Najbolji recepti za blagdanski stol u Središnjoj Hrvatskoj

U zagrebačkom, prigorskom, moslavačkom i zagorskom kraju stol se na Badnjak i Božić puni jednostavnim, ali bogatim jelima, koja odražavaju skromnost sela, ali i svečanost blagdana.

U nastavku donosimo izbor tradicionalnih recepata koji i danas čuvaju duh božićnih blagdana u srcu Hrvatske.

Zapečeni šaran s krumpirom

Sastojci:

1 šaran (2 kg)

1 limun

1/2 vezice peršina

2-3 mrkve

1 kg krumpira

2 dl bijelog vina

sol i papar

maslac

Foto: Vedran Bošković

Priprema:

Šarana očistite i dobro operite te mu uklonite glavu i rep. Zarežite šarana poprijeko kao da radite odreske. Posolite ribu izvana i iznutra te u unutrašnjost stavite žlicu maslaca i svježi peršin. U zareze stavite polovice kriški limuna kako bi pustio svoj sok i aromatizirao ribu tijekom pečenja. Krumpir i mrkvu ogulite te narežite na šnite te također posolite i popaprite. Stavite sve u posudu za pečenje, dodajte maslaca ili neku drugu masnoću i pecite 30 minuta na 200 stupnjeva. Nakon navedenih pola sata podlijte sve s vinom te vratite u pećnicu još 35-40 minuta kako bi se sve ispeklo do kraja. Poslužite uz grah salatu ili uz pire.

Grah salata

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Recept je za 4 osobe, a svakako grah večer prije namočite u vodi.

Sastojci:

pola kg graha

1 glavica luka

suncokretovo ulje

alkoholni ili bijeli vinski ocat

po vlastitom ukusu sol

po želji šareni mljeveni papar

Priprema:

Staviti grah kuhati u dosta zasoljenu vodu. Nakon što je grah kuhan, procijedite ga i ostavite u cjediljki koju minutu da se dobro iskapa. Obično je grah kuhan nakon 90 min. Grah prebaciti u veliku zdjelu u kojoj ćete ga posluživati. Narezati luk na rezance pa dodati u grah, začiniti uljem i octom (više octa nego ulja). Salatu dobro izmiješati te staviti u hladnjak na hlađenje, što se duže hladi tim je bolja! Grah ne smije plivati u tekućini.

Tradicionalna purica s mlincima ili krumpirom

purica | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL (ilustracija)

Sastojci:

purica - najbolje 3-4 kg

sol

papar

vegeta

crvena mljevena paprika

senf

5-6 feta pancete

1 jabuka

1 kapula

2-3 mrkve

3-4 režnja češnjaka

mast

200-300 ml vode

Prilog: mlinci ili krumpir

Priprema:

Puricu očistite, operite i osušite. Nasolite je izvana i iznutra najmanje 2 sata prije pečenja, što duže stoji u soli, to bolje (najbolje je ostaviti preko noći u hladnjaku). Prije pečenja puricu izvana pospite paprom, crvenom slatkom mljevenom paprikom i po želji vegetom. Obilno ju namažite senfom. U puricu stavite jednu oguljenu jabuku u komadu. Jabuka će pokupiti krv, a poslije je treba baciti. Puricu obložite šnitama fine pancete.

Duboku posudu za pečenje (po mogućnosti sa poklopcem) samo malo premažite uljem ili mašću i stavite puricu na leđa. Uz puricu stavite 1 luk prerezan na pola, 2-3 mrkve u komadu, ako su deblje na pola i 3-4 cijela režnja češnjaka. Puricu prelijte vrelom mašću (ako nemate, može i ulje). Mast joj daje mekoću, a vrela mast joj zatvori pore i sokovi ostanu u mesu. Stavite je u pećnicu zagrijanu na 250°C i pecite dok ne porumeni.

