Osam stvari koje nikad ne želite napraviti na razgovoru za posao

Prvi dojmovi vrlo su važni u situacijama u kojima morate predstaviti sebe i svoje uspjehe. Razgovori za posao mogu biti jako stresni za neke pojedince, a neke situacije nužno je izbjeći

<p>Kad nam pruži prilika za posao, možemo povećati svoje šanse za uspjeh tako da se što bolje pripremimo za razgovor. Pri tome je važno da neke od ovih stvari izbjegavamo raditi, a da na pitanja odgovaramo zanimljivim pričama.</p><p>Ove stvari izbjegavajte:</p><h2>1. Pokazivati samo svoja postignuća</h2><p>Većina ljudi zaboravi oko 40% onoga što čuje u roku od 24 sata, a 90% onoga što čuje unutar tjedan dana. Donositelji odluka u svakom natjecateljskom procesu posebno su osjetljivi na postignuća. Ako se usmjerite na svoj karakter i ispričate priče koje ga ilustriraju, vaše informacije će ostati upadljive.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (greške koje nikad ne bi smjeli napraviti na poslu):</p><h2>2. Pričati priče koje su usredotočene samo na trud</h2><p>Ljudi, a posebno oni iz tehničkih područja, žele 'pokazati svoj rad', baš kao što su ih učili na satovima matematike. Ali, to nas vrlo lako može dovesti da se izgubimo oko detalja. Koliko ste naporno radili, 'nije važno za većinu menadžera'.</p><p>Umjesto toga istaknite rezultate vašeg rada.</p><h2>3. Nabrajati događaje</h2><p>Koliko god impresivno bilo nabrojiti sve događaje koji su vas, od osnovne škole, doveli do onoga što ste danas to nije prava priča. Pronađite strukturu i izdvojite neko značenje i onda ćete imati priču. Krenite s nekim intrigantnim početkom, a priču završite s nekim zadovoljavajućim krajem.</p><h2>4. Predugo pričati</h2><p>Imate najviše tri minute za ispričati svoju priču. Sve što duže od toga postaje dosadno.</p><h2>5. Ostaviti one koji vas zapošljavaju da sami oblikuju svoje mišljenje</h2><p>Ovo je ključna razlika između književnog pripovijedanja i poslovnog pripovijedanja. Uspješna književna kratka priča iznenadi čitatelja, ostavlja ih u razmišljanju i ohrabruje da se vrate i ponovo pročitaju priču kako bi pronašli tragove u motivacijama likova, ali uspješna poslovna priča postavlja specifičan upit. To vodi čitatelja do glavne točke koju želite da on/ona shvati kako bi mogli nešto poduzeti.</p><p>Stvorite nezaboravan završetak svoje priče. Kako se možete istaknuti od desetak ili više kandidata koje su vidjeli taj dan?</p><h2>6. Previše dijeliti</h2><p>Pazite da ne podijelite previše privatnih osobina. Postoji ispravna razina ranjivosti. Definirajte je i upoznajte. Otkrivanje nedostatka iskustva ranjivo je, ali pokazivanje nedostatka dobrog karaktera neugodno je i problematično.</p><h2>7. Previše se hvaliti</h2><p>To može dovesti do toga da ne uspijete na pravi način prikazati bogatstvo vaših karakteristika. Zanimljive priče mogu jednako lako proizići iz vaše uloge svjedoka ili jednostavno iz vaše uloge prijatelja.</p><p>Napišite glavne tvrdnje koje ćete iznijeti na razgovoru i spojite ih s pričom.</p><h2>8. Analizirati intervju</h2><p>Nakon intervjua, sigurno proučavate svaki djelić tog razgovora, svaku nezgodnu stanku, kašalj ili osmijeh. Ali, to je pogrešno. Ljudi uglavnom nisu dobru u čitanju govora tijela zato je važno da to prestanete raditi.</p><p>Nakon intervjua recite sebi: 'Dao sam sve od sebe. Sada se trebam nastaviti truditi'. Dok čekate odgovor učinite nešto produktivno. Nazovite prijatelja, učite novi jezik ili nešto treće, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/estherchoy/2020/07/12/8-things-you-never-want-to-do-in-a-job-interview/#7a3bdc4655ef" target="_blank">Forbes</a>.</p>