Oprez, ovo su najčešći uzroci pretilosti, neki će vas šokirati

Klinička pretilost složeno je zdravstveno stanje na koje utječe niz čimbenika, od genetike i hormona do prehrambenih navika, okoliša i stresa. Iako se često povezuje isključivo s prekomjernim unosom kalorija, pretilost je mnogo više od povećane masne mase
Masno tkivo (adipozno tkivo) djeluje kao organ: regulira glad i sitost, sudjeluje u metabolizmu, utječe na inzulinsku osjetljivost i kontrolira upalne procese. No kada se u njemu nakupi previše masnoće, osobito one visceralne, može postati “disfunkcionalno” i uzrokovati brojne zdravstvene probleme. Pretilost je, dakle, stanje u kojem višak masnoće narušava zdravlje, a ne samo povišen BMI.
SOCIOEKONOMSKE RAZLIKE U PRISTUPU PREHRANI
Osobe s nižim primanjima često nemaju pristup svježoj hrani, dok su ultraprerađeni proizvodi jeftini i lako dostupni. Financijski stres također potiče emocionalno jedenje i loše obrasce spavanja.
ULOGA PREHRAMBENIH NAVIKA Uloga prehrambenih navika u razvoju pretilosti
Prehrana temeljena na ultraprerađenim namirnicama, osobito onima koje sadrže kukuruzne i sojine derivate, opskrbljuje tijelo visokom energetskom vrijednošću, ali vrlo malo pravim nutrijentima. Takva hrana potiče nagle skokove šećera, ubrzano nakupljanje masnoće i otežava osjećaj sitosti. Suprotno tome, svježe namirnice, cjelovite žitarice, povrće i voće održavaju stabilniji metabolizam i smanjuju rizik od prejedanja.
KAKO SUVREMENI NAČIN ŽIVOTA SMANJUJE KRETANJE
Današnji način života sveo je pokret na minimum. Sjedilački poslovi, digitalizacija i prijevoz automobilom smanjuju energetsku potrošnju tijekom dana. Kada se tijelo malo kreće, prirodno se smanjuje mišićna masa, što dodatno usporava metabolizam. Manjak aktivnosti tako ne djeluje samo na potrošnju energije, nego i na cjelokupno hormonsko i metaboličko zdravlje.
PORCIJE, MARKETING I DOSTUPNOST HRANE
Velike porcije, agresivno oglašavanje i aplikacije za dostavu stvaraju kulturu stalnog jedenja. Time se briše granica između obroka i grickanja, a tijelo ulazi u stanje kroničnog viška energije.
I MALO KRETANJA ČINI RAZLIKU
Važno je naglasiti da tjelesna aktivnost ne mora biti intenzivna kako bi bila učinkovita. Redovito, umjereno kretanje – šetnje, lagano istezanje, kućni poslovi, rekreativni sport – potiče stabilniji metabolizam, čuva mišićno tkivo i smanjuje rizik od upalnih procesa povezanih s pretilošću.
HORMONALNI POREMEĆAJI MJENJAJU METABOLIZAM
Neka stanja, poput hipotireoze, usporavaju metabolizam zbog smanjene proizvodnje hormona štitnjače. Cushingov sindrom, kao posljedica kronično povišenog kortizola, mijenja raspodjelu masnoće prema trupu i licu. Sindrom policističnih jajnika (PCOS) doprinosi inzulinskoj rezistenciji, što dodatno otežava regulaciju tjelesne težine.
ULOGA ZAJEDNICE, OBITELJI...
Pretilost se često javlja u društvenim skupinama ili obiteljima koje imaju slične prehrambene navike i stil života. Socijalna podrška, s druge strane, može biti snažan zaštitni faktor koji olakšava promjene.
HIPOTALAMIČKA PRETILOST - ŠTO JE TO
Oštećenja hipotalamusa, nastala tumorima, operacijama, upalama ili traumatskim ozljedama, mogu narušiti dio mozga koji upravlja glađu, žeđu i energetskom potrošnjom. Kada hipotalamus ne funkcionira pravilno, tijelo snažno zadržava energiju i potiče stalni osjećaj gladi, što rezultira rapidnim i teškim oblicima pretilosti.
NUSPOJAVA NEKIH LIJEKOVA
Neki antidepresivi, antipsihotici, antiepileptici, beta-blokatori, kortikosteroidi te pojedini lijekovi za dijabetes mogu poremetiti metabolizam i apetit. Hormonska kontracepcija kod nekih osoba također utječe na promjene tjelesne mase.
POLIGENSKA PRETILOST - ČESTI OBRAZAC
Ovdje nije zahvaćen samo jedan gen, nego kombinacija desetaka ili stotina manjih genetskih varijanti koje zajedno povećavaju sklonost pretilosti. Genetska predispozicija može utjecati na apetit, hormonalni odgovor na hranu i način taloženja masnoće.
SINDROMSKE PRETILOSTI
Stanja poput Bardet–Biedlova sindroma uključuju pretilost kao dio šireg niza simptoma. U tim slučajevima pretilost je samo jedan od znakova kompleksnijeg genetskog poremećaja.
MONOGENA PRETILOST - UTJECAJ JEDNOG GENA
Ovi rijetki oblici pretilosti nastaju kada jedan jedini gen, često onaj koji regulira leptin, prestane funkcionirati. Posljedica je ekstremna i rana pretilost praćena trajnim osjećajem gladi.
PRIRODNI UTJECAJ STARENJA
S godinama se smanjuje razina spolnih hormona, opada mišićna masa i usporava metabolizam. Istovremeno se smanjuje motivacija za kretanje, što čini povećanje tjelesne mase gotovo neizbježnim ako se navike ne prilagode promjenama u tijelu.
POREMEĆAJI HORMONA GLADI I SITOSTI
Leptin, inzulin i grelin ključni su hormoni koji reguliraju apetit. U pretilosti često dolazi do leptinske rezistencije – tijelo prestaje reagirati na signal sitosti. Istodobno raste razina inzulina, što potiče nakupljanje masnoće i pojačava glad.
EMOCIONALNA GLAD
Pod utjecajem stresa, tuge ili frustracije, mnogi posežu za brzom, visokokaloričnom hranom. Pritom se luči kortizol, hormon koji dodatno potiče taloženje masnoće u području trbuha. Stigma i društveni pritisak dodatno pogoršavaju psihičko stanje te otežavaju trajne promjene životnih navika.
SAN REGULIRA TEŽINU
Kroničan nedostatak sna mijenja ravnotežu hormona gladi i sitosti te povećava razinu kortizola. Umor smanjuje motivaciju za kretanje i pojačava sklonost brzoj, energetski bogatoj hrani. Loš san tako postaje jedan od najpodcjenjenijih čimbenika pretilosti.
NEDOSTATAK KVALITETNE HRANE
U mnogim urbanim područjima lakše je pronaći brzu hranu nego svježe namirnice. Takva okolina potiče česte i visoko kalorične obroke te otežava održavanje zdrave prehrane.
KULTURA I STIGMA PREJEDANJA
Kulturalni obrasci oblikuju odnos prema hrani, dok stigma i diskriminacija prema osobama s pretilošću pojačavaju stres, depresiju i socijalno povlačenje, a time i rizik od prejedanja. Pretilost tako postaje i društveni, ne samo zdravstveni izazov.
NEDOSTATAK PROSTORA ZA KRETANJE
Gradovi bez parkova, šetnica i sportske infrastrukture onemogućuju svakodnevnu tjelesnu aktivnost. Loša infrastruktura, promet i nesigurnost dodatno obeshrabruju kretanje.
