Oprah ne želi propustiti život, Gates kaže - moram odspavati

Oprah Winfrey (63)

Kaže da spava prosječno 5,5 sati.

- Što sam starija, to više shvaćam da je prava radost u postizanju bilo čega što dovodi do povećanja razine vibracije i životne snage. Ne želite propustiti život - kazala je ova izuzetna žena.

Bill Gates (62)

- Iako je zabavno ostati budan cijelu noć, želim li biti kreativan, potrebno mi je sedam sati sna - rekao je ovaj filantrop i suosnivač Microsofta.

Dodao je kako svako jutro nakon buđenja najprije vježba na ergometru pa tek nakon toga kreće s ostalim aktivnostima.

Karlie Kloss (25)

Ovaj američki model i Victoria's Secret anđelica priznaje da spava kada god ima priliku.

- Spavanje mi je najdraži užitak. Volim se razmaziti tako da uzmem slobodan dan i spavam, to je najbolja i najveća stvar koju možete napraviti za sebe. Spavanje je tako velik dio ljepote - ispričala je.

Norma Kamali (72)

Ova poznata modna dizajnerica ne drži do toga koliko sati spava već više da taj san bude kvalitetan. Na primjer, konzumaciju kofeina je svela na minimum i stvorila ugodnu atmosferu u spavaćoj sobi koja "zove" na spavanje.

Tijekom dana su joj važni trenuci u kojima se opušta i puni pozitivnom energijom - kratka meditacija, brzinsko vježbanje...

Jennifer Aniston (49)

Glumica priznaje da se ponekad zna boriti s nesanicom.

- Mobitel držim daleko od sebe, a uz to i meditiram prije odlaska na spavanje, čak i ako je to samo pet minuta. Tu su i neke joga poze koje su korisne za opuštanje mišiće. Ipak, najveća stvar je ugasiti elektroniku, idealno je to napraviti sat vremena prije gašenja svjetla - kaže Jennifer.

Miranda Kerr (34)

- Imam aplikaciju Sleep Cycle, stavljam telefon na način rada u zrakoplovu. Aplikacija mi govori da je prosječno vrijeme koje provedem u krevetu sedam sati. Stvarno bi željela spavati osam sati, ali kada se to dogodi to je savršeno - otkriva recept za dobar san ovaj model iz Australije.

Dodaje kako uvijek ima toliko toga za napraviti, ali jako važno joj imati dovoljno vremena za odmor.

Jennifer Lopez (48)

Ona se, kaže, pokušava strogo držati rutine od osam sati spavanja, jer tada se osjeća najbolje.

- Mislim da je ono što najbolje djeluje protiv starenja - san, voda i dobro sredstvo za čišćenje kože - kaže.

Sheryl Sandberg (48)

Glavna izvršna menadžerica Facebooka pokušava spavati sedam do osam sati.

- Kada se dobro naspavam, sve mogu držati pod kontrolom i upravljati svime, bez obzira na težinu izazova. Shvatila sam i koliko je mojoj djeci san bio važan dok su bili mali i koliko je sve bilo teže kada nisu spavali kako treba. Iako sam ja odrasla, i kod mene je tako - ispričala je.