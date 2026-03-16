Ortopedi upozorili: Ove vrste cipela uništavaju vaša stopala

Procjenjuje se da prosječna osoba tijekom života pređe oko 177.000 kilometara, što je jednako hodanju oko Zemlje gotovo pet puta. Svaki od tih koraka u pogrešnoj obući može voditi prema trajnim oštećenjima koja se ne zaustavljaju samo na stopalima. Liječnici upozoravaju da popularni modeli cipela, od elegantnih štikli do naizgled udobnih balerinki, mogu uzrokovati deformacije kostiju, probleme s kralježnicom i kroničnu bol.

Najveći neprijatelji zdravih stopala

Iako se čini da je bol u nogama nakon dugog dana normalna pojava, ona je često prvi znak da vaša obuća radi protiv vas. Stručnjaci ističu nekoliko tipova obuće koji su posebno štetni.

Visoke potpetice: Elegantna zamka

Visoke potpetice, osobito one s uskim vrhom, možda izgledaju profinjeno, ali za stopala predstavljaju ogroman stres. One guraju tijelo prema naprijed, prebacujući gotovo svu težinu na prednji dio stopala i prste. To stvara ogroman pritisak koji može pogoršati bolne čukljeve, uzrokovati deformacije prstiju poznate kao "čekićasti prsti" te dovesti do upale živaca i kronične boli.

​- Cipele s vrlo visokom potpeticom i šiljastim vrhom mogu dovesti do pritiska na prednji dio stopala. Taj pritisak može pogoršati čukljeve, čekićaste prste i neurome, kao i bol u metatarzalnim kostima - objašnjava dr. Megan Wolf, ortopedska kirurginja s Connecticut Orthopaedic Institute.

Dugotrajno nošenje peta skraćuje i Ahilovu tetivu, što izaziva bol pri nošenju ravne obuće, a neprirodan položaj tijela opterećuje koljena i donji dio leđa.

Potpuno ravna obuća: Skrivena opasnost

S druge strane spektra, cipele koje se percipiraju kao sinonim za udobnost – balerinke, platnene tenisice i japanke – nose vlastite rizike. Njihov najveći nedostatak je potpuni izostanak potpore za svod stopala i minimalna sposobnost apsorpcije udaraca pri hodu po tvrdim površinama. To dovodi do prekomjernog opterećenja na vezivno tkivo koje se proteže duž donjeg dijela stopala, uzrokujući plantarni fasciitis, jedno od najčešćih stanja koje rezultira jakom boli u peti.

Japanke i natikače predstavljaju dodatni problem jer ne pružaju nikakvu stabilnost. Kako bi zadržali obuću na nozi, prsti se refleksno grče pri svakom koraku, što napreže mišiće i tetive te može dovesti do ozbiljnijih ozljeda, uključujući uganuća gležnja i prijelome.

Posljedice koje sežu dalje od stopala

Problemi uzrokovani lošom obućom rijetko ostaju izolirani. Ljudsko tijelo je povezan biomehanički sustav, a stopala su njegov temelj. Kada je taj temelj nestabilan ili u nepravilnom položaju, cijela se struktura prilagođava, često na štetan način. Bol u stopalima uzrokuje promjenu u načinu hodanja, što stvara nepravilno opterećenje na gležnjeve i koljena. Istraživanja su pokazala da visoke pete povećavaju pritisak na zglobove koljena i do 23 posto, što ubrzava trošenje hrskavice i povećava rizik od osteoartritisa. Taj lanac kompenzacija nastavlja se prema kukovima i kralježnici, uzrokujući loše držanje i kroničnu bol u donjem dijelu leđa.

Kako odabrati pravu cipelu?

Pronalazak idealne obuće ne mora biti kompliciran proces, no zahtijeva promjenu prioriteta – udobnost i funkcionalnost moraju doći ispred prolaznih modnih trendova. Ortopedi savjetuju da obuću kupujete u poslijepodnevnim satima, kada su stopala blago natečena od dnevnih aktivnosti. Važno je izmjeriti oba stopala i odabrati veličinu prema većem. Međutim, sam broj na kutiji ne znači mnogo.

​- Morate nositi cipelu koja odgovara vašem stopalu, a ne mijenjati stopalo da stane u cipelu - ističe dr. Wolf.

Obavezno ustanite i prošećite po trgovini kako biste osjetili pristaje li vam cipela. Ne smije biti nikakvog žuljanja, stiskanja ili nelagode. Zaboravite na mit o 'razgaživanju' cipela; obuća mora biti udobna od prvog trenutka. Dobra cipela je čvrsta oko pete kako bi pružila stabilnost, ali dovoljno fleksibilna u prednjem dijelu da omogući prirodno savijanje prstiju pri hodu. Stručnjaci se slažu da je idealna visina potpetice između tri i pet centimetara, jer takav blagi nagib omogućuje ravnomjernu raspodjelu težine i podržava prirodno držanje tijela.

Neočekivani trend koji liječnici odobravaju

U moru štetnih modela, jedan se retro stil vraća na velika vrata s neočekivanom podrškom stručnjaka. Riječ je o cipelama "Mary Jane" sa stabilnom, blok petom. Upravo je kombinacija remenčića preko rista koji fiksira stopalo i široke potpetice visine od tri do pet centimetara ono što ih čini zdravstveno prihvatljivom opcijom. Za razliku od stileto potpetica koje koncentriraju svu težinu na jednu točku, blok peta ravnomjerno raspoređuje pritisak, pruža stabilnost i smanjuje opterećenje na gležnjeve i donji dio leđa. Ovaj model dokazuje da elegancija i zdravlje stopala mogu ići ruku pod ruku, nudeći rješenje za žene koje ne žele žrtvovati ni jedno ni drugo.