Oralni seks: Na prvome mjestu je ona, pazite na 'prvi dojam'

Seksualni priručnik “She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman” svojevrsni je vodič za muškarce koji u potpunosti žele zadovoljiti svoje žene.

Njegov autor Ian Kerner, psihoterapeut i specijalist seksualne terapije, otkriva kako je ženska seksualnost povezana s emocijama, nešto malo više nego s “tehničkim” detaljima, koji su također važni. Muškarce potiče da budu hrabriji i da se “ne boje” te da žene zadovolje - oralno.

Foto: Promo

- Muškarci se žale na preduge sesije, ali zato što su previše agresivni i imaju lošu tehniku. Umjesto toga, oralni seks mora postati sastavni dio predigre. Važno je prvih nekoliko dodira kad je riječ o dotičnoj dami, a kako ugodan bude ‘prvi dojam’, odredit će ostatak, kako oralnog seksa i same penetracije - naglašava autor.

Muškarci se zamaraju hoće li imati erekciju, hoće li dovoljno dugo izdržati i tako na sebe stavljaju velik pritisak, nastavlja autor.

- No to nije potrebno jer ženu mogu voljeti i usnama, jezikom, prstima i maštati s njom - kaže Kerner.

Preporučuje uvođenje i seksualnih igračaka. No i žene moraju odigrati ulogu, i muškarcu reći na koji da ih način zadovolji. Ne komuniciraju li parovi o tome, jednom će to iskrsnuti kao problem, a tada će se to pokazati kao “velik problem”. Istodobni orgazam koji se tako često prikazuje na holivudskim filmovima čest je kao i dobitak na lutriji.

- Zato se žene, a ni muškarci, ne bi trebale brinuti o tome koji je orgazam ‘pravi’ orgazam nego se samo usredotočiti na užitak - zaključuje Kerner.