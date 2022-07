Voditeljica otkrila sočne detalje swingerskih zabava: 'Nema mobitela i potpisuje se ugovor'

Alice Bizarre (30), vizažistica iz Južnog Walesa, nekada je radila kao konobarica, a onda je postala izvođačica i vizažistica na seksi partijima, uz niz drugih uloga koje obavi na ovim ekskluzivnim događanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj par se voli neobičan zabavljati

Za Daily Star progovorila je o tome kako takve zabave funkcioniraju: To su događaji i mjesta koja su strogo rezervirana za one iznad 18 ili 21 godinu, zato što obično ima puno golotinje i seksi aktivnosti. I događaja na kojima nema mjesta za ispričavanje.

- Fetiš zabave obično su u većim javnim noćnim klubovima s glasnom glazbom, izvođačima, bendovima i pikantnim pravilima odijevanja, uz slobodu otvorenog druženja bilo gdje, te obično uključuju prostore u stilu 'tamnica' u koje se s nekim možete povući. Takvi prostori dobiju bolju ocjenu – kaže Alice. Swinger klubovi su, s druge strane, događaji organizirani za članove i organiziraju se uz prodaju ulaznica. No, obično je stvar u tome da ima i seksa, bilo da ste se odlučili uključiti, ili se držati po strani, razgovarajući i promatrajući, dodaje.

- To može voditi i tome da imate odnos samo s vlastitim partnerom, ali i nekim strancima, da dogovorite razmjenu parova, seks u troje, ili s više partnera, prave orgije, zatim istraživanje fetiša i BDSM (davanje i primanje seksualnog užitka kroz dominaciju)… Neki ljudi dolaze samo gledati, biti promatrani, ili iskoristiti neke od tih mogućnosti, dok neki dođu samo radi otvorenog razgovora i atmosfere – osjećaja da ste među 'odraslima' – priča Alice. Privatne zabave obično su ekskluzivnije ili služe određenim fetišima, dodaje.

Toplice i saune za odrasle organizirane su tako da tu nema puno drugog sadržaja osim golotinje i seksa, ali ih ne treba zamijeniti s pravim toplicama za naturiste, koje ne dopuštaju nikakvu seksualnu aktivnost.

Alice kaže da su to sve mjesta na kojima možete otvoreno govoriti o svojoj seksualnosti, sklonostima i interesima, bez obzira na vrstu događaja na koji se odlučite, bez brige o prosuđivanju. Jedno od najvažnijih pravila je da nema kamera i telefona, kako bi se zaštitila privatnost ljudi.

- Neke privatne zabave uključuju i potpisivanje ugovora o zaštiti osobnih podataka i zabrani snimanja. Kao i ugovor o zabrani konzumacije droga ili drugih opijata, pa ako ste pijani – letite van, objašnjava vizažistica za ekskluzivne prilike.

- Zabave s BDSM opremom ili tamnicama uvijek će imati i nadzornika, gospodara ili gospodaricu koji se brinu da ljudi koriste sve što im je dostupno na za njih siguran način. Također, na svakome od tih mjesta po dolasku se možete presvući na ulazu, što pomaže da se održi privatnost. Klubovi će vas često tražiti osobnu iskaznicu, no istodobno postoji i sustav zaštite i osiguranja koji pomaže svima koji se u bilo kojem trenutku osjete nelagodno ili nesigurno – priča Alice.

Dodirivanje drugih ljudi bez njihovog pristanka na takvim mjestima nije dopušteno, naglašava.

- Također, svima koji dolaze preporučujemo da prakticiraju siguran seks i da zato donesu svoje kondome i lubrikant, kad god to mogu – dodaje.

Kaže da je na takvim zabavama sve tako dobro i strogo organizirano da se problemi zaista ne događaju često.

- Puno više problema imala sam u 'običnim' noćnim klubovima, gdje su ljudi potpuno odjeveni, nego u onima gdje su goli i na fetiš zabavama, a glavna je zabluda to da, ako i dođete na takvo mjesto, morate imati seksualni odnos s nekim. To nije točno, ljudi jednostavno mogu sjediti i sve to promatrati. Dakle, nikad se ne morate uključiti ako to ne želite, niti trebate očekivati da ćete sigurno imati seks ako ste kupili ulaznicu za takav klub – kaže Alice. Dodaje kako su prave orgije puno rjeđe nego što većina ljudi vjerojatno misli.

- Također, mnogi pretpostavljaju da ljudi na takvim mjestima ne koriste zaštitu i da su zabave glavni 'rasadnik' spolno prenosivih bolesti, no nije tako. Posjetitelji klubova obično su seksualno vrlo savjesni i svjesni ljudi koji redovito idu na liječničke preglede i imaju kondom pri ruci - kaže.

Kad su, pak, u pitanju swingerske zabave, Alice dodaje da nije sve kao što smo navikli gledati u filmovima: Ti klubovi nisu krcati heteroseksualnih parova koji samo mijenjaju partnere.

- Tu se susreću ljudi svih sklonosti i rodnih identiteta, pa se tu često dogodi i seks utroje, a nerijetko dolaze i samci koji žele biti seksualno otvoreni. I česte su zamjene partnera među parovima koji su ekskluzivno dogovorili takav odnos jedni s drugima.

Zabluda koju Alice posebno želi razbiti vezana je uz ideju da u takve klubove dolaze samo mladi, mršavi, dobro građeni i lijepi ljudi. Kao i na svakoj zabavi, tu ćete sresti veliki raspon ljudi različite dobi i tipova tijela, kaže.

- Nisu sve vrste takvih zabava za svakoga i to je u redu. Dakle, ako ne želite odlaziti na takva mjesta, najvažnije je da ste vi sretni i zadovoljni svojom seksualnošću i interesima. A ako dođete, budite bez predrasuda i zabavite se bez ograda. To je siguran prostor, pa se pobrinite da su vam granice onoga što se smije ili ne smije jasne. I nemojte se smijati drugima, omalovažavati ih, ili učiniti nešto zbog čega bi se sramili, ne samo kad je seks u pitanju. Naime, i loša komunikacija može uništiti noć, a ponekad i vezu – zaključuje Alice.



Najčitaniji članci