Kad je purica pečena, možete je preliti sa 2-3 čepa konjaka i peći još 10-15 minuta. Sastružite koru koja se zalijepila za stijenke tepsije i pustite je da padne u masnoću. Ulijte 200-300 ml vrele vode i poklopite tepsiju pripadajućim poklopcem. Ako posuda nema poklopca, pokrijte aluminijskom folijom.

Tepsiju s puricom vratite u pećnicu, smanjite temperaturu na 150-160°C i pecite poklopljeno. Povremeno polijte puricu sokom od pečenja, ali je više nemojte okretati. Purica se peče otprilike onoliko sati koliko je teška na niskoj temperaturi.

Purica treba imati sa svih strana lijepu rumenu boju i hrskavu kožicu, pa kad je gotova, maknite poklopac i pecite par minuta samo da se kožica zahrskavi. Zatim je izvadite na tanjur. Purica treba malo odmoriti, tj. nemojte je rezati odmah nakon vađenja iz pećnice. Pustite da odstoji nekih desetak minuta da se sokovi prožmu. Za to vrijeme u masnoću s povrćem stavite pripremljene mlince ili krumpir.

Mlinci:

Zagreb: Purica s mlincima pripremljena u restoranu Theatrium by Filho | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sastojci:

300 g oštrog brašna

1 ravna žličica soli

200 ml mlake vode

Priprema:

Sve sastojke dobro umijesite, tijesto oblikujte u kuglu, zamotajte u prozirnu foliju i ostavite da odstoji pola sata na sobnoj temperaturi. Zatim tijesto podijelite na nekoliko kuglica, svaku tanko razvaljajte (1 mm) i stavite na suhi pleh koji je zagrijan zajedno s pećnicom. Pecite na 230°C dok mjestimično ne postanu smećkasti, oko 7 minuta. Ili zagrijte teflonsku tavu, mlince otresite od viška brašna, pa pecite sa svake strane dok ne dobiju mjehuriće sa žutim pjegicama. Obično se peku 15-ak sekundi sa svake strane. Sa tave uklonite ostatke brašna prije stavljanja sljedećih mlinaca.

Zamotajte ih u krpu i pustite da se ohlade. Mlinci mogu stajati neko vrijeme. Mlince nalomite na veće komade, prelijte kipućom vodom i odmah ocijedite u cjedilu. Sačuvajte malo vode. Kad puricu izvadite iz masnoće, stavite netom ocijeđene mlince. Dodajte i malo vode od mlinaca. Pecite ih 10-ak minuta dok ne nabubre. Jednom promiješajte. (Nemojte ih namakati u kipućoj vodi, bit će gnjecavi).

Krumpir

Kako purica često zauzme cijelu tepsiju, pored nje ćete teško staviti dovoljnu količinu krumpira. Da se purica ne ohladi dok se krumpir peče, možete pržiti krumpir.

Priprema:

Krumpir ogulite i narežite na četvrtine, pa ga pržite u dubokom ulju kao pomfrit. Nemojte pretrpavati posudu već, ovisno o količini, pržite u 3-4 ture. Nemojte ih soliti prije prženja.

Kada krumpir lijepo porumeni, izvadite ga na papirnati ručnik da se dobro ocijedi od masnoće i malo posolite. Kad su sve ture gotove, nakon što izvadite puricu, u tepsiju ubacite krumpir, promiješajte ga u masnoći i pecite bez poklopca na 200°C oko 15 minuta. Za to vrijeme će i purica odmoriti i biti spremna za rezanje.

Krumpir će malo omekšati i upiti sokove od pečenja. Gotov krumpir izvadite u zdjelu zajedno s povrćem. Iz umaka od pečenja uklonite što više masnoće i bacite je, a umak prelijte preko krumpira.

Recept za francusku salatu

za 4 osobe

Foto: Fotolia

Sastojci:

sol

50 g kiselih krastavaca

450 g zamrznutog povrća za francusku salatu

preljev za salatu:

90 g majoneze

1 žličica senfa estragon

200 ml kiselog vrhnja

morska sol

crni papar mljeveni

Priprema:

Zamrznutu mješavinu povrća stavite u kipuću posoljenu vodu, a kad ponovo zakipi, kuhajte 10 minuta. Kuhano povrće ocijedite i ohladite.

Majonezu pomiješajte sa senfom, vrhnjem, morskom soli i crnim paprom. Dodajte ohlađenom povrću, zatim dodajte sitno narezane krastavce i sve zajedno lagano promiješajte. Dodajte krastavce i sve zajedno lagano promiješajte.

Recept za sarmu

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sastojci:

mljeveno meso - svinjetina 700 g

kiseli kupus 1 kom

slanina 100 g

riža 100 g

luk 0,50 kom

češnjak 2 režanja

mljevena paprika - slatka 1 žličica

lovorov list 1 kom

sol

papar

Priprema:

Glavici kupusa odvojiti listove i izrezati korijen na listu, da listovi ne budu žilavi i debeli. Češnjak i luk sitno nasjeckati, špek izrezati na male kockice. Luk prodinstati na malo ulja da 'uvene'. U mljeveno meso dodati sol, papar, crvenu papriku, dinstani luk, špek izrezan na kockice i rižu te dobro promiješati, a po potrebi dodati malo vode. U listove kiselog kupusa zamotati meso i presaviti rubove. Ostatak kupusa narezati na trakice, složiti u lonac i uz malo vode (ovisno o tvrdoći mesa) sve zajedno kuhati 90 minuta na laganoj vatri.

Tradicionalni išleri:

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Sastojci za prhke kore:

300 g glatkog brašna

200 g maslaca (hladnog)

120 g šećera u prahu

150 g mljevenih oraha

1 jaje

prstohvat soli

Sastojci za kremu:

2 jaja

120 g šećera

1 vanilin šećer

150 g maslaca (sobne temp.)

2 žlice ruma (po želji)

Čokoladna glazura:

150 g tamne čokolade

2 žlice ulja ili 30 g maslaca

Priprema:

1. Izrada tijesta

Pomiješati brašno, orahe, šećer u prahu i sol. Dodati hladni maslac narezan na kockice, utrljati u smjesu. Dodati jaje i umijesiti glatko tijesto. Zamotati u foliju i ohladiti 30–45 min.

2. Pečenje korica

Razvaljati tijesto na 3–4 mm debljine. Izrezivati okrugle oblike (3–4 cm promjera). Peći 8–10 min na 170–175 °C – trebaju ostati svijetli. Ohladiti potpuno.

3. Krema

Jaja, šećer i vanilin kuhati na pari 5–7 min dok ne postane gusto. Ohladiti do mlakog. Maslac pjenasto izmiksati i umiješati ohlađenu kuhanu kremu. Po želji dodati rum.

4. Slaganje

Na jednu koricu staviti žličicu kreme. Poklopiti drugom koricom. Kratko ohladiti u hladnjaku (10–15 min).

5. Glaziranje

Otopiti čokoladu s uljem ili maslacem. Ohlađene išlere umočiti s gornje strane u glazuru. Ostaviti da se stvrdne.

Savjeti za savršene išlere

Ako želiš mekše kore, možeš ih dan ranije ispeći – omekšat će od kreme.

Umjesto maslene kreme može se koristiti čokoladna ganache krema (čokolada + vrhnje).

Čuvaju se u kutiji na hladnom 5–7 dana i postaju sve bolji.

Medenjaci

Sastojci:

150 g meda

80 g šećera

1 jaje

80 g maslaca

350 g brašna

1 žličica sode bikarbone

cimet, klinčić

Foto: ilustracija/Canva

Priprema:

Zagrijati med i maslac da omekšaju. Pomiješati sa suhim sastojcima i jajem. Oblikovati kuglice, malo spljoštiti. Peći 10 min na 180 °C.