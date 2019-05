Osjećate prazninu? Evo kako možete ispuniti svoje vrijeme

Ja nisam Melita, to nije autobiografska priča, iako smo se našle u sličnoj situaciji. Ona je pravnica u jednoj osiguravateljskoj kući.

Jednog se dana našla u situaciji da mora odlučiti hoće li iskoristiti prijelazne uvjete u zakonu i otići u mirovinu ili će raditi još koju godinu. Suprug je podržava u svemu. Djeca su odrasla i imaju svoje živote, a pred njom je ozbiljna odluka, kaže dr. Branka Erdelji Štivić (68), autorica edukativnog romana “Starenje za početnike”.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL



Naša sugovornica karijeru je započela kao liječnica školske medicine, potom je desetak godina radila kao obiteljske liječnica u Koprivnici, a onda kao suradnica u osiguranju. Prije četiri godine dvojbu sličnu Melitinoj zaključila je odlukom da ode u mirovinu. Kad su se stvari “posložile”, posvetila se radionici kreativnog pisanja i na kraju napisala roman o tome kako se odlučiti za mirovinu.



- Iz cipela mlađeg čovjeka rekli biste: ‘Super da možeš u mirovinu, da ja mogu, ne bih dvojio’. No postoji niz razloga zbog kojih to nije nimalo laka odluka - govori. U ovom slučaju isprva imate osjećaj da sve završava, te da je to predmirogojsko stanje, kaže u šali.

- No na temelju svog iskustva mogu reći da je i u tom životnom razdoblju moguć rast te da možete pronaći nove interese i kvalitetno ispuniti vrijeme, tako da radite nešto što vas veseli, ispunjava i daje novi smisao - kaže.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL



Ona se u prvoj fazi pronašla u kuhanju, u kojem cijeli život uživa. Potom je sa suprugom počela uživati u tome da pola godine mogu provoditi u Vodicama, pa sad čim ih posluži vrijeme “sele” se na svoju ljetnu adresu.

Foto: Fotolia



- Tu su i putovanja kćeri, koja živi oko tisuću kilometara daleko, gdje uživam u ulozi bake djevojčice koja ima pet i dječaka od dvije godine, a s neizmjernim veseljem radujem se jeseni. Naime, već tri godine pohađam radionicu kreativnog pisanja u udruzi Nova stranica, koja je u Centru za kulturu na Trešnjevci pokrenula radionicu ‘Pronađi se u prozi’ - kaže Branka.

To joj je dalo osjećaj da opet negdje pripada, da više nije samo Branka “koja je nekad bila doktorica ili stručna suradnica u osiguranju”.

- Opet postoji nešto čemu pripadam. I sebi i ljudima oko sebe pokazala sam da još mogu iznenaditi, a to je prekrasan osjećaj - zaključuje.

Foto: Thinkstock

1. Za početak samo uživajte

Prigrlite slobodu. Prvih nekoliko mjeseci u mirovini je kao dugački godišnji. Taj osjećaj slobode se s malo čime može mjeriti. Dajte si vremena da ne radite ništa i da uživate kako biste napravili odmak od posla i ljudi s kojima ste radili.

2. Izbjegnite osjećaj da nešto morate

Bez nervoze. Važno je izbjeći osjećaj da nešto moramo, da moramo ispuniti vrijeme aktivnostima. Slično kao kad odete na krstarenje pa nakon tri dana postanete nervozni i najradije biste prali palubu da ispunite vrijeme.

3. To je samo vaše vrijeme

U mirovini vas ljudi počnu salijetati: ‘Sad kad imaš vremena, možda bi mogla...’. Nemojte polaziti od toga da možete činiti nešto za druge (npr. pomagati djeci), osvijestite da je to vaše vrijeme i da ga možete osmisliti kreativno.

4. Preduhitrite osjećaj praznine

Nakon tog prvog razdoblja slijedi period praznine. Mnogi ga ne uspiju ispuniti na pravi način. Pustite da ideja o tome čime želite ispuniti vrijeme dođe sama po sebi. Uživajte u kuhanju, vrtlarenju, pisanju...

5. Uživajte u raznim aktivnostima

Da biste bili sigurni, prije nego što odete na aktivnost koju ste izabrali, zapitajte se kako se osjećate. Ako se kući vraćate zadovoljniji i ispunjeniji, onda je to vrijeme bilo kvalitetno ispunjeno, savjetuje Erdelji.

6. Važno je kako se vi osjećate

Ako ste uspjeli napravili nešto čime ste iznenadili ljude oko sebe, možda čak i tako da se pitaju što vam je, to na kraju može biti dobro za sve. Pišući roman satima sam razrađivala ideje i pisala sve dok ‘Melita nije bila zadovoljna’.

7. Usavršavanje je put do sreće

S odlaskom u mirovinu uživala sam u kuhanju. U njemu uživam. Pisanjem se pomalo bavim cijeli život, sad sam napokon imala vremena da se usavršavam. Poanta je osjećati se ugodno i zadovoljno, kaže.

8. Nemojte se bojati novih iskustava

Nisam to nikad radila je najbezveznija isprika za to da ne ostvarite svoje želje. Sjetite se koliko ste stvari svladali, a da niste znali ništa o njima. Nema razloga da se u mirovini ne upustite u novu avanturu, u nova iskustva.

ROĐENJE SINA GA JE DOKRAJČILO? Meghan sad mora biti jaka, Harry se slomio