Ljudi koji 'ljube sliku svoju' i to dokazuju učestalim objavljivanjem selfie fotografija, označavanjem mjesta na kojima se nalaze i redovitim izvještavanjem javnosti o tome kako se osjećaju na društvenim mrežama to najčešće čine iz dosade ili kako bi privukli pažnju. Ipak, to ne mora biti tako bezazleno, a ovisnost o društvenim mrežama može se pretvoriti u pravi mentalni poremećaj, piše Huffington Post.

- Koriste li se umjereno, društvene mreže mogu biti odličan način povezivanja s drugim ljudima te izražavanja, osobito kod mladih. Ipak, pretjerano korištenje interneta može imati tragične posljedice - ističe dr. Karrie Lager, dječja psihologinja.

Nedavna je studija Sveučilišta Columbia otkrila da oko 70 posto tinejdžera društvene mreže posjećuju svakodnevno, a isti ti pet puta češće puše, tri puta češće piju alkohol i dva puta češće koriste marihuanu. Zbog sve većeg utjecaja interneta na oblikovanje ličnosti kod mladih, psiholozi upozoravaju da takvo ponašanje prerasta u psihičke probleme.

Izlaganje sebe i otkrivanje privatnih podataka te fotografija uzrokuje povećano lučenje dopamina, hormona ugode povezanog s ovisničkim ponašanjem, ističu znanstvenici sa Sveučilišta Harvard. Oni smatraju kako su društvene mreže samo katalizator sve češćeg "izgubljenog" ponašanja mladih, koji nemaju prave uzore i odrastaju u doba velike ovisnosti o tehnologiji.