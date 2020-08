Oni su dokaz zašto prije pranja odjeće u perilici rublja trebate pogledati uputstva s etikete

Pranje rublja jedan je od onih zadataka koji bi trebali biti jednostavni, ali s rizikom skupljanja, zapetljane odjeće i neželjenih predmeta ostavljenih u džepovima stvari mogu lako poći po zlu

<p>Od New Yorka do Rusije, mnogi nesretnici pretrpjeli su stvarne glavobolje zbog sitnica, zahvaljujući neispravnim perilicama, lošoj sreći ili pogrešnim postavkama.</p><h2>1. Ženi iz Bruggea u Belgiji je sva njezina bijela odjeća postala ružičasta zbog zalutale bojice</h2><h2>2. U međuvremenu, u Rusiji je doslovno 'eksplodirao' jastuk protiv stresa u perilici</h2><h2>3. Čovjek za kojeg se vjeruje da je iz SAD-a bio je šokiran kad je utvrdio da su se sve njegove košulje vezale u čvor</h2><h2>4. U Britaniji je osoba pokazala što se dogodilo s njenim vunenim džemperom koji je postao džemper za malu djecu</h2><h2>5. U SAD-u je par napokon riješio misteriju nestalih čarapa nakon što je njihova perilica 'progutala' najmanje desetak pari čarapa </h2><h2>6. U SAD-u je dečko otkrio da je slučajno oprao telefon svoje djevojke s rubljem</h2><h2>7. Jedna majka iz Teksasa poklonila je svoj pulover kćerkici nakon što je izašao troduplo manji iz perilice rublja</h2><h2>8. Od glamurozne haljine do haljine za smeće. Evo zašto uvijek treba čitati uputstva za pranje na etiketama</h2><h2>9. U New Yorku je zbunjen čovjek objasnio da je šest čarapa oprao zajedno, ali da se samo jedna od njih smanjila</h2><h2>10. U SAD-u je muškarac ispričao priču o tome kako se njegov voljeni žuti džemper toliko smanjio da ga je poklonio svojoj sitnoj djevojci</h2>