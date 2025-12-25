Oni su nevidljivi heroji idiličnog Božića: Podijelite i vi svoje priče

Majke i bake – srce blagdana

Ne postoji Božić bez onih koji čine da se sve odvija glatko. U većini hrvatskih domova, majke i bake su te koje planiraju i pripremaju sve: od ukrašavanja bora i kuće, do pripreme tradicionalnih jela poput purice, sarme, bakinih kolača i fritula.

Foto: 123RF

Psiholozi ističu da ovaj emocionalni angažman nije samo fizički rad – on gradi obiteljski identitet i jača veze među članovima. Majke i bake često preuzimaju ulogu “čuvara tradicije”, osiguravajući da svaki Božić zadrži svoj topli emotivni karakter.

POGLEDAJ VIDEO: Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje

Pokretanje videa... 01:32 Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

Oni koji rade za praznika – nevidljivi heroji

S druge strane, mnogi Hrvati provode blagdane na radnom mjestu, kako bi drugi mogli uživati u praznicima. To su zaposlenici u trgovinama, bolnicama, policiji, vatrogasnim postrojbama i ugostiteljstvu.

Njihov doprinos često ostaje neprimijećen, ali upravo oni omogućavaju da sustav funkcionira i da blagdani budu ugodni za sve druge. Od noćnih smjena u bolnicama do smjene na blagajnama – njihov rad je ključan za “savršenstvo” praznika.

Osim obitelji i zaposlenika, mnogi Hrvati ističu male geste prijatelja i susjeda kao ono što čini blagdane posebnima. Donijeti kolač starijem susjedu, pokloniti čestitku, zajedničko pjevanje božićnih pjesama ili posjet starijim rodbinama – sve su to male, ali značajne geste koje grade zajedništvo.

Tradicija i zajedništvo – formula za sreću

U konačnici, blagdani u Hrvatskoj nisu savršeni zbog jednog detalja, već zbog mnoštva malih doprinosa. Majke i bake pripremaju hranu i organiziraju dom; zaposlenici rade kako bi drugi mogli uživati; prijatelji i susjedi sudjeluju u sitnim, ali važnim gestama.

Foto: 123RF

Blagdani su kombinacija tradicije, truda i međusobne pažnje. Čak i kad stol nije savršeno uređen ili svi ne mogu biti na okupu, ti napori čine da osjećamo radost i zajedništvo.

Blagdani u Hrvatskoj često izgledaju idilično na fotografijama, ali iza svake svijeće, kolača i ukrašenog bora stoje stotine sitnih žrtvi i truda. Od naših majki i baka do zaposlenika koji rade dok svi drugi slave – upravo oni čine da Božić i Nova godina budu dani koje pamtimo.

U konačnici, savršenstvo blagdana ne leži u savršenim dekoracijama ili jelima, već u ljudima koji ulažu svoje vrijeme, energiju i srce kako bi ti dani za sve nas bili posebni.