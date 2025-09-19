Umjetnici i 175 organizacija traže od vlade da stane na kraj zabranama festivala i koncerata

Novopokrenuta inicijativa "Za Hrvatsku slobode" izražava duboku zabrinutost povodom odluke o otkazivanju Oglede festivala u Velikoj Gorici, koja ukazuje na zabrinjavajući trend ograničavanja slobode izražavanja i umjetničkog djelovanja u Hrvatskoj, stoji u objavi Sindikata novinara Hrvatske.

- Ova situacija je jasan pokazatelj da se strah širi brže od bilo koje pjesme, niti jedna politička ili interesna skupina ne smije imati pravo arbitrarno određivati što je “dostojno” naših gradova i tko smije, a tko ne smije nastupati. Inicijativa Za Hrvatsku slobode, koja okuplja brojne umjetnike, novinarke, akademsku i znanstvenu zajednicu, civilno društvo i sindikate, apelira na Vladu da spriječiti svako ugrožavanje umjetničkih i novinarskih sloboda - navode dalje i odmah nastavljaju:

- Apel Vladi nazvan Ustav vrijedi za sve – Vlada mora spriječiti svako ugrožavanje umjetničkih i novinarskih sloboda do sada potpisalo je 175 organizacija civilnog društva, sindikata i ustanova, kao i više od 1.200 pojedinki i pojedinaca. Inicijativa "Za Hrvatsku slobode" poziva građane i građanke da podrže ovaj apel svojim potpisom.

Iz Inicijative ističu kako reagiraju jer se radi o opstanku temeljnih mjerila, i zastoju tzv. državnog aparata, koji ne umije ili više ne može zaštititi temeljne pretpostavke društva: red i mir, ustavni poredak.

Inicijativa "Za Hrvatsku slobode" poziva Vladu da prestane omalovažavati prijetnje demokraciji kojima svakodnevno svjedočimo.

- Svjedoci smo otkazivanja još jednog kulturnog festivala i zahtjevima za otkazivanjem još jednog koncerta. Prije toga, otkazan je festival Nosi se, dogodili su se napadi i prijetnje novinarkama i umjetnicama. Nedavna izjava potpredsjednika Vlade i ministra branitelja Tome Medveda izrečena u Saboru kako će se morati pitati branitelje za mišljenje prilikom organiziranja festivala zadire duboko u umjetničke slobode, ali i Ustavom jamčene slobode izražavanja i mišljenja. Ukoliko se umjetnost cenzurira i javnosti nametne samo jedan prihvatljivi ton umjetničkog izražavanja i stvaranja, ustavne vrijednosti i demokracija su dokinute - stoji dalje u objavi.

Pismo Vladi Republike Hrvatske do sada su potpisale brojne glumice i glumci, među kojima su Alma Prica, Adrijan Pezdirc, Dora Lipovčan, Goran Bogdan, Goran Navojec, Janko Popović Volarić, Ksenija Marinković, Lana Barić, Nataša Janjić Medančić, Jelena Perčin, Darija Lorencin, Barbara Nola, Tihana Lazović i Kristijan Ugrina, te redatelji poput Nebojše Slijepčevića, Nenada Puhovskog, Jakova Nole, Hrvoja Korbara, Hrvoja Hribara, Ivana Ramljaka, Čejen Černić Čanak, Vlatke Vorkapić, Sonje Tarokić i Dane Budisavljević.

Apel su podržali i književnici Miljenko Jergović, Roman Simić, Monika Herceg, Kristian Novak, Ivica Đikić, Sibila Petlevski i Ivana Sajko, kao i sveučilišne profesorice i profesori Zlata Đurđević, Zrinjka Peruško, Nebojša Blanuša, Davorka Matić, Ksenija Klasnić, Marija Škaričić, Marin Lukanović, Dario Čepo, Maja Munivrana, Marko Vučetić, Nadežda Čačinovič i Dražen Lalić, glazbenice Severina Vučković, Sara Renar, Ivana Galić, Dina Puhovski te Aleksandar Antić, Antun Aleksa i Viktor Lipić, sportaši Zoran Čutura i Danko Cvjetićanin.

Među potpisnicama su i brojne strukovne, umjetničke, ljudskopravaške organizacije i inicijative, kao i sindikati: Hrvatsko novinarsko društvo, Sindikat novinara Hrvatske, Sindikat odgoja, obrazovanja, medija i kulture, Sindikat SKUPA, Hrvatsko društvo pisaca, Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije i Grada Zagreba, Hrvatska udruga producenata, Savez udruga Klubtura, Documenta, Gong, Mreža mladih Hrvatske, CROSOL, Klub Močvara, KSET, INmusic festival i brojni drugi.