Oprez! Ako krivo koristite četku mogli bi si trajno oštetiti kosu

Korištenje prave četke za vašu vrstu kose pomoći će ograničavanju oštećenja ili gubitka kose. Nemojte koristiti jednu četku za sve što radite s kosom i ne dijelite četku s drugima

<p>Za milijune žena postoji rizik da dugotrajno oštete kosu nepravilnim četkanjem kose ili pogrešnom četkom za kosu. Neke prejako češljaju kosu, posebno kada im se stvore čvorovi, odnosno kada im se zapetlja kosa. Istraživanje koje je provedeno među 2000 žena, odredilo je kako su 4 od 10 žena svjesne kako neki njihovi postupci mogu biti loši za kosu, a gotova svaku četvrtu brine oštećenje kose. </p><p>I više od dvadeset njih je priznalo da još uvijek vjeruju onoj staroj frazi 'četkajte kosu 100 puta prije spavanja'. </p><p>Petina vjeruje da je u redu 'grubo' četkati kosu kako bi se otpetljali i riješili čvorova, dok više od petine svoju četku za kosu dijeli s drugima.</p><p>Polovica anketiranih, također, pogrešno četka kosu, od vlasišta prema dolje, što je krivo, prema riječima istraživača.</p><p>Osnivač Tangle Teezer četki<strong> Shaun Pulfrey</strong>, poznat kao Shaun P, rekao je: 'Zabrinjavajuće je vidjeti koliko žena nepravilno četka kosu i nanosi kosi nepotrebnu štetu. Bez obzira na teksturu kose, važno je koristiti četku za kosu koja je nježna.'</p><p>Osim toga, svaka žena trebala bi koristiti samo svoju četku za kosu, a za različite zadatke bi trebala koristiti različite četke. Jer kada pogledate šminkanje, zašto biste rumenilo i puder nanosili s istom četkom? Vjerojatno je da to ne radite. Iste stvari trebali biste primjenjivati za kosu.</p><p>Bez obzira na to koliko je primamljivo povlačiti ili rezati čvorove, najbolje je upotrijebiti četku za otpetljavanje čvorova.</p><p>Istraživanje je također otkrilo da je tri četvrtine žena priznalo da koriste istu četku za sve aspekte njege kose - unatoč savjetima da koriste različite četke za zadatke poput češljanja vlažne kose, odvajanja ili sušenja.</p><p>I dok 30 posto žena posjeduje samo jednu ili dvije četkice, šestina ima više od sedam četkica za šminkanje. No iako 22 posto žena ima određenu rutinu za kosu, više od polovice ih je priznalo da ne znaju koriste li pravu četku za svoj tip kose.</p><p>Shaun P je dodao: 'Napravili smo različite četke i prilagodili zupca kako bi odgovarali svim tipovima kose, kako bismo dali savršenu četku za sve teksture kose.'</p><p>Korištenje prave četke za vašu vrstu kose pomoći će ograničavanju oštećenja ili gubitka kose. Sve to uzrokovano je aparatima za ravnanje kose, uvijanje i naravno, ne zaboravimo učestalo i 'teško' bojanje kose, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/how-youre-using-your-hairbrush-22273290" target="_blank">Mirror.</a></p>