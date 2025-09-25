Originalni Strauss orkestar prvi put pred zagrebačkom publikom

Koncert klasične glazbe s bogatim povijesnim naslijeđem, koji će obogatiti adventsku kulturnu scenu, stiže u Zagreb – 23. prosinca 2025. Arena će ugostiti originalni Strauss orkestar s gotovo dvjesto godina tradicije i više od tri tisuće koncerata diljem svijeta. Riječ je o multimedijskom spektaklu Strauss Christmas Gala koji spaja glazbu, povijest i emociju, donoseći povijesni trenutak za hrvatsku publiku. Bit će to večer u kojoj se rađa nova tradicija slavljenja klasične glazbe, u kojoj glazba oživljava na poseban način, a publika postaje čuvar uspomena za generacije koje tek dolaze. A kako teku pripreme, što donosi program i kakva iznenađenja očekuju publiku, otkrivamo iz prve ruke.

Foto: Strauss Christmas Gala

Orkestar koji je oblikovao zvuk Europe

Strauss Capelle Vienna osnovao je Johann Strauss stariji, stvarajući orkestar koji je ubrzo postao sinonim za bečku zlatnu eru. Njegova glazba oblikovala je zvuk tog vremena, a valcer i polka pretvorili su se u univerzalne simbole ljepote života, optimizma i zajedništva. Pod vodstvom obitelji Strauss ansambl je osvojio europske dvorane, pretvorivši plesnu glazbu u kulturni fenomen koji i danas odjekuje svijetom.

Tijekom gotovo dva stoljeća orkestar je oblikovao glazbenu povijest, a od svog velikog preporoda 1977. održao je više od 3.000 koncerata diljem svijeta, od Tokija do New Yorka, od Manausa do Dubaija. Uvijek je ostao vjeran svom izvornom identitetu, a poseban znak prepoznatljivosti su crveno-bijele uniforme cara Franza Josipa I., koje glazbenici Strauss Capelle Vienna nose i danas , ne samo kao vizualni detalj, već kao simbol autentičnosti i izvorne tradicije.

Foto: Strauss Christmas Gala

Od 2011. godine orkestar vodi maestro Rainer Roos, međunarodno priznati dirigent i pijanist, koji je još s dvadeset godina debitirao u Stuttgartskoj državnoj operi. Njegova karijera oblikovala se na najvećim europskim i azijskim pozornicama, a glazbena kritika ga smatra jednim od vodećih tumača bečke glazbene tradicije. Roos je poznat po sposobnosti da u Straussovim valcerima i polkama pronađe ravnotežu između povijesne autentičnosti i živopisne umjetničke ekspresije.

Njegov rad nagrađen je prestižnim priznanjima poput Gottlob-Frick Medal u Njemačkoj, a u Kini mu je dodijeljen naslov Počasnog umjetnika kazališta u Foshanu, gdje mu je uručeno i posebno priznanje “Maestro Waltz”. Upravo zahvaljujući njegovoj viziji i predanosti, Strauss Capelle Vienna danas ne samo da čuva nasljeđe, već ga i osvježava za nove generacije – uskoro i one koji će to prvi put doživjeti i u Zagrebu.

Foto: Takeo

„Strauss Capelle Vienna danas je jedan od rijetkih orkestara na svijetu koji ovu glazbu izvodi u duhu izvornog stila, onako kako ju je sam Strauss zamišljao i interpretirao prije gotovo dva stoljeća – s autentičnim potpisom koji čuva duh vremena. Posebnost orkestra nije u samoj formaciji, već u načinu na koji svaka interpretacija nosi originalnu dinamiku i karakter bečke tradicije, onako kako je nekoć zvučala pred carevima i publikom bečkih plesnih dvorana. Naša misija je sačuvati tu autentičnost, ali istovremeno publici donijeti izvedbu koja pulsira energijom i emocijom zbog kojih su Straussovi valceri postali svjetski fenomen. Kao dirigent nastojim spojiti klasični izričaj s umjetničkom slobodom, kako bi svaka izvedba zvučala kao da glazba nastaje u tom trenutku, pred publikom. To je odgovornost koju osjećam na svakoj pozornici, pokazati da Straussova ostavština i danas živi, ne samo kao priča o jednoj legendi, već kao emocija koja ostaje s ljudima dugo nakon što zadnji ton utihne.“ – naglasio je Rainer Roos, glavni dirigent Strauss Capelle Vienna.

Foto: BOYKO KICHUKOV

Posebni gosti – Bečki balet, tenor i sopran svjetskog glasa te hrvatski umjetnici na istoj pozornici

Program koncerta u Zagrebu zamišljen je kao glazbeni san – dramaturški oblikovana večer u kojoj se isprepliću glazba, ples, vizualni efekti i Straussovo pripovijedanje. Publika će uživati u remek-djelima poput Na lijepom plavom Dunavu, Carskog valcera, Glasova proljeća i uvertire iz operete Šišmiš, ali i u arijama Franza Lehára. Repertoar će dodatno obogatiti djela Čajkovskog i Delibesa, a večer će završiti svečanim božićnim obradama i nezaobilaznim Radetzky maršem. Posebni gosti donose dodatnu raskoš programu. Tenor Vincent Schirrmacher, zvijezda Bečke Volksopere poznat po snažnom glasu i karizmi, izvest će najpoznatije operetne arije koje su obilježile Lehára i Stolza. Vienna State Ballet, jedan od najuglednijih svjetskih baletnih ansambala, oduševit će vizualnim interpretacijama valcera i polki, dok će posebnu toplinu večeri donijeti hrvatski gosti pjevači s izvedbama duhovnih božićnih pjesama. Novost zagrebačkog programa je segment „Meet the Orchestra“, kroz koji će publika moći upoznati osobne priče glazbenika – od prvih satova u glazbenim školama do trenutka kada postaju dio Strauss Capelle Vienna. Upravo te priče daju ljudsku dimenziju izvedbi i pokazuju da iza svake note stoji život posvećen glazbi.

Foto: Strauss Christmas Gala

„Želio sam da zagrebačka večer bude osmišljena kao glazbeni san u kojem se prepliću orkestar, balet, solisti i posebni austrijski i hrvatski gosti. Ovaj koncert nosi i posebno značenje jer obilježavamo 200. rođendan Johanna Straussa II – događaj koji se događa jednom u životu. Kada se sve te umjetničke sile spoje na jednoj pozornici, nastaje program koji obogaćuje publiku na više razina: kroz virtuoznost izvedbe, emociju svake arije i valcera, ali i kroz veliki multimedijalni show koji glazbi daje novu dimenziju i stvara iskustvo kakvo publika u Zagrebu još nije doživjela. Osobne priče glazbenika unose ljudsku toplinu, no upravo spoj tradicije i najsuvremenije tehnologije čini ovu Gala večer jedinstvenom. To je slavlje Straussove ostavštine, ali i doživljaj koji povezuje ljude, kulture i generacije, iskustvo koje želimo podijeliti sa Zagrebom.“– izdvojio je Francisco Supin, umjetnički direktor Strauss Capelle Vienna.

Zagreb piše novu tradiciju

Dok je Beč desetljećima prepoznat po Straussovoj glazbi i novogodišnjim tradicijama, Zagreb sada dobiva priliku stvoriti vlastiti trenutak – gala događaj koji može prerasti u novu tradiciju i okupljati obitelji i generacije. Ono što ovu večer izdvaja nije samo repertoar, već iznimno, još neviđeno koncertno iskustvo oblikovano kroz pričanje priča – doživljaj u kojem se glazba, vizualni elementi i dramaturgija stapaju u spektakl kakav Hrvatska još nije imala prilike ugostiti. Upravo će se tako, ususret Božiću, Arena Zagreb pretvoriti u multimedijalnu pozornicu s vizualnim projekcijama, svjetlosnim instalacijama i dramaturgijom koja svaku skladbu pretvara u iskustvo za sva osjetila. Poseban vrhunac bit će pojava 3D avatara Johanna Straussa II, koji će voditi publiku kroz večer i omogućiti da „Kralj valcera“ ponovno stane pred svoj orkestar.

Foto: BOYKO KICHUKOV

Takav koncept nije tek hommage Straussovu nasljeđu, već dokaz da tradicija može živjeti i u suvremenom kontekstu – koristeći tehnologiju kako bi priča bila dostupna i privlačna novim generacijama. Zagreb se time upisuje na kartu europskih gradova s velikim kulturnim gala događajima. Kao što Beč desetljećima njeguje tradiciju novogodišnjih koncerata, vjerujemo da će i Strauss Christmas Gala izrasti u događaj koji se prenosi generacijama, okuplja obitelji i stvara zajedništvo kroz klasičnu glazbu.

„Želimo da ova večer u Zagrebu bude više od spektakla – želimo da postane početak jedne nove tradicije. Da svake godine, u isto vrijeme, obitelji i prijatelji dođu u Arenu i osjete kako Straussova glazba ponovno živi, ali u suvremenom obliku. Naš je cilj da Zagreb pronađe svoje mjesto uz bok Beču, Parizu i Berlinu kada je riječ o kulturnim događanjima, i uvjeren sam da ćemo upravo ovom Gala večeri postaviti temelje jedne takve priče.“ – zaključio je Saša Petrović, predstavnik organizacijskog tima Strauss Christmas Gala.