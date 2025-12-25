Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TKO BLAGDAN ČINI SAVRŠENIM?

Oni su nevidljivi heroji idiličnog Božića: Podijelite i vi svoje priče

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Oni su nevidljivi heroji idiličnog Božića: Podijelite i vi svoje priče
Foto: 123RF

Božić i Nova godina u Hrvatskoj često se zamišljaju kao idilični trenuci: stol prepun domaćih delicija, obitelj okupljena u toplini doma, miris cimeta i pečenih kolača u zraku. No, dok mnogi uživaju u ovim danima, iza savršene blagdanske slike stoji cijela vojska ljudi

Majke i bake – srce blagdana

Ne postoji Božić bez onih koji čine da se sve odvija glatko. U većini hrvatskih domova, majke i bake su te koje planiraju i pripremaju sve: od ukrašavanja bora i kuće, do pripreme tradicionalnih jela poput purice, sarme, bakinih kolača i fritula.

Elderly woman enjoying the holiday spirit, vacuuming her cozy festive home with joy, surrounded by Christmas decorations
Foto: 123RF

Psiholozi ističu da ovaj emocionalni angažman nije samo fizički rad – on gradi obiteljski identitet i jača veze među članovima. Majke i bake često preuzimaju ulogu “čuvara tradicije”, osiguravajući da svaki Božić zadrži svoj topli emotivni karakter.

POGLEDAJ VIDEO: Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje

Pokretanje videa...

Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje 01:32
Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva
Božić u stanu gospođe vesne Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje
Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje

Oni koji rade za praznika – nevidljivi heroji

S druge strane, mnogi Hrvati provode blagdane na radnom mjestu, kako bi drugi mogli uživati u praznicima. To su zaposlenici u trgovinama, bolnicama, policiji, vatrogasnim postrojbama i ugostiteljstvu.

Njihov doprinos često ostaje neprimijećen, ali upravo oni omogućavaju da sustav funkcionira i da blagdani budu ugodni za sve druge. Od noćnih smjena u bolnicama do smjene na blagajnama – njihov rad je ključan za “savršenstvo” praznika.

Osim obitelji i zaposlenika, mnogi Hrvati ističu male geste prijatelja i susjeda kao ono što čini blagdane posebnima. Donijeti kolač starijem susjedu, pokloniti čestitku, zajedničko pjevanje božićnih pjesama ili posjet starijim rodbinama – sve su to male, ali značajne geste koje grade zajedništvo.

Tramvaj pun priča Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju
Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju

Tradicija i zajedništvo – formula za sreću

U konačnici, blagdani u Hrvatskoj nisu savršeni zbog jednog detalja, već zbog mnoštva malih doprinosa. Majke i bake pripremaju hranu i organiziraju dom; zaposlenici rade kako bi drugi mogli uživati; prijatelji i susjedi sudjeluju u sitnim, ali važnim gestama.

Grandfather is sitting near Cristmas tree in Santa Claus's hat at night at home.
Foto: 123RF

Blagdani su kombinacija tradicije, truda i međusobne pažnje. Čak i kad stol nije savršeno uređen ili svi ne mogu biti na okupu, ti napori čine da osjećamo radost i zajedništvo.

Blagdani u Hrvatskoj često izgledaju idilično na fotografijama, ali iza svake svijeće, kolača i ukrašenog bora stoje stotine sitnih žrtvi i truda. Od naših majki i baka do zaposlenika koji rade dok svi drugi slave – upravo oni čine da Božić i Nova godina budu dani koje pamtimo.

U konačnici, savršenstvo blagdana ne leži u savršenim dekoracijama ili jelima, već u ljudima koji ulažu svoje vrijeme, energiju i srce kako bi ti dani za sve nas bili posebni.

SLANA I SLATKA JELA Najbolji recepti za blagdanski stol u Središnjoj Hrvatskoj
Najbolji recepti za blagdanski stol u Središnjoj Hrvatskoj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji božićni film je idealan za svaki znak Zodijaka: Za Ovna 'Sam u kući', a Ribe 'Vilenjak'
SLAŽETE LI SE?

Evo koji božićni film je idealan za svaki znak Zodijaka: Za Ovna 'Sam u kući', a Ribe 'Vilenjak'

Neki ljudi obožavaju komedije uz koje se smiju do suza, dok drugi više uživaju u romantičnim pričama uz poljubac ispod imele, a horoskop vam može pomoći da saznate koji božićni film je baš za vas
Dnevni horoskop za četvrtak 25. prosinca: Lav je duša zabave, a Rakovima sve ide po planu...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 25. prosinca: Lav je duša zabave, a Rakovima sve ide po planu...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 25. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO X(XL) faktor! Oprez, zbog ovakve guze propadaju brakovi
MOĆ SAMOPOUZDANJA

FOTO X(XL) faktor! Oprez, zbog ovakve guze propadaju brakovi

Taylor, poznatija kao FitBunBabe, svoj profil na Instagramu je transformirala u svojevrsni digitalni manifest samopouzdanja i tjelesnog izraza. Najčešće ističe svoj glavni atribut - isklesanu stražnjicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025