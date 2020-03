On-Nomi: Digitalno ispijanje pića za sve one u samoizolaciji

Zbog koronavirusa uvedene su oštre mjere samoizolacije zbog čega su mnogi osuđeni biti u svoja četiri zida. Na svu sreću Japanci su pronašli rješenje kako pobijediti dosadu samoizolacije.

Osmislili su On-Nomi, što označava digitalno ispijanje pića s prijateljima dok vani vlada pandemija koronavirusa. On-nomi ili 'internetsko pijenje' opisuje trend koji se stvorio među onima koji se samoizoliraju u Japanu.

Pojam je izmislila grupa od četrdesetak žena nakon što su se počele okupljati na aplikaciji za telekonferencije Zoom kako bi popili nekoliko piva s obzirom da su u samoizolaciji i ne smiju vani. Iz zafrkancije su i pile Coronu.

