<p>Australska radijska voditeljica <strong>Jana Hocking </strong>(34) iz Sydneyja nedavno je, kaže, prekinula vezu s 'imućnim starijim tipom koji je imao Range Rover i prekrasnu kuću u centru grada'.</p><p>Hocking sad kaže kako su 'bogati tipovi užasni ljubavnici', a svog je ostavila iako su joj prijatelji stalno govorili kako može biti sretna što ga je upoznala. </p><p>Za <a href="https://www.news.com.au/lifestyle/relationships/woman-reveals-why-rich-men-are-terrible-lovers/news-story/db414bf521bf73c6ddbea9811ef6e320" target="_blank">News.com.</a>je ispričala da se njen bivši bio spreman odmah skrasiti, budući da mu izlasci i zabave sa prijateljima uopće nisu bili bitni.</p><p>- Vjerujem da riječ 'jednorog' dobro opisuje takve tipove. Predobri su da bi bili stvarni - rekla je Hocking koja i za svog bogatog bivšeg kaže da je za nju 'predobar'.</p><p>- Ja uživam u kvalitetnoj raspravi i volim čuti tuđe stavove a on se uvijek samo slagao s mojim mišljenjem, ma kakvo god ono bilo. 'Ne bih se htio miješati' tip - opisala je bivšeg, s kojim je, kaže, ona morala preuzeti inicijativu i planirati im izlaske i putovanja, čak i započinjati razgovore i određivati 'aktualne teme'.</p><p>- Probudila sam se jednog jutra a on je u mene zurio s raširenim očima i psećim pogledom, čekajući da mu kažem što ćemo raditi taj dan. U tom sam trenutku pomislila da ipak nije čovjek za mene - kaže Hocking i dodaje kako je znala da prekidom s njim ne gubi samo dečka, već se i odriče lagodnog života ...</p><p>"- Odrekla sam se prekrasne kuće i otišla u svoj jednosobni stan. Stvarno sam razmišljala o tome da se udam i osnujem obitelji s njim jer je on to htio sa mnom - kaže. .</p><p>- Isplati li se zbog novca i lagodnog života biti s nekim u vezi? Nažalost, ne - kaže Hocking i pita se jesu li svi bogati samci takvi. </p><p>Sada prije nego što s nekim izađe, otkriva, prvo se zapita 'bi li bi mogla pokraj njega sjediti u avionu tijekom jako dugog leta'.</p><p>- To je jednostavno pitanje a ako je odgovor da bi me sigurno izludili, odmah se mičem - rekla je. </p><p> </p>