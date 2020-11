Strast prema vje\u017ebanju\u00a0ima od svoje 16. godine i provodi puno vremena u teretani nakon \u0161to se zaljubila u treninge snage.

- Kad sam imala 18 godina, po\u010dela sam raditi kao instruktorica u svojoj lokalnoj teretani. Tada sam se \u0161kolovala\u00a0u norve\u0161koj \u0161koli sportskih znanosti. Radila\u00a0sam kao i nordijski trener za Les Mills, a\u00a02013. otkrio sam CrossFit, koji je za mene potpuno promijenio sve\u00a0- ka\u017ee ona.

Helene je svoj Instagram ra\u010dun pokrenula 2012. godine i sada redovito objavljuje videozapise s inspiracijama za vje\u017ebanje - od kojih mnogi uklju\u010duju njezinu preslatku djecu.

- Dvije godine bila sam sama sa svojom najstarijom djecom pa sam shvatila da ako \u0107u biti u dobroj formi moram ih povesti sa sobom. A stvari su jednostavno eskalirale. Najbolje je \u0161to uvijek mogu vje\u017ebati i nikad nema opravdanja -rekla je.

Ljubiteljica fitnessa ka\u017ee da su i njezina djeca veliki ljubitelji vje\u017ebanja.

- I naravno, moja \u0107e djeca nau\u010diti da je vje\u017ebanje stil \u017eivota - dodaje.

Helene vje\u017eba barem jedan sat dnevno i odr\u017eava zdravu prehranu koja obi\u010dno uklju\u010duje zobenu ka\u0161u za doru\u010dak, kiflice s nekom vrstom \u0161unke za ru\u010dak i meso ili ribu s ri\u017eom ili krumpirom i povr\u0107em ili salatu za ve\u010deru.

Mama ka\u017ee da svatko mo\u017ee vje\u017ebati sa svojom djecom i predla\u017ee \u010dak da u svoj set uvrstite i dijelove dje\u010dje opreme.

- Na nekim treninzima koristim kolica ili za druge dr\u017eim bebu u naru\u010dju.\u00a0Ali naj\u010de\u0161\u0107e moja najmla\u0111a sjedi u svojim kolicima ili se prevr\u0107e po podu. Zra\u010dni \u010du\u010dnjevi, iskoraci, poja\u010danja i vje\u017ebe s bu\u010dicama savr\u0161eno djeluju s djetetom kada ona \u017eeli sjediti na meni. Samo izbjegavajte brze pokrete zbog kojih im je glava nestabilna i naravno, izbjegavajte rizik da imaju utege na glavi i sli\u010dno - nagla\u0161ava.

\u0160to se ti\u010de njezinih osobnih omiljenih vje\u017ebi za rad s djecom, Helene preporu\u010duje nekoliko kru\u017enih treninga koji uklju\u010duju tr\u010danje na 400 metara, veslanje, iskorake unatrag i sklekove.

- Moje dvoje starije djece tako\u0111er u\u017eivaju u vo\u017enji bicikla sa mnom dok ja tr\u010dim s Elom u njenim kolicima - dodaje.

Helene je odr\u017eavala redovite treninge tijekom svih trudno\u0107a i odbacuje svaku sugestiju da bi to moglo biti \u0161tetno za nju ili njezinu bebu.

- O tome sam educirana i znam da je to dobro za bebu i mamu - ka\u017ee.

Helene preporu\u010duje trudnicama da vje\u017ebaju cijelo tijelo.

- Usredoto\u010dite se na core\u00a0- trening corea za trudnice, poput kontrakcije, kontrole, uklju\u010duju\u0107i dno zdjelice - savjetuje Helen, koja\u00a0 priznaje da se odmah vratila vje\u017ebanju samo jedan dan nakon \u0161to je rodila svoje najmla\u0111e dijete.

'Po\u010dela sam prili\u010dno lagano, samo sam radila jednostavne vje\u017ebe. Moje je tijelo toliko naviklo biti aktivno pa je zapravo bolno ne raditi ni\u0161ta', isti\u010de.

Ona je trenerica, vatrogaskinja i mama troje djece: Vježbala sam već dan nakon zadnjeg poroda

Helene Vabø Thorsen (33) iz Osla zaljubljenica je u vježbanje i majka troje djece koja kaže kako za 'nevježbanje nema isprike', a u svoj trening u teretani često uključuje djecu da bi 'optimizirala vrijeme'

<p>Super fit majka troje djece koja radi dva posla i vratila se u teretanu samo dan nakon porođaja otkrila je svoje tajne održavanja forme, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8932857/Super-fit-mother-three-includes-kids-workouts-gives-tips-stay-shape.html">Femail.</a></p><p>Helene Vabø Thorsen (33) iz Osla mama je Milli (12), Markusu (9) i 10-mjesečnoj Eli, koje ima sa zaručnikom Christopherom, policajcem. Osim odgoja troje djece, Helene također ima izuzetno natrpan raspored kao stalni osobni trener i vatrogasac.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vježbanje pomlađuje</strong></p><p>Ta je mama postala senzacija na društvenim mrežama zahvaljujući svojim 'visokooktanskim' i akcijskim Instagram objavama (@helenevabo) koje sadrže sve od njezina obiteljskog života do videozapisa o vježbanju s djecom.</p><p>Strast prema vježbanju ima od svoje 16. godine i provodi puno vremena u teretani nakon što se zaljubila u treninge snage.</p><p>- Kad sam imala 18 godina, počela sam raditi kao instruktorica u svojoj lokalnoj teretani. Tada sam se školovala u norveškoj školi sportskih znanosti. Radila sam kao i nordijski trener za Les Mills, a 2013. otkrio sam CrossFit, koji je za mene potpuno promijenio sve - kaže ona.</p><p>Helene je svoj Instagram račun pokrenula 2012. godine i sada redovito objavljuje videozapise s inspiracijama za vježbanje - od kojih mnogi uključuju njezinu preslatku djecu.</p><p>- Dvije godine bila sam sama sa svojom najstarijom djecom pa sam shvatila da ako ću biti u dobroj formi moram ih povesti sa sobom. A stvari su jednostavno eskalirale. Najbolje je što uvijek mogu vježbati i nikad nema opravdanja -rekla je.</p><p>Ljubiteljica fitnessa kaže da su i njezina djeca veliki ljubitelji vježbanja.</p><p>- I naravno, moja će djeca naučiti da je vježbanje stil života - dodaje.</p><p>Helene vježba barem jedan sat dnevno i održava zdravu prehranu koja obično uključuje zobenu kašu za doručak, kiflice s nekom vrstom šunke za ručak i meso ili ribu s rižom ili krumpirom i povrćem ili salatu za večeru.</p><p>Mama kaže da svatko može vježbati sa svojom djecom i predlaže čak da u svoj set uvrstite i dijelove dječje opreme.</p><p>- Na nekim treninzima koristim kolica ili za druge držim bebu u naručju. Ali najčešće moja najmlađa sjedi u svojim kolicima ili se prevrće po podu. Zračni čučnjevi, iskoraci, pojačanja i vježbe s bučicama savršeno djeluju s djetetom kada ona želi sjediti na meni. Samo izbjegavajte brze pokrete zbog kojih im je glava nestabilna i naravno, izbjegavajte rizik da imaju utege na glavi i slično - naglašava.</p><p>Što se tiče njezinih osobnih omiljenih vježbi za rad s djecom, Helene preporučuje nekoliko kružnih treninga koji uključuju trčanje na 400 metara, veslanje, iskorake unatrag i sklekove.</p><p>- Moje dvoje starije djece također uživaju u vožnji bicikla sa mnom dok ja trčim s Elom u njenim kolicima - dodaje.</p><p>Helene je održavala redovite treninge tijekom svih trudnoća i odbacuje svaku sugestiju da bi to moglo biti štetno za nju ili njezinu bebu.</p><p>- O tome sam educirana i znam da je to dobro za bebu i mamu - kaže.</p><p>Helene preporučuje trudnicama da vježbaju cijelo tijelo.</p><p>- Usredotočite se na core - trening corea za trudnice, poput kontrakcije, kontrole, uključujući dno zdjelice - savjetuje Helen, koja priznaje da se odmah vratila vježbanju samo jedan dan nakon što je rodila svoje najmlađe dijete.</p><p>'Počela sam prilično lagano, samo sam radila jednostavne vježbe. Moje je tijelo toliko naviklo biti aktivno pa je zapravo bolno ne raditi ništa', ističe.</p>