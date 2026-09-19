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Srdela je postala prava gastro zvijezda: Ovo su najbolji recepti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Srdela je postala prava gastro zvijezda: Ovo su najbolji recepti
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Foto: Dreamstime/Canva
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Nekada smatrana skromnom sirotinjskom hranom, sardine su doživjele renesansu. Iako je njezin nagli porast popularnosti dijelom potaknut trendovima na društvenim mrežama, one su pametan izbor

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Iznimno su bogate omega-3 masnik kiselinama, visokokvalitetnim proteinima, vitaminom D te vitaminom B12. Kada se jedu s kostima, konzervirane srdele postaju jedan od najboljih prirodnih izvora kalcija, nadmašujući čak i mnoge mliječne proizvode.

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Marin Krstulović 00:59
Marin Krstulović | Video: 24sata/pixsell

1. Pasta Con le Sarde (sicilijanska tjestenina sa sardinama)

Na maslinovom ulju popržite luk i inćune dok se ne otope u ulju. Dodajte nasjeckani komorač, namočene grožđice, pinjole i šafran otopljen u malo vode ili bijelog vina. Ubacite sardine i pirjajte minutu - dvije. Dodajte kuhanu tjesteninu u umakom i dobro promiješajte uz dodatak malo vode od kuhanja tjestenine. Pospite preprženim krušnim mrvicama.

Foto: instagram

2. Sardine s tjesteninom i rajčicama

U tavi zagrijte maslinovo ulje, pa dodajte na sitno narezan češnjak. Kad pobijeli dodajte pelate i dinstajte na laganoj vatri. Kad je umak pri kraju, dodajte sardine i začine te sve prelijte preko tjestenine.

Foto: Canva

3. Namaz od sardina

Trebat će vam 1 konzerva sardina u maslinovom ulju, 100 g kremastog sira, 1/2 luka, 1 žlica limunovog soka, 1 žlica maslinovog ulja, sol, papar, peršin, vlasac. Sve sastojke blendajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu.

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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Polpete od sardina

Skuhajte krumpir, procijedite ga i ostavite da se ohladi. Dodajte mu sardine i sve usitnite vilicom. Dodajte svježi sir, maslinovo ulje, zobeno brašno i začine. Sve dobro izmiješajte pa oblikujte polpete. Stavite u hladnjak na 30-ak minuta, da se stvrdnu. Pecite na tavi.

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Portugalska salata sa sardinama

Zagrijte pećnicu na 180 strupnjeva. Papriku prelijte maslinovim uljem i posolite te pecite 30 minuta, ili dok ne potamni, okrećući svakih pet minuta. Ogulite im kožu (najlakše je staviti ih u zdjelu pod foliju kako bi omekšale). Narežite ih na trake i stavite u posudu sa 2-3 žlice maslinova ulja i 2-3 žlice octa. Dobro promiješajte i pustite da odstoji barem pola sata. Narežite zelenu salatu i pomiješajte s peršinom. Dodajte komadiće sardina i malo soka od ukiseljene pečene paprike. Na tanjuru složite sloj paprike, pa mješavinu salate i sardina. Dodajte po želji maslinovog ulja, ocat, sol i papar te još nekoliko traka paprike.

Foto: instagram

6. Sardine na kremi od ricotte i limuna

Ricottu pomiješajte sa malo soli, limunovom koricom, limunovim sokom, paprom i maslinovim uljem dok ne postane glatka i kremasta. Na tu kremu složite sardine, dodajte ukiseljeni luk i grubo sjeckane pistacije te završite s nekoliko kapljica ulja od začinskog bilja ili maslinovog ulja.

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Foto: instagram

7. Na gradele

Ako imate svježe srdele, ovo je klasik koji ne treba zapostaviti. Prepecite i  uživajte.

Foto: 123RF

8. Mediteranski tost 

Idealan za doručak ili lagani ručak. Na prepečenu krišku kruha posložite ploške rajčice i crvenog luka. Preko toga stavite cijele filete sardina, pospite mrvljenim feta sirom, svježim koprom i prelijte s malo tahini umaka i maslinovog ulja.

Foto: Pixsell//

9. Pikantna azijska zdjela s rižom

Spaja bogatstvo srdela s umami notama korejske kuhinje. Skuhajte smeđu rižu i poslužite je sa srdelama pomiješanim s gochujang pastom, soja umakom i sokom limete. Dodajte kimchi, prženo jaje i pospite sve sezamovim sjemenkama.

Foto: Canva


 


 

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