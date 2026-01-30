Oprez danas! Savjeti kardiologa kako 'preživjeti' stresnu tekmu

Svi oni koji se spremaju navijati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju u današnjem dvoboju s Njemačkom, u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva u 17:45 sati, umjesto o angažmanu u nabavi piva, grickalica ili "ozbiljnih" zalogaja koji se mogu pojesti u poluvremenu, trebaju razmisliti o tome kako odgledati dvoboj sa što manje rizika.

Naime, mnoga istraživanja pokazala su da, ako imate povišen tlak, suženje krvnih arterija ili neki drugi problem sa srcem, treba "stati na loptu" jer povećana doza stresa, uz alkohol i obilan obrok, mogu povećati rizik od infarkta.

- Od velikog uzbuđenja raste puls, a ujedno se podiže i krvni tlak, što dovodi do povećanog opterećenja za srce, pogotovo ako već imate neki problem. Primjerice, ako postoji suženje krvnih žila, tad krv jednostavno ne može doći do srčanog mišića i ne isporučuje srcu dovoljno kisika. Istodobno, u stanju uzbuđenja srčani mišić troši više kisika i zbog tog nesrazmjera može doći do infarkta - pojasnio je svojedobno moguće rizike za 24sata kardiolog prof. dr. Nikša Drinković.

Da biste smanjili rizik od komplikacija, držite se redovite terapije koju vam je prepisao liječnik i, umjesto da sjedite pred TV-om i svađate se sa sucem i igračima, prošećite po stanu i obavite neke sitnice dok "na pola uha" slušate prijenos u drugoj sobi. Tako će napetost biti manja. Ako ne vidite baš svaki loš potez ili promašaj naših igrača, manje ćete se nervirati, a na kraju je ionako važan samo konačan rezultat. Sve ono što propustite ionako možete vidjeti u emisijama nakon utakmice.

Titula svjetskih prvaka povećala rizik od infarkta

Rezultati istraživanja provedenog u njemačkim bolnicama 2014., koji su objavljeni u časopisu Scientific Reports, pokazali su da je od sredine lipnja do sredine srpnja 2014. - tijekom četiri tjedna koliko je trajalo Svjetsko prvenstvo - zabilježeno 18.479 intervencija povezanih s infarktom. Bilo je to 2,1 posto više nego u istom razdoblju godinu ranije, odnosno 3,7 posto više nego u ista četiri tjedna 2015. godine. Najveći broj udara bilježi se na dan utakmice Njemačke i Argentine, kad su Nijemci postali svjetski prvaci.

I kod onih koji misle da su zdravi postoji doza rizika

Važno je imati na umu da rizik od infarkta na ovakav dan nije veći samo za ljude koji imaju neku dijagnozu kardiovaskularnih bolesti nego i za one koji inače nemaju problema sa srcem i misle da su zdravi. Naime, visoka doza stresa na površinu može iznijeti i probleme kojih dotad niste bili svjesni, odnosno pogoršati simptome koje ste zanemarivali, ili pripisivali nečem drugom, upozorava prof. dr. Drinković.