckani komorač, namočene grožđice, pinjole i šafran otopljen u malo vode ili bijelog vina. Ubacite sardine i pirjajte minutu - dvije. Dodajte kuhanu tjesteninu u umakom i dobro promiješajte uz dodatak malo vode od kuhanja tjestenine. Pospite preprženim krušnim mrvicama.
2. Sardine s tjesteninom i rajčicama
U tavi zagrijte maslinovo ulje, pa dodajte na sitno narezan češnjak. Kad pobijeli dodajte pelate i dinstajte na laganoj vatri. Kad je umak pri kraju, dodajte sardine i začine te sve prelijte preko tjestenine.
3. Namaz od sardina
Trebat će vam 1 konzerva sardina u maslinovom ulju, 100 g kremastog sira, 1/2 luka, 1 žlica limunovog soka, 1 žlica maslinovog ulja, sol, papar, peršin, vlasac. Sve sastojke blendajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.
4. Polpete od sardina
Skuhajte krumpir, procijedite ga i ostavite da se ohladi. Dodajte mu sardine i sve usitnite vilicom. Dodajte svježi sir, maslinovo ulje, zobeno brašno i začine. Sve dobro izmiješajte pa oblikujte polpete. Stavite u hladnjak na 30-ak minuta, da se stvrdnu. Pecite na tavi.
5. Portugalska salata sa sardinama
Zagrijte pećnicu na 180 strupnjeva. Papriku prelijte maslinovim uljem i posolite te pecite 30 minuta, ili dok ne potamni, okrećući svakih pet minuta. Ogulite im kožu (najlakše je staviti ih u zdjelu pod foliju kako bi omekšale). Narežite ih na trake i stavite u posudu sa 2-3 žlice maslinova ulja i 2-3 žlice octa. Dobro promiješajte i pustite da odstoji barem pola sata. Narežite zelenu salatu i pomiješajte s peršinom. Dodajte komadiće sardina i malo soka od ukiseljene pečene paprike. Na tanjuru složite sloj paprike, pa mješavinu salate i sardina. Dodajte po želji maslinovog ulja, ocat, sol i papar te još nekoliko traka paprike.
6. Sardine na kremi od ricotte i limuna
Ricottu pomiješajte sa malo soli, limunovom koricom, limunovim sokom, paprom i maslinovim uljem dok ne postane glatka i kremasta. Na tu kremu složite sardine, dodajte ukiseljeni luk i grubo sjeckane pistacije te završite s nekoliko kapljica ulja od začinskog bilja ili maslinovog ulja.
7. Na gradele
Ako imate svježe srdele, ovo je klasik koji ne treba zapostaviti. Prepecite i uživajte.
8. Mediteranski tost
Idealan za doručak ili lagani ručak. Na prepečenu krišku kruha posložite ploške rajčice i crvenog luka. Preko toga stavite cijele filete sardina, pospite mrvljenim feta sirom, svježim koprom i prelijte s malo tahini umaka i maslinovog ulja.
9. Pikantna azijska zdjela s rižom
Spaja bogatstvo srdela s umami notama korejske kuhinje. Skuhajte smeđu rižu i poslužite je sa srdelama pomiješanim s gochujang pastom, soja umakom i sokom limete. Dodajte kimchi, prženo jaje i pospite sve sezamovim sjemenkama.
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