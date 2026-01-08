Obavijesti

Opuštanje poslije prejedanja: Ako ste umorni i 'teški' vrijeme je za 'reset' uz ovu masažu

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 4 min
Opuštanje poslije prejedanja: Ako ste umorni i 'teški' vrijeme je za 'reset' uz ovu masažu
Uljna tajlandska limfna drenaža koju provode u Thai centar Mali, je masaža koja kombinira uljnu masažu, odvođenje limfe, rješavanje vode i nakupljenih toksina nježnim pokretima, uz tradicionalne elemente istezanja

U depresivnom siječnju vrijeme je da se posvetimo sebi i vratimo svoje tijelo u balans. Prosinac je bio mjesec slavlja, pojačanog unosa hrane, slatkiša, masnijih obroka i alkohola, ali i mjesec u kojem tijelo, zbog svega toga, prirodno zadržava više tekućine. To često dovodi do osjećaja težine, umora, otečenosti i usporene cirkulacije, pa kako bismo vlastitom tijelu sad, početkom nove godine, pomogli da ponovno “oživi”, da mu olakšamo blagdanske “terete” i potaknemo bržu cirkulaciju te prirodnu detoksikaciju, deset licenciranih stručnjakinja s Tajlanda u Thai centru Mali predstavilo nam je čuvenu tajlandsku masažu za limfnu drenažu koja može, uz promjenu i drugih životnih navika, prvenstveno prehrane i kretanja, itekako pomoći. Uz deset terapeutkinja s Tajlanda, brižno educiranih u jednoj od najpoznatijih škola tradicionalne masaže Wat Pho, Thai centar Mali jedini u Zagrebu pruža iskustvo ove izvorne tehnike.

