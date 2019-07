Osam svakodnevnih radnji koje potiču pojavu bora oko usana

Gubitak volumena i bore oko usana jedni su od najranijih i najistaknutijih znakova starenja. Dr. Rekha Tailor, specijalistica za kozmetiku, u razgovoru za Daily Mail je podijelila osam svakodnevnih radnji koje mogu uzrokovati pojavu bora oko usana. I dok je neke radnje nemoguće izbjeći, ostale pokušajte manje raditi ili uopće ne raditi kako bi usne što duže ljepše izgledale.

POGLEDAJTE VIDEO (Što oblik usana govori o vašoj osobnosti?):

1. Pućenje usana

Postalo je popularno preko društvenih mreža. I dok je to nekima glavna poza za fotografiju, dr. Tailor savjetuje da to ne radimo često jer s vremenom može štetno utjecati na glatkoću kože oko usana.

2. Pijenje na slamku

Iako je to mnogim ženama najdraži način kako bi spriječile skidanje ruža, ali ako to radimo kontinuirano tijekom određenog vremenskog perioda, može doći do nastanka bora oko usana.

- Redovito ispijanje pića na slamku, uništava prirodni kolagen u usnama - kaže dr. Tailor. Zato odbacite slamke i tako uslugu napravite ne samo okolišu nego i vašim usnama.

3. Dehidracija

Usne su izravan odraz zdravlja stanica tkiva. Ako su te stanice zdrave, usne izgledaju mlađe i punašnije. Ako dehidriramo, usne postaju suhe, naborane, ispucane i sklone infekcijama. Zato je važno zadržati ih hidratiziranim.

- Najjednostavniji način da spriječite dehidraciju je da pijemo puno vode. Skinade, kolagensko piće, jednom dnevno, može biti od značajne pomoći - rekla je dr. Tailor

4. Sunčanje

Izlaganje suncu je jedan od najčešćih uzroka upala i opeklina, a rezultira ožiljcima i oštećenju usana što ih čini da izgledaju starije nego što jesu. Kako bi to spriječili koristite balzam sa zaštitnim faktorom koji ne samo da će hidratizirati usne nego će ih zaštiti i od štetnog UV zračenja.

5. Pušenje

Pušenje proizvodi slobodne radikale u tijelu koje pridonose ubrzanom starenju. Također pušenje uzrokuje pojavu bora oko ruba usana zbog kojih usne mogu krvariti

- Najbolje bi bilo da skroz prestane s pušenjem. Ali, ako ipak ne možete zamijenite cigarete za nikotinske flastere, koji ne samo da će biti bolje za vaše usne nego i za vaše cjelokupno zdravlje - rekla je dr. Tailor

6. Grickanje usana

Mnogi ljudi iz dosade ili zbog stresa grizu usne.Važno je da to prestanete raditi jer bi se tako mogao stvoriti ožiljak tkiva na usnama koji može dovesti do abnormalnog staničnog rasta.

7. Smijeh

Ako se puno smijete, postupno mogu nastati bore oko usana.

- Naravno, da se ne smijete prestati smijati, ali uz pomoć Hydrafacial tretmana, tretman čišćenja lica, spriječite pojavu ovih bora - tvrdi dr. Tailor.

8. Zviždanje

Ako često zviždite, to vodi do nabiranja usana i stvaranja bora oko njih.