Onkolog upozorava: Ovo su predmeti iz vašeg doma koje biste trebali izbaciti

Vodeći liječnik za rak naveo je svakodnevne kućanske predmete i navike o kojima bi dvaput razmislio ako bi želio smanjiti nepotrebne rizike od raka. Iako nijedan proizvod u vašem domu ne jamči da uzrokuje rak, stručnjaci kažu da smanjenje izloženosti dobro utvrđenim čimbenicima rizika može igrati važnu ulogu u zaštiti vašeg dugoročnog zdravlja.

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- Ljudi često pretpostavljaju da je prevencija raka jedna dramatična promjena načina života, ali u stvarnosti se obično radi o mnoštvu malih, razumnih odluka koje se s vremenom zbrajaju. Ne možemo potpuno eliminirati rizik od raka, ali možemo smanjiti izloženost određenim opasnostima koje se mogu izbjeći i svakodnevno donositi zdravije odluke - rekao je za Mirror dr. Jiri Kubes, radioonkolog i medicinski direktor u Centru za protonsku terapiju.

Ovo su stvari koje bi uklonio ili promijenio:

1. Oštećene tave s neprianjajućim slojem

Ako je neprianjajući premaz izgreban ili se ljušti, dr. Kubes kaže da je vrijeme za njegovu zamjenu. Moderno posuđe s neprianjajućim premazom općenito se smatra sigurnim kada se pravilno koristi, ali oštećene tave treba zamijeniti i razumno je izbjegavati njihovo nepotrebno pregrijavanje kako čestice premaza ne bi završile u vašoj hrani.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Plastične boce ostavljene na vrućini

Ostavljanje jednokratnih plastičnih boca da se peku u vrućim automobilima ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti nije nešto što dr. Kubes preporučuje. Kaže kako treba izbjegavati ponovnu upotrebu takvih plastičnih boca. Visoke temperature i UV zrake uzrokuju ubrzano razgradnju i popuštanje kemijskih veza u plastici, zbog čega se štetne tvari i mikroplastika otpuštaju u tekućinu. Ova jednostavna promjena pomaže u smanjenju nepotrebne izloženosti kemikalijama.

3. Jako zapečena hrana s roštilja

Ljetni roštilji su u redu, ali pocrnjelo meso ne bi trebalo postati redovita navika. Kada se meso peče na vrlo visokim temperaturama dok ne postane jako ugljeno, mogu se stvoriti kemikalije zvane HCA i PAH. Ne morate izbjegavati roštiljanje, ali pokušajte ne jesti redovito zagoreno meso, savjetuje liječnik.

4. DIY prašina

Bez obzira brusite li drvo, režete beton ili bušite u zidove, dr. Kubes shvaća finu prašinu ozbiljno.

- Određene vrste prašine, uključujući silicijev dioksid, poznate su kao opasne za zdravlje. Dobra ventilacija i odgovarajuća zaštita dišnih putova tijekom "uradi sam" projekata uvijek su razumne - rekao je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Oštećeni azbest u starijim kućama

Mnoge starije nekretnine još uvijek sadrže azbest. Dr. Kubes je rekao da azbest obično nije opasan ako se ne dira, ali ako se vlakna oslobode tijekom radova na obnovi, mogu značajno povećati rizik od ozbiljnih plućnih bolesti, uključujući mezoteliom.

6. Loša ventilacija kuhinje

Kuhanje, posebno na visokim temperaturama, stvara čestice u zraku koje se nakupljaju u zatvorenom prostoru - čestice čađe, masnoće, ugljični monoksid te razne kemikalije. Nešto jednostavno poput korištenja ventilatora ili otvaranja prozora tijekom kuhanja može poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

7. Cigarete

Pušenje ostaje najveći pojedinačni uzrok raka koji se može spriječiti. Ne postoji sigurna razina izloženosti duhanu, uključujući i pasivno pušenje. Pogotovo u zatvorenom prostoru.

Foto: Karen Roach

8. Radon

Radon je prirodni radioaktivni plin i drugi najveći uzrok raka pluća nakon pušenja. Većina ljudi ne razmišlja o tome, ali ako živite u području gdje je češći, vrijedi provjeriti razine.

U Hrvatskoj su najveće koncentracije u Ličko-senjskoj županiji, no nevezano uz geografski položaj, radon se unutar objekata najviše nakuplja u podrumima, suterenima i prizemnim stanovima na propusnom tlu. Plin iz tla ulazi kroz pukotine u temeljima, spojeve cijevi i podne sifone. Koncentracije su znatno više zimi zbog slabijeg provjetravanja i efekta grijanja koji usisava plin iz zemlje.