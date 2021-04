Časopis Business Insider otkrio je faktore koji značajno utječu na razvod braka. Naravno, ako imate neke od njih, to nije nužno i presuda vašem odnosu, no vrijedi razmisliti o njihovom utjecaju, kako ga smanjiti ili nadvladati.

1. Vjenčanje u tinejdžerskim godinama ili nakon 32. godine

Najbolje vrijeme za vjenčanje je kad se osjećate spremno i kad nađete nekoga s kim mislite provesti cijeli život. Ne prisiljavajte ništa, a ni nemojte odgađati. Kada dođe vrijeme znati ćete da ste spremni i da nekome možete reći da kad god vas pita.

Istraživanje koje je proveo Nicholas Wolfinger, profesor sa Sveučilišta Utah tvrdi da su parovi koji se vjenčavaju u tinejdžerskoj dobi i parovi koji se vjenčaju sredinom 30-ih ili kasnije, izloženi većem riziku od razvoda od parova u kasnim 20-ima i ranim 30-ima. Rizik je posebno velik za one koji se vjenčaju u tinejdžerskoj dobi. Wolfinger je otkrio da se šanse za razvod nakon 32 godine svake godine povećaju za oko 5%.

'Čini se da su kasne dvadesete najbolje vrijeme za ulazak u brak', napisao je.

Drugo istraživanje, objavljeno 2015. godine u časopisu Economic Inquiry, pokazalo je da se šanse za razvod među heteroseksualnim parovima povećavaju s razlikom u dobi između supružnika.

Najmanje vjerojatnosti za razvod imaju vršnjaci i oni koji su jednu godinu razlike dok veću vjerojatnost imaju oni koji su pet godina razlike, a najveću oni od 10 godina, izvijestila je Megan Garber u časopisu The Atlantic.

2. Imati muža koji ne radi puno radno vrijeme

Istraživačica Alexandra Killewald istražila je heteroseksualne brakove započete nakon 1975. godine te je saznala da parovi u kojima suprug nije imao puno radno vrijeme imaju veće šanse za razvod u usporedbi s parovima u kojima je suprug radio puno radno vrijeme. Međutim, radni status žene nije puno utjecao na vjerojatnost razvoda.

Istraživačica zaključuje da je stereotip muškog hranitelja i glave obitelji još uvijek prisutan i može utjecati na bračnu stabilnost.

3. Ne završavanje srednje škole

'Šansa da se brak završi razvodom bila je manja za ljude s više obrazovanja. Oni koji su se vjenčali, a nisu ni završili srednju školu imali su više šanse za razvod od onih koji su završili fakultet', ističe rezultat Nacionalnog longitudinalnog istraživanja mladih (1979.), koje je proučavalo obrasce brakova i razvoda mladih baby boomera.

To može imati veze s činjenicom da niža obrazovna postignuća predviđaju niži dohodak - što zauzvrat predviđa stresniji život.

'Ja mislim da je zaista teško imati produktivan, sretan brak kad su vaše životne okolnosti vrlo stresne i kad vaš svakodnevni život uključuje, recimo tri ili četiri autobusne rute da biste došli do svog posla', rekao je psiholog Eli Finkel.

4. Pokazivanje prezira prema partneru

John Gottman, psiholog sa sveučilišta u Washingtonu i osnivač Gottman instituta, određena ponašanja u odnosima naziva 'četiri konjanika apokalipse'. To je zato što predviđaju razvod sa zastrašujuće velikom točnošću:

1. Prezir: Vaš partner je ispod vas (Gottman to ponašanje naziva 'poljupcem smrti')

2. Kritika: Često kritiziranje ponašanja i karaktera vašeg partnera

3. Obrambenost: Igranje žrtve tijekom teških situacija

4. Ignoriranje: Nedostatak komunikacije, zanemarivanje i ignoriranje

5. Pretjerana privrženost

Ako kao mladenci niste skloni zagrliti se, poljubiti i držati se za ruke, to bi moglo predstavljati problem. Ali ako se morate razdvojiti, i to bi mogao biti problem.

Psiholog Ted Huston pratio je 168 parova tijekom 13 godina - od dana njihova vjenčanja nadalje. Huston i njegov tim proveli su višestruke razgovore s parovima tijekom studije.

Evo jednog fascinantnog nalaza iz rada objavljenog u časopisu Interpersonal Relations and Group Processes iz 2001. godine: 'Parovi koji su se razveli nakon 7 ili više godina bili su kao mladenci pretjerano privrženi i priljubljeni jedan uz drugog te su pokazivali oko trećinu više ljubavi nego supružnici koji su bili sretno vjenčani.'

'Parovi čiji brakovi započinju u romantičnom blaženstvu posebno su skloni razvodima jer je takav intenzitet preteško održavati. Vjerovali ili ne, brakovi koji započinju s manje 'holivudske romanse' obično imaju perspektivnije budućnosti', rekla je Aviva Patz za Psychology Today.

6. Dnevni stres

Članak iz 2007., objavljen u Journal of Social and Personal Relationships, proučavao je čimbenike koji su doveli do razvoda u europskim parovima i otkrio da je svakodnevni stres važan razlog odluke o razvodu kod mnogih parova.

Autori su čak otkrili da su nakupljanje svakodnevnog stresa dovodi do zaljubljivanja u drugu osobu, partnerskog nasilja ili čak velikog životnog događaja koji bi potaknuo promjene u privatnom životu.

7. Povlačenje tijekom sukoba

Studija iz 2013., objavljena u Journal of Marriage and Family, pokazala je da muževo povlačenje tijekom sukoba predviđa veće stope razvoda. Ovaj se zaključak temeljio na intervjuima istraživača s oko 350 novopečenih parova koji žive u Michiganu.

Osim toga, parovi koji tako 'rješavaju' sukobe su manje sretni u odnosima.

8. Opisivanje vašeg odnosa na negativan način

U jednoj studiji, objavljenoj 2000. godine u Journal of Family Psychology, Gottman i kolege intervjuirali su 95 novopečenih parova, a rezultati su pokazali da ocjene parova na određenim mjerama predviđaju snagu ili slabost njihovog braka. Oni koji su negativno pričali o svom braku i svom supružniku imali su veće šanse za razvod, piše Ifl Science.