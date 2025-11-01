'Osjećam se izdano. Muž kuću ostavlja rođaku, a ne meni...'

Iako zajednički žive u njegovoj kući i ona preuzima veći dio troškova života, osjeća se zapostavljeno jer suprug planira ostaviti svoj dom desetogodišnjem rođaku, a ne njoj. Postavlja se pitanje je li takva odluka u kasnom braku uobičajena.

'Imam 73 godine, a moj suprug 76. U braku smo tri godine, a ja sam se preselila u inozemstvo da budem s njim. Oboljeli smo u izvrsnom zdravlju i, prema statistici, imamo još 10 do 15 godina života pred sobom. Imam odraslu djecu u svojim 40-ima i unuka u SAD-u iz prethodnog braka. Moj suprug iz Europe ima dva bivša supružnika i nema djece. Moj prihod gotovo je dvostruko veći od njegove mirovine, budući da su bivše supruge uzeli znatan dio njegovih sredstava. Dakle, plaćam dvije trećine naših životnih troškova. To mi ne smeta, omogućava nam više putovanja i zabave nego što bismo imali da živimo odvojeno.

Ono što me muči jest to što moj suprug svoj glavni imetak, kuću u kojoj živimo, vrijednu približno 1,8 milijuna dolara, planira ostaviti unuku svog rođaka koja sada ima 10 godina. Razlog je taj što taj dijete može “nastaviti obiteljsko ime.” Moj vlastiti imetak vrijedi nešto više. Ne trebam ga za život, i sav će pripasti mojoj djeci, no osigurala sam suprugu doživotno korištenje stana koji posjedujem, a koji može iznajmljivati za dodatni prihod ako ja preminem prva. Također će dobiti polovicu moje američke socijalne sigurnosti. Nisam podobna za udovsku mirovinu ako on preminu prvi.

Ako bih ostala udovica, vratila bih se u SAD bliže svojoj djeci. Vjerojatno mi neće trebati dodatni novac, a moja djeca su dovoljno osigurana. Ipak, osjećam se zapostavljeno jer sam zaobiđena u njegovoj oporuci, posebno zato što sam zbog njega promijenila život i osigurala mu dobru financijsku zaštitu. Mladi čovjek, koji bi u trenutku nasljeđivanja mogao imati početkom ili sredinom 20-ih godina, zapravo ni ne treba ovo bogatstvo. Trebam li samo prihvatiti situaciju kao razumljivu za kasni brak ili bi neutralni promatrač predložio neku alternativu? Teško je procijeniti što je “normalno.”'

Neki su joj rekli da bi trebala prihvatiti njegovu odluku da kuću ostavi unuku rođaka, a on onda prihvatiti njezin plan da njen imetak ide njenoj djeci. Jasno je da želi da njegov dom ostane u obitelji, čak i ako ide udaljenom rođaku. Idealno bi bilo ravnomjerno dijeliti troškove, ali pretpostavljam da ste i ostvarili prihod iznajmljivanjem svog stana. Nakon života provedenog u akumuliranju bogatstva, najpoštenije je pristupiti situaciji ravnopravno u pogledu nasljedstva.

- Suprug ima pravo na planiranje imovine prema vlastitim željama, a osjećaj zapostavljenosti je razumljiv, ali odvojen od stvarne financijske realnosti. Prihvaćanje ovog dogovora, uz otvorenu komunikaciju o osjećajima, pomoći će održati sklad u preostalim godinama zajedničkog života - napisali su.