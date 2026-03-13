Rani znakovi endometrioze koje nikako ne biste smjeli ignorirati

Endometrioza je kronična bolest kod koje tkivo slično sluznici maternice počinje rasti izvan nje, najčešće na jajnicima, jajovodima ili drugim organima u zdjelici
Procjenjuje se da pogađa oko 10 posto žena reproduktivne dobi, a često ostaje neprepoznata jer su simptomi slični uobičajenim menstrualnim tegobama. Stručnjaci upozoravaju da je važno na vrijeme prepoznati rane znakove i potražiti liječnički savjet.
1. IZRAZITO BOLNE MENSTRUACIJE.
Jedan od najčešćih znakova endometrioze su vrlo bolne menstruacije koje mogu biti toliko intenzivne da ometaju svakodnevne aktivnosti.
2. BOL U ZDJELICI I DONJEM DIJELU TRBUHA.
Bol u području zdjelice može se pojaviti prije menstruacije, tijekom nje, ali i između ciklusa.
3. BOL TIJEKOM I NAKON SPOLNOG ODNOSA.
Mnoge žene s endometriozom osjećaju bol tijekom duboke penetracije ili nakon odnosa.
4. BOLNA OVULACIJA.
Kod nekih žena javlja se oštra bol u sredini ciklusa, odnosno tijekom ovulacije.
5. OBILNA MENSTRUALNA KRVARENJA.
Endometrioza može uzrokovati vrlo obilne menstruacije ili krvarenje između ciklusa.
6. DUGOTRAJNE MENSTRUACIJE.
Ako menstruacija traje dulje od sedam dana, to također može biti znak ovog stanja.
7. PROBLEMI S PROBAVOM.
Proljev, zatvor, nadutost ili grčevi tijekom menstruacije mogu biti povezani s endometriozom.
8. BOL PRI MOKRENJU ILI PRAŽNJENJU CRIJEVA.
Ako se endometrijsko tkivo nalazi blizu mokraćnog mjehura ili crijeva, odlazak na WC može biti bolan.
9. BOL U DONJEM DIJELU LEĐA.
Bol se može širiti i na leđa, posebno u vrijeme menstruacije.
10. KRONIČNI UMOR.
Mnoge žene s endometriozom osjećaju dugotrajan umor i nedostatak energije.
11. MUČNINA ILI NELAGODA TIJEKOM CIKLUSA.
Mučnina, vrtoglavica ili opća slabost mogu se pojaviti kao dio simptoma bolesti.
12. PROBLEMI S PLODNOŠĆU.
Endometrioza može otežati začeće, a procjenjuje se da 30 do 40 posto žena s ovom bolešću ima problema s plodnošću.
