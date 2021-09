Neimenovana žena (31) iz Španjolske u bolnici je završila nakon oralnog seksa sa svojim partnerom i gutanja njegovog sjemena. Naime, ona je alergična na penicilin, a partner je prije seksa uzeo antibiotik. Sastojci iz lijeka su završili u njegovom sjemenu te u konačnici u njezinom tijelu.

Nakon seksa je pala u anafilaktički šok, nije mogla disati, povraćala je... Hitno su je prevezli u bolnicu. Tamo su joj dali dozu adrenalina i steroida kako bi disanje vratili u normalu.

Kada je malo došla sebi, uvjeravala je liječnike u Općoj bolnici Universitari d'Alacant da prije vođenja ljubavi nije pila penicilin, iako su oni sumnjali da je. No kasnije su shvatili da je njezin partner pio lijek za liječenje upale uha - bio je na amoksicilin-klavulanskoj kiselini, jednom obliku penicilina.

Njezin slučaj objavili su u British Medical Journal Case Reports i kažu da je to prvi zabilježen slučaj tog tipa. Upozorili su ljude koji znaju da su alergični na penicilin, da koriste kondome tijekom seksa kada jedan od partnera uzima lijek tog tipa.

- Kao kliničarima nam je važno znati da se ovakve stvari događaju kako bi informirali ljude i spriječili potencijalno ozbiljne reakcije kod senzibilnih pacijenata. Također, preporučujemo korištenje kondoma tijekom liječenja lijekovima koji mogu izazvati reakcije preosjetljivosti kod partnera - rekla je glavna autorica izvještaja Susana Almenara.

- Prema našim saznanjima, ovo je prvi prijavljen slučaj sumnje na amoksicilin-induciranu anafilaksiju kod žene nakon spolnog kontakta s muškarcem koji je uzimao lijek. Pretpostavljamo da se lijek oralno prenio putem njegovog sjemena - dodala je.

Napomenula je da je bilo slučajeva kada je do alergijske reakcije kod partnera došlo nakon ljubljenja, ali još nikada nisu čuli da se to dogodi nakon oralnog seksa. Muškarac je lijek popio otprilike četiri sata prije seksa. Žena se od alergijske reakcije potpuno oporavila nakon tjedan dana, prenosi The Sun.

Što se dogodi u tijelu?

- Anafilaktična reakcija započinje kada alergen ulazi u krvotok i reagira s protutijelima vrste imunoglobulina E (IgE). Ta reakcija potiče stanice na ispuštanje histamina i drugih tvari uključenih u imunološku upalnu reakciju. Uslijed toga može doći do sužavanja dišnih putova u plućima, što uzrokuje 'zviždanje' (piskanje); krvne se žile mogu proširiti uzrokujući pad krvnog tlaka; a stijenke krvnih žila mogu propuštati tekućinu pa dolazi do oticanja i urtikarije. Rad srca se može poremetiti, ono može nepravilno lupati i pumpati krv na neodgovarajući način. U osobe se može razviti šok - pojašnjeno je MSD Medicinskom priručniku za pacijente.

Simptomi se javljaju vrlo brzo

Simptomi se pojavljuju odmah ili gotovo uvijek unutar dva sata od izlaganja alergenu. Pojavljuje se osjećaj nelagode, nervoze, lupanja srca i preskakanja u otkucajima.

Mogu se javiti trnci, svrbež, crvena koža vruća na dodir, lupanje u ušima, kašalj, kihanje, urtikarija, otok i otežano disanje uslijed astme ili zatvaranja dušnika otečenom sluznicom.

- Kolaps kardiovaskularnog sustava zbiva se bez dišnih simptoma. Obično napad obuhvaća kardiovaskularne ili dišne simptome, ali ne oboje, a način očitovanja kod pojedine je osobe jednak u svim sljedećim napadima. Međutim, anafilaksija može napredovati tako brzo da to može voditi u kolaps, konvulzije (grčeve poput onih kod padavice), gubitak kontrole pražnjenja mokraćnog mjehura, nesvjesticu ili moždani udar u roku od 1 do 2 minute. Anafilaksija se može pokazati smrtonosnom ukoliko se istog trenutka hitno ne liječi - spomenuto je u priručniku.