Onkološkim pacijentima u Hrvatskoj dostupan je napredni sustav radiokirurgije

Liste čekanja za radioterapiju u pojedinim ustanovama dosežu i do nekoliko mjeseci. S ciljem pružanja što kvalitetnije podrške u liječenju onkoloških pacijenata, hrvatskim je pacijentima odnedavno dostupan u Zaboku i najnoviji sustav Varian TrueBeam za stereotaktičku radioterapiju tijela (SBRT) i stereotaktičku radiokirurgiju (SRS), koji omogućuje radio kirurško liječenje teško dostupnih tumora u mozgu, plućima, glavi, vratu i drugim dijelovima tijela s iznimnom preciznošću.

- Korištenje SBRT i SRS tehnologije u Hrvatskoj presudan je korak u smanjenu vremenskog opterećenja za onkološke pacijente u Hrvatskoj. Naime, prema najnovijem EU Country Cancer Profile istraživanju OECD-a, Hrvatska ima četvrtu najveću procijenjenu stopu incidencije raka u EU. Tako smo u 2022. imali 638,3 slučaja raka na 100 tisuća stanovnika, što je 12% više od prosjeka EU. Gledajući unaprijed, ECIS procjenjuje da će se broj slučajeva raka u Hrvatskoj povećati za 4% između 2022. i 2040., dok istovremeno izvješća identificiraju izazove u dostupnosti moderne onkološke terapije u Hrvatskoj, uključujući starost opreme i nedostatak specifičnih uređaja. Upravo zato vjerujemo da SBRT i SRS tehnologija, koja je sada dostupna u Zaboku, može pomoći u ispunjavanju potreba onkoloških pacijenata na učinkovitiji način - rekao je dr. Marko Bebek, specijalist onkologije i radioterapije, medicinski direktor radijacijske onkologije u UPMC Hillman Cancer Centru u kampusu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

Zahvaljujući novoj tehnologiji Varian TrueBeam, tradicionalno liječenje s više frakcija koje je zahtijevalo 20 do 45 pojedinačnih tretmana zamijenjeno je sa samo pet, pa čak i jednom frakcijom, uz zadržavanje visoke preciznosti i minimalne izloženosti zdravog tkiva.

- UPMC Hillman je među prvim onkološkim centrima u Sjedinjenim Američkim Državama uveo stereotaktičku radioterapiju tijela (SBRT) u rutinsku kliničku praksu, a naš je cilj sustavno širiti tu ekspertizu izvan SAD-a, uključujući Hrvatsku. Tako smo krajem kolovoza u UPMC Hillman centru u Zaboku uspješno proveli prvo liječenje pacijenta SBRT metodom. Postupak je vodio naš liječnik, dr. Bebek u suradnji s multidisciplinarnim timom stručnjaka iz Hrvatske i iz globalnog sjedišta UPMC Hillman Cancer Centra u Pittsburghu u Pennsylvaniji. Iza ovog velikog postignuća za hrvatsko zdravstvo stoji edukacija i usavršavanje liječnika, globalna suradnja i nepokolebljiva predanost liječnika - istaknuo je dr. sc. Heath Skinner, dr. med., predstojnik Odjela za radioterapiju i glavni medicinski direktor Mreže za radioterapiju u UPMC Hillman Cancer Centrima.

UPMC Hillman Cancer Centar međunarodno je priznat po svojoj stručnosti i predanosti donošenju napredne onkološke skrbi u lokalne sredine. UPMC Hillman Cancer Centar u Zaboku otvoren je u ožujku ove godine i šesta je UPMC Hillman lokacija u Europi te jedan od gotovo 80 centara UPMC Hillman u svijetu.

Prije otvaranja ovog centra u kampusu Opće bolnici Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Krapinsko-zagorska županija bila je rijetka županija u Hrvatskoj u kojoj se onkološki pacijenti nisu imali gdje liječiti. UPMC Centar nudi niz usluga liječenja raka, uključujući radijacijsku onkologiju, internističku onkologiju i PET-CT dijagnostiku.