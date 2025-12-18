U spavaćoj sobi okitila je jelu, a samo u kupaonici još nije objesila blagdanske dekoracije. I suprug Slavko je u tom filmu, pa zajedno kite kuću dva mjeseca unaprijed. Ukrase sakuplja desetljećima...
Grinchu, nemaš šanse! Vesna je uredila cijeli stan kao pravu bajku, pogledajte te detalje
U zagrebačkoj Lopašićevoj ulici, potpuno neuobičajeno za Zagreb, već izdaleka pogled privlače girlande po kojima se penju mali Djedovi Mrazovi, a ispred prizemnog stana stoji okićen bor. Susjedi nam otkrivaju da se iza te male božićne atrakcije kriju Vesna Kobeščak Mijalić i njezin suprug Slavko, koji žive u velikom prizemnom stanu i svake godine pretvaraju svoj dom u pravu blagdansku bajku.